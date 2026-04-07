एयर इंडिया के सीईओ ने दिया इस्तीफा, जानें क्यों लिया एकाएक बड़ा फैसला?

Air India CEO Resigns: एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कैंपबेल विल्सन ( Campbell Wilson) ने इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, जब तक उनकी जगह पर कोईनया व्यक्ति नहीं आ जाता है, तब तक वह एयरलाइंस के साथ जुड़कर बतौर सीईओ अपनी सेवा देते रहेंगे. हिंदुस्तान टाइम्स (HT) ने इस मामले से परिचित लोगों के हवाले से बताया है कि पिछले हफ्ते हुई बोर्ड की बैठक में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था. विल्सन से सितंबर 2026 तक पद पर बने रहने की उम्मीद है.

खत्म हुआ 2022 से शुरू हुआ सफर

कंपनी फिलहाल नए सीईओ की तलाश में जुट गई है. बोर्ड इस वक्त कई दूसरी ग्लोबल एयरलाइंस के प्रमुखों के साथ चर्चा कर रहा है. उम्मीद है कि जल्द ही कंपनी को उनका नया सीईओ मिल जाए.

विल्सन सितंबर 2022 में एयर इंडिया में पांच साल के कॉन्ट्रैक्ट पर शामिल हुए थे. इससे कुछ समय पहले ही उस साल एयरलाइन का प्राइवेटाइजेशन हुआ था. उनका कार्यकाल जुलाई 2027 में समाप्त होना था.

एयर इंडिया संग जुड़ने से पहले विल्सन सिंगापुर एयरलाइंस (SIA) में लगगभ 26 साल की अपनी सर्विस दे चुके थे. वह मूल रूप से न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं. एयर इंडिया में रहते हुए उन्होंने कंपनी के लिए 5 साल का रोडमैप 'Vihaan.AI' तैयार किया. इसका मकसद एयरलाइंस की सर्विस को और बेहतर बनाना और नेटवर्क को बढ़ाना था.

इस्तीफे की क्या हो सकती है वजह?

एयर इंडिया इस वक्त अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है. कैंपबेल के इस्तीफे की वजह भी कंपनी के बढ़ते घाटे और ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों को ठहराया जा रहा है. हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2024-25 में एयर इंडिया का घाटा कम होने के बजाय और बढ़ गया. कंपनी के ऊपर कर्ज का भी भारी दबाव है. इसके अलावा, जून 2025 में अहमदाबाद में हुए भयावह विमान हादसे के बाद एयरलाइन कड़े विनियामक घेरे में है.

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