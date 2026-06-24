Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार 24 जून 2026 को मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की. शुरुआती कमजोरी के संकेतों के बावजूद बाजार खुलते ही खरीदारी लौट आई और Sensex-Nifty दोनों हरे निशान में कारोबार करते दिख रहे हैं. Sensex 300 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 76,514.79 अंक तक उछल गया. वहीं, Nifty 70 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 23,895.30 अंक पर कारोबार कर रहा है.

बैंकिंग, IT और ऑटो सेक्टर के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली, जिससे निवेशकों का सेंटीमेंट मजबूत हुआ. बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेत हो सकते हैं.

बाजार खुलते ही लौटी खरीदारी

शुरुआती कारोबार में निवेशकों ने बैंकिंग और IT शेयरों में जमकर खरीदारी की. HDFC Bank, ICICI Bank, Infosys और TCS जैसे दिग्गज शेयरों में मजबूती देखने को मिली. विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से बाजार पर दबाव बना हुआ था, लेकिन अब निवेशकों का भरोसा धीरे-धीरे लौटता दिख रहा है.

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Brent Crude में नरमी से राहत

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 77 डॉलर प्रति बैरल के नीचे बना हुआ है, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी सकारात्मक दिख रहा है. कच्चे तेल में नरमी भारत जैसे आयातक देशों के लिए राहत मानी जाती है क्योंकि इससे महंगाई और कंपनियों की लागत पर दबाव कम होता है. इसी वजह से एविएशन, पेंट, FMCG और ऑटो सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली.

इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा तेजी

आज के कारोबार में बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा मजबूत नजर आया. इसके अलावा IT और ऑटो शेयरों में भी तेजी बनी हुई है. वहीं मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी निवेशकों की दिलचस्पी दिखाई दे रही है. बाजार में चौतरफा खरीदारी का माहौल देखने को मिला.

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दिनभर रह सकती है हलचल

आज के कारोबार में कच्चे तेल की कीमतें, विदेशी बाजारों का रुख और विदेशी निवेशकों की खरीद-बिक्री बाजार की दिशा तय कर सकती है. फिलहाल शुरुआती कारोबार में बाजार मजबूत दिखाई दे रहा है और निवेशकों का मूड पॉजिटिव नजर आ रहा है.