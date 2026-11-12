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हिंदी न्यूज़बिजनेसविरासत में मिला सोना रखने पर भी पूछा जाएगा हिसाब? कोर्ट ने साफ किया नियम

विरासत में मिला सोना रखने पर भी पूछा जाएगा हिसाब? कोर्ट ने साफ किया नियम

क्या आपको भी विरासत में सोने के गहने मिले हैं, जिनकी रसीद आपके पास नहीं है? अगर हां, तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिए.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 12 Nov 2026 06:47 PM (IST)
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घर की बहुओं को या बेटियों को परिवार से विरात में पुष्तैनी गहने मिलते हैं, ये आम बात है. इन गहनों की किसी के पास रसीद नहीं होती है, ऐसे में लोग घबराते हैं कि कभी इनकमटैक्स ने इसके लिए जवाब तलब किया तो क्या करेंगे. लेकिन पुष्तैनी गहनों की यदि रसीद ना हो तो जरूरी नहीं है कि वो सोना गैरकानूनी माना जाएगा.

हालांकि, आयकर विभाग या जांच एजेंसी पूछताछ करती है तो परिवार को ये बताना पड़ सकता है कि सोना कहां से आया. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले पर बात कर कुछ बातें स्पष्ट कर दी हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
दरअसल 2 नवंबर को स्टेट ऑफ बिहार बनाम फूलपरी कुमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया. हाईकोर्ट ने एक महिला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई रोक दी थी। इसके लिए सोना रखने की तय सरकारी सीमा का आधार लिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तय सीमा तक सोना रखने की छूट का मतलब ये नहीं है कि सोने के स्रोत का हिसाब भी अपने आप साबित हो गया. यानी जरूरत पड़ने पर ये बताना होगा कि गहने कैसे और किससे मिले.

रसीद नहीं है तो क्या करें?
अगर गहने कई पीढ़ियों से परिवार में हैं और पुराने बिल उपलब्ध नहीं हैं, तो दूसरे दस्तावेज भी काम आ सकते हैं. जैसे वसीयत और उत्तराधिकार से जुड़े दस्तावेज, गिफ्ट डीड या परिवार के बीच संपत्ति बंटवारे के कागज, शादी में मिले गहनों की लिस्ट, पुराने आयकर रिटर्न और संपत्ति का रिकॉर्ड, बैंक लॉकर और बीमा से जुड़े दस्तावेज, गहनों की पुरानी वैल्यूएशन रिपोर्ट या फिर शादी या पारिवारिक समारोहों की फोटोज, ये भी एक सबूत हो सकते हैं.

गहनों की वैल्यूएशन रिपोर्ट से उनका वजन, शुद्धता और कीमत पता चल सकती है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि गहने कब और किसने खरीदे थे.

क्या करें परिवार?
बता दें कि अब परिवारों को अपने जरूरी गहनों की लिस्ट बनाकर रखना चाहिए. इसमें हर गहने का वजन, फोटो और मालिक का नाम भी लिखा होना चाहिए. विरासत में मिलने, गिफ्ट देने, बेचने या परिवार में बांटने पर रिकॉर्ड अपडेट करना भी जरूरी है.

ये भी पढ़ें: भारत ने रूस से तेल की खरीद कम की, ट्रंप ने टैरिफ की धमकी देकर काटा था बवाल

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 12 Nov 2026 06:47 PM (IST)
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