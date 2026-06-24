Gold-Silver Price Today: देश में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. घर में शादी हो या फिर आपको निवेश की प्लानिंग करनी हो तो सबसे पहले सोना- चांदी ही खरीदना होता है. ऐसे में लोग गोल्ड और सिल्वर के रेट पर नजर बनाए रखते हैं. आज बुधवार यानी 24 जून 2026 को भी सर्राफा बाजार में कीमतों में हलचल देखने को मिली है. कुछ शहरों में सोना हल्का सस्ता हुआ है, जबकि चांदी के रेट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. यहां से आप इसके ताजा दाम जान सकते हैं.

आज कितना है सोने का भाव?

आज देश में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,44,000 रुपये से 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है. वहीं 22 कैरेट गोल्ड लगभग 1,32,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है. अलग-अलग शहरों में टैक्स और मेकिंग चार्ज की वजह से थोड़ा फर्क देखने को मिल सकता है.

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आज कितना है चांदी का भाव?

चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज 1 किलो चांदी का रेट करीब 2,45,000 रुपये के आसपास चल रहा है. कई शहरों में चांदी के दाम में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और वैश्विक तनाव की वजह से सोने-चांदी के दाम प्रभावित हो रहे हैं. इसका असर भारतीय बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

बड़े शहरों में सोने का ताजा रेट-

1. दिल्ली

24 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,47,000 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,34,000 प्रति 10 ग्राम

2. नोएडा

24 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,46,060 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,33,900 प्रति 10 ग्राम

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3. मुंबई

24 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,47,500 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,35,300 प्रति 10 ग्राम

4. चेन्नई

24 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,48,000 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,35,700 प्रति 10 ग्राम

5. पटना

24 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,45,000 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,33,800 प्रति 10 ग्राम

6. कोलकाता

24 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,47,400 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,35,100 प्रति 10 ग्राम

सोना खरीदने की सावधानियां-

अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ कीमत देखकर फैसला न लें. हमेशा BIS हॉलमार्क वाला गोल्ड ही खरीदें. इसके अलावा मेकिंग चार्ज और GST भी जरूर चेक करें. निवेश के लिए 24 कैरेट गोल्ड बेहतर माना जाता है, जबकि ज्वेलरी के लिए ज्यादातर लोग 22 कैरेट खरीदते हैं.