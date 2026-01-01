हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेस7 परसेंट से ज्यादा उछल गया अडानी ग्रुप की इस कंपनी का शेयर, खूब नोट छाप रहे हैं निवेशक

7 परसेंट से ज्यादा उछल गया अडानी ग्रुप की इस कंपनी का शेयर, खूब नोट छाप रहे हैं निवेशक

Adani Power Shares: आज नए साल के पहले दिन अडानी पावर के शेयरों में गजब की तेजी देखी गई. इसके शेयर 7.1 परसेंट तक उछल गए. इस दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी काफी उछाल आया.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 01 Jan 2026 03:15 PM (IST)
Preferred Sources

Adani Power Shares: नया साल अडानी पावर के शेयरों के लिए अच्छा साबित हुआ क्योंकि गुरुवार, 1 जनवरी को इसके शेयरों में 7.1 परसेंट तक का उछाल आया. इसी के साथ शेयरों की कीमत 153.20 रुपये पर पहुंच गई है. कंपनी के शेयरों में आई इस तेजी की कोई एक खास वजह नहीं है. हालांकि, कंपनी के लॉन्ग-टर्म ग्रोथ आउटलुक को देखे, तो इसमें बढ़ती बेसलोड बिजली की मांग, बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन पाइपलाइन और हालिया ब्रोकरेज रिपोर्ट में बताई गई बेहतर कमाई की उम्मीदें शामिल हैं. 

50 मिलियन शेयरों का हुआ कारोबार

हाल के दिनों में एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कहा था कि अडानी पावर एक 'मल्टी-ईयर अर्निंग्स अपसाइकिल' में एंट्री ले रही है, जो FY25 में 18.15 GW से FY33 में कैपेसिटी को 2.3 गुना तक बढ़ाना और एक स्ट्रेस्ड थर्मल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से भारत के सबसे कुशल प्राइवेट बेसलोड ऑपरेटर बनने के ट्रांजिशन पर बेस्ड है. इस दौरान ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी काफी उछाल आया. ट्रेंडलाइन डेटा के मुताबिक, दोपहर 12:45 बजे तक NSE और BSE दोनों पर लगभग 50 मिलियन शेयरों का लेनदेन हुआ, जो एक हफ्ते के औसत वॉल्यूम से चार गुना ज्यादा है. 

ग्रुप की कई और कंपनियों के शेयरों में भी तेजी 

हालांकि, नए साल के पहले दिन अकेले अडानी पावर के शेयरों में ही तेजी नहीं आई, बल्कि ग्रुप की कई और कंपनियों के शेयर भी चढ़ते दिखे. कुछ कंपनियों के शेयरों में तो 9 परसेंट तक की तेजी देखी गई. शुरुआती कारोबार में अडानी ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियां हरे निशान पर कारोबार करती नजर आईं. इनमें अडानी टोटल गैस लिमिटेड टॉपर पर रहा. गुरुवार को इसके शेयर 9.45 परसेंट से ज्यादा उछलकर 620.65 रुपये पर पहुंच गए जिससे इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 67,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गए.

इनके अलावा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड दोनों के शेयर 3 परसेंट तक चढ़कर क्रमशः 1,061.35 रुपये और 1,045 रुपये पर पहुंच गए. इससे इनका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रमशः 1.3 लाख करोड़ रुपये और 1.7 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गए. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 01 Jan 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Adani Power Adani Power Share Price Adani Power Shares

