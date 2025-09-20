हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस'भारतीय टेक ऑपरेशंस हो जाएंगे ठप', राष्ट्रपति ट्रंप के वीजा फीस फरमान पर Nasscom ने किया अलर्ट

'भारतीय टेक ऑपरेशंस हो जाएंगे ठप', राष्ट्रपति ट्रंप के वीजा फीस फरमान पर Nasscom ने किया अलर्ट

H-1B visa Fee: नैसकॉम ने यह भी कहा कि भारत की आईटी सर्विसेज कंपनियां प्रभावित होंगी, जबकि विदेश में चल रही उन परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक निरंतरता बाधित होगी जिनमें समायोजन की आवश्यकता हो सकती है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 20 Sep 2025 07:24 PM (IST)

Nasscom On H-1B visa Fee Hike: ट्रंप के एच1बी वीजा शुल्क बढ़ाने के फरमान ने भारतीय आईटी इंडस्ट्री की चिंता बढ़ाकर रख दी है. भारत के शीर्ष आईटी इंडस्ट्री बॉडी नैसकॉम ने एच1बी वीजा फीस को सालाना 1,00,000 डॉलर करने के फैसले पर कहा कि इससे भारतीय आईटी सर्विसेज कंपनियों के वैश्विक ऑपरेशंस पर सीधा असर पड़ सकता है. इसके साथ ही, अमेरिका में काम कर रहे हजारों की संख्या में पेशेवरों के सामने अनिश्चितता की स्थिति आ सकती है.

नैसकॉम ने किया अलर्ट

आईटी इंडस्ट्री की टॉप बॉडी ने इस बढ़ी हुई राशि को लागू करने के लिए 21 सितंबर की समय-सीमा पर भी चिंता जताई. नैसकॉम ने कहा कि एक दिन की समय-सीमा दुनिया भर के व्यवसायों, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए काफी अनिश्चितता पैदा करती है.

एक बयान के मुताबिक अमेरिका के इस कदम से वैश्विक और भारतीय कंपनियों के लिए काम करने वाले एच1बी वीजा धारक भारतीय नागरिक प्रभावित होंगे. इसमें आगे कहा गया, ''हम आदेश के बारीक विवरणों की समीक्षा कर रहे हैं. इस प्रकार के समायोजन का अमेरिका के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और व्यापक रोजगार अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है.''

एक दिन की समय सीमा पर सवाल

नैसकॉम ने यह भी कहा कि भारत की आईटी सर्विसेज कंपनियां प्रभावित होंगी, जबकि विदेश में चल रही उन परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक निरंतरता बाधित होगी जिनमें समायोजन की आवश्यकता हो सकती है. नैसकॉम के मुताबिक इस पैमाने के नीतिगत बदलाव के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, जिससे संगठनों और व्यक्तियों को प्रभावी ढंग से योजना बनाने और व्यवधान को कम करने में मदद मिले.

बयान में कहा गया कि उच्च-कौशल वाली प्रतिभा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और वृद्धि को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है. यह बात ऐसे समय में खासतौर से अहम है, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य अग्रणी तकनीकों में प्रगति वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को परिभाषित करने के लिए तैयार है.

ये भी पढ़े: ट्रंप ने फिर दिया झटका! बढ़ा दी H-1B वीजा फीस, क्या होगा भारतीयों पर असर

Published at : 20 Sep 2025 07:24 PM (IST)
Tags :
H-1B Visa Nasscom
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर मिला 'बम'! संदिग्ध पैकेट मिलते ही खाली कराया टर्मिनल 2
आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर मिला 'बम'! संदिग्ध पैकेट मिलते ही खाली कराया टर्मिनल 2
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो कोई ओपेनहाइमर तो है नहीं', राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भड़कीं अपर्णा यादव
'वो कोई ओपेनहाइमर तो है नहीं', राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भड़कीं अपर्णा यादव
बॉलीवुड
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगी टीम इंडिया? कप्तान सूर्यकुमार का जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप
पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगी टीम इंडिया? कप्तान सूर्यकुमार का जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: GK Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription & review
IPO Alert: Saatvik Green Energy Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription
IDBI Bank ने बढ़ाए FD ब्याज दरें | अब पाएं 7.30% तक Return| Paisa Live
US-India trade तनाव से भारत को भारी नुकसान–जानिये कौनसे sectors हुए सबसे ज्यादा प्रभावित।Paisa Live
Solar Eclipse: 122 साल बाद पितृपक्ष में Surya Grahan, क्या होगा विनाश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर मिला 'बम'! संदिग्ध पैकेट मिलते ही खाली कराया टर्मिनल 2
आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर मिला 'बम'! संदिग्ध पैकेट मिलते ही खाली कराया टर्मिनल 2
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो कोई ओपेनहाइमर तो है नहीं', राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भड़कीं अपर्णा यादव
'वो कोई ओपेनहाइमर तो है नहीं', राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भड़कीं अपर्णा यादव
बॉलीवुड
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
डॉल जैसी लगती हैं महिमा चौधरी की बेटी, यहां देखें 10 क्यूट तस्वीरें
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगी टीम इंडिया? कप्तान सूर्यकुमार का जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप
पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगी टीम इंडिया? कप्तान सूर्यकुमार का जवाब जानकर दंग रह जाएंगे आप
इंडिया
ट्रंप का 'वीजा बम', क्या भारत के लिए बनेगा 'आपदा में अवसर'? एक्सपर्ट्स ने कह दी चौंकाने वाली बात
ट्रंप का 'वीजा बम', क्या भारत के लिए बनेगा 'आपदा में अवसर'? एक्सपर्ट्स ने कह दी चौंकाने वाली बात
दिल्ली NCR
रामलीला विवाद में पूनम पांडेय के समर्थन में उतरे बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी, बोले- 'किसी को कोई आपत्ति...'
रामलीला विवाद में पूनम पांडेय के समर्थन में उतरे बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी, बोले- 'किसी को कोई आपत्ति...'
ट्रेंडिंग
अरे बाप रे! भंडारे में जेसीबी से बनाई गई दाल फिर 40 हजार लोगों ने लूटा लंगर- वीडियो हो रहा वायरल
अरे बाप रे! भंडारे में जेसीबी से बनाई गई दाल फिर 40 हजार लोगों ने लूटा लंगर- वीडियो हो रहा वायरल
यूटिलिटी
घर खरीदने की सोच रहे हैं? तो इन गलतियों से ज़रूर बचें, वरना उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान
घर खरीदने की सोच रहे हैं? तो इन गलतियों से ज़रूर बचें, वरना उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
ENT LIVE
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Jolly LLB 3 Review:: अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला की शानदार एक्टिंग, मस्ती से भरपूर फिल्म
Embed widget