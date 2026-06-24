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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold-Silver Price Today: आज कितने का हुआ 18K, 22K, 24K वाला सोना, चांदी के भाव में भी बदलाव, यहां से चेक करें ताजा रेट

Gold-Silver Price Today: आज कितने का हुआ 18K, 22K, 24K वाला सोना, चांदी के भाव में भी बदलाव, यहां से चेक करें ताजा रेट

Gold-Silver Price Today: अगर घर में शादी- ब्याह है या फिर निवेश करना है और आप सोना- चांदी खरीदने वाले हैं तो रुकें. खरीदारी से पहले यहां से सोना- चांदी की रेट लिस्ट देख लें.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 24 Jun 2026 09:12 AM (IST)
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Gold-Silver Price Today: देश में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. घर में शादी हो या फिर आपको निवेश की प्लानिंग करनी हो तो सबसे पहले सोना- चांदी ही खरीदना होता है. ऐसे में लोग गोल्ड और सिल्वर के रेट पर नजर बनाए रखते हैं. आज बुधवार यानी 24 जून 2026 को भी सर्राफा बाजार में कीमतों में हलचल देखने को मिली है. कुछ शहरों में सोना हल्का सस्ता हुआ है, जबकि चांदी के रेट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. यहां से आप इसके ताजा दाम जान सकते हैं.

आज कितना है सोने का भाव?

आज देश में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,44,000 रुपये से 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है. वहीं 22 कैरेट गोल्ड लगभग 1,32,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बिक रहा है. अलग-अलग शहरों में टैक्स और मेकिंग चार्ज की वजह से थोड़ा फर्क देखने को मिल सकता है.

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आज कितना है चांदी का भाव?

चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज 1 किलो चांदी का रेट करीब 2,45,000 रुपये के आसपास चल रहा है. कई शहरों में चांदी के दाम में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और वैश्विक तनाव की वजह से सोने-चांदी के दाम प्रभावित हो रहे हैं. इसका असर भारतीय बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है.

बड़े शहरों में सोने का ताजा रेट-

1. दिल्ली
24 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,47,000 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,34,000 प्रति 10 ग्राम

2. नोएडा
24 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,46,060 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,33,900 प्रति 10 ग्राम

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3. मुंबई
24 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,47,500 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,35,300 प्रति 10 ग्राम

4. चेन्नई
24 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,48,000 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,35,700 प्रति 10 ग्राम

5. पटना
24 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,45,000 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,33,800 प्रति 10 ग्राम

6. कोलकाता
24 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,47,400 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट गोल्ड: करीब ₹1,35,100 प्रति 10 ग्राम 

सोना खरीदने की सावधानियां- 

अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ कीमत देखकर फैसला न लें. हमेशा BIS हॉलमार्क वाला गोल्ड ही खरीदें. इसके अलावा मेकिंग चार्ज और GST भी जरूर चेक करें. निवेश के लिए 24 कैरेट गोल्ड बेहतर माना जाता है, जबकि ज्वेलरी के लिए ज्यादातर लोग 22 कैरेट खरीदते हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 24 Jun 2026 09:12 AM (IST)
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Gold Business News Silver Rate Gold & Silver
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