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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Price Today: रसोई गैस वाले सिलेंडर की आज कितनी है कीमत? जानें दिल्ली से लेकर पटना तक किस रेट पर मिल रहा LPG सिलेंडर

LPG Price Today: रसोई गैस वाले सिलेंडर की आज कितनी है कीमत? जानें दिल्ली से लेकर पटना तक किस रेट पर मिल रहा LPG सिलेंडर

LPG Cylinder Price Update: मिडिल ईस्ट में तनाव और इसके चलते गैस की कमी के संकट से निपटने के लिए LPG के विकल्प के तौर पर PNG सप्लाई की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं. इसकी मांग में भी उछाल आया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 07 Apr 2026 08:07 AM (IST)
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LPG Cylinder Price Update: अमेरिका-इजरायल और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने सप्लाई में कमी के चलते 19Kg वाले LPG गैस सिलेंडरों की कीमतें बढ़ा दी हैं. ईरान में भीषण जंग के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) बंद हो गया है. जहां एक तरफ LPG मंहगा हुआ है. वहीं, PNG की भी डिमांड बढ़ी है. डेटा के मुताबिक, देश में खाना पकाने वाली गैस की कमी के संकट से निपटने के लिए LPG के विकल्प के तौर पर PNG सप्लाई की सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं. सरकार ने गैस वितरण कंपनियों को LPG से PNG में शिफ्ट होने के लिए प्रोत्साहित किया है. 

कितनी बढ़ी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत? 

इंडियन ऑयल ने 19KG के LPG सिलेंडरों की कीमत में 218 रुपये तक की बढ़ोतरी की है. कोलकाता शहर में LPG की कीमत में सबसे ज़्यादा 218 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिससे प्रति सिलेंडर कीमत 2,208 रुपये हो गई है. वहीं चेन्नई में 19Kg वाले LPG सिलेंडर की कीमत 203 रुपये बढ़कर 2,246.5 रुपये हो गई है. इसके अलावा, देश की राजधानी दिल्ली में LPG की कीमत 2,078.5 रुपये प्रति सिलेंडर है, जो 195 रुपये ज्यादा है. मुंबई में कीमत 196 रुपये बढ़कर 2,031 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है.

घरेलू सिलेंडर की नहीं बढ़ी कीमत

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अप्रैल 2026 के लिए 14.2KG वाले घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतें नहीं बदली गई हैं. पिछले महीने, तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने सभी मेट्रो शहरों में LPG की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की थी, जो अप्रैल 2025 के बाद पहली बार हुआ था. इसी के साथ 14.2kg LPG की कीमत दिल्ली में 913 रुपये प्रति सिलेंडर, कोलकाता में 939 रुपये, मुंबई में 912.5 रुपये और चेन्नई में 928.5 रुपये बनी हुई है. अप्रैल 2026 के लिए पाइप वाली गैस की कीमतें भी अपरिवर्तित रही हैं.

LPG सिलेंडर की आज कीमत

शहर  घरेलू रसोई गैस की कीमत कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 
दिल्ली 913.0 रुपये 2078.5 रुपये
मुंबई 912.5 रुपये 2031.0 रुपये
कोलकाता 939.0 रुपये 2208.5 रुपये
चेन्नई   928.5 रुपये 2246.5 रुपये
बेंगलुरु 915.5 रुपये 2161.0 रुपये
जयपुर 916.5 रुपये 2106.0 रुपये
पटना 1002.5 रुपये 2353.5 रुपये
देहरादून  932.0 रुपये 2131.5 रुपये
गंगटोक   1065.5 रुपये 2584.0 रुपये

देश में PNG की कीमतें

शहर  कीमत (प्रति SCM)
दिल्ली 47.89 रुपये
मुंबई  50 रुपये
कोलकाता 50 रुपये
चेन्नई  50 रुपये
बेंगलुरु 52 रुपये
हैदराबाद 51 रुपये
जयपुर 49.50 रुपये
पटना 49.44 रुपये
लखनऊ 56.50 रुपये

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Published at : 07 Apr 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Price Today LPG Cylinder Price LPG Vs PNG LPG Cylinder Price Update
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