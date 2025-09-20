हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसघी-मक्खन से लेकर आइसक्रीम तक... मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पैक की घटाई कीमत

घी-मक्खन से लेकर आइसक्रीम तक... मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पैक की घटाई कीमत

Amul Cut Prices: अमूल का कहना है कि कीमतों में कमी से डेयरी उत्पादों, खासकर आइसक्रीम, पनीर और मक्खन की खपत बढ़ेगी, क्योंकि भारत में इनकी प्रति व्यक्ति खपत अभी भी बहुत कम है

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 20 Sep 2025 08:09 PM (IST)

Amul Reduces Dary Product Prices: जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद अब इसका सीधा फायदा कंपनियां लोगों तक देने लगी हैं. अमूल ब्रांड के तहत डेयरी प्रोडक्ट्स का विपणन करने वाली जीसीएमएमएफ ने शनिवार को घी, मक्खन, आइसक्रीम, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स सहित 700 से अधिक उत्पाद पैक की खुदरा कीमतों में कमी की.

घट गए प्रोडक्ट्स के दाम

नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी. गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) ने एक बयान में 700 से अधिक उत्पाद पैक की कीमत घटाने की घोषणा की, जिससे उसके ग्राहकों को जीएसटी कटौती का पूरा लाभ मिलेगा. यह संशोधन 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होगा.

जीसीएमएमएफ ने कहा, ''यह संशोधन मक्खन, घी, यूएचटी दूध, आइसक्रीम, पनीर, चॉकलेट, बेकरी उत्पादों, फ्रोजन डेयरी और आलू स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड, माल्ट आधारित पेय जैसी उत्पाद श्रेणियों में किया गया है.'' बयान के मुताबिक, ''मक्खन (100 ग्राम) का अधिकतम खुदरा मूल्य 62 रुपये से घटाकर 58 रुपये कर दिया गया है... घी की कीमत 40 रुपये घटकर 610 रुपये प्रति लीटर हो गई है.''

लोगों तक पहुंचने लगे फायदे

इसी तरह अमूल प्रोसेस्ड चीज ब्लॉक (एक किलो) का अधिकतम खुदरा मूल्य 30 रुपये घटकर 545 रुपये प्रति किलो हो गया है. फ्रोजन पनीर (200 ग्राम) का नया अधिकतम खुदरा मूल्य 95 रुपये होगा, जो अभी 99 रुपये है.

बयान में कहा गया, ''अमूल का मानना है कि कीमतों में कमी से डेयरी उत्पादों, खासकर आइसक्रीम, पनीर और मक्खन की खपत बढ़ेगी, क्योंकि भारत में इनकी प्रति व्यक्ति खपत अभी भी बहुत कम है.'' इससे पहले, मदर डेयरी ने भी 22 सितंबर से अपने उत्पादों की कीमत घटाने की घोषणा की थी.

Published at : 20 Sep 2025 08:02 PM (IST)
