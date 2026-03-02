ईरान-इजरायल तनाव से एशियाई बाजार का निकला दम, 900 अंक गिरा निक्केई, एक्सपर्ट की वॉर्निंग

Asian Stock Market News: Middle East में बढ़ते तनाव और United States में उम्मीद से अधिक महंगाई के आंकड़ों का असर भारत समेत एशियाई बाजारों में साफ दिखाई दिया. भारतीय बाजार में BSE Sensex शुरुआती कारोबार में करीब 1,000 अंक तक लुढ़क गया, जिससे निवेशकों में घबराहट फैल गई. एशियाई बाजारों में गिरावट एशिया के प्रमुख सूचकांकों में भी भारी दबाव देखा गया. Nikkei 225 लगभग 2% तक टूट गया और बाद में करीब 1.5% की गिरावट के साथ 57,947 के स्तर पर आ गया.

एशियाई बाजार में कोहराम

शुरुआती कारोबार में इसमें 900 अंकों से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. Hang Seng Index 1.7% फिसलकर 26,165 पर पहुंच गया, जबकि Shenzhen Component Index 109 अंक गिरकर 14,386 पर कारोबार करता दिखा. दक्षिण कोरिया में सार्वजनिक अवकाश के कारण बाजार बंद रहा. अमेरिकी फ्यूचर्स में भी दबाव देखा गया. S&P 500, Dow Jones Industrial Average और NASDAQ Composite में शुरुआत में 1% से अधिक गिरावट आई, हालांकि बाद में कुछ रिकवरी के साथ गिरावट करीब 0.6% तक सीमित हो गई.

सोने में तेजी वैश्विक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की कीमतों में उछाल आया. यूएस गोल्ड फ्यूचर्स करीब 2.58% चढ़कर 5,382.60 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गए. तेल बाजार में हलचल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दो जहाजों पर हमले की खबरों के बाद तेल आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई.

गोल्ड के उछले दाम

शुरुआती कारोबार में अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड लगभग 8% तक उछला, हालांकि बाद में 4% की बढ़त के साथ 69.60 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. वैश्विक तेल मानक Brent Crude भी 4.5% चढ़कर 76.17 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबा खिंचता है, तो तेल और गैस की कीमतों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है. करेंसी मार्केट मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर मजबूत रहा.

डॉलर 156.29 जापानी येन से बढ़कर 156.04 येन पर पहुंच गया. वहीं यूरो 1.1788 डॉलर से फिसलकर 1.1812 डॉलर पर आ गया. कुल मिलाकर, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका में महंगाई के मजबूत आंकड़ों ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है, जिसका असर इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी बाजारों में एक साथ दिखाई दे रहा है.

