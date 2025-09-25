हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसअडानी ग्रीन टॉक्स 2025: उस नई तकनीक पर फोक्स होगा जो मौजूदा मुश्किलों का निकालेगा हल, बदलेगा समाज

अडानी ग्रीन टॉक्स 2025: उस नई तकनीक पर फोक्स होगा जो मौजूदा मुश्किलों का निकालेगा हल, बदलेगा समाज

Fourth Edition of Adani Green Talks: गौतम अडानी ने कहा कि लक्ष्य है कि ग्रीन टॉक्स को वैश्विक सहयोग का मंच बनाया जाए, जहां ओडिशा या लद्दाख के गांव से उठी चिंगारी साओ पाउलो या नैरोबी के इनोवेटर्स से जुड़ सके.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 25 Sep 2025 05:56 PM (IST)
Adani Green Talks 2025: अडानी ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर गौतम अडानी ने युवाओं को भारत की “दूसरी आज़ादी की जंग” का वाहक करार दिया. उन्होंने कहा कि ये जंग विदेशी हुकूमत से आज़ादी की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और सामाजिक नवाचार में आत्मनिर्भरता हासिल करने की है, जो हर समुदाय को ऊपर उठाएगी, खाई को पाटेगी और लोकतंत्र के ताने-बाने को और मज़बूत करेगी.

आजादी की दूसरी जंग के वाहक युवा 

उन्होंने कहा कि सिर्फ चार साल पहले शुरू हुआ ग्रीन टॉक्स आज ऐसे विचारों का केंद्र बन गया है, जिनमें समाज की दिशा बदलने की क्षमता है. बीते 20 के प्रतिभागियों का ज़िक्र करते हुए कहा कि GenRobotics, जिनके रोबोट्स ने हज़ारों लोगों को मैला ढोने की अमानवीय प्रथा से मुक्ति दिलाई, Navalt, जिसने सौर-इलेक्ट्रिक फेरी के ज़रिए समुद्री परिवहन की अर्थव्यवस्था को बदल दिया और Marut Drones, जिनकी “ड्रोन दीदियों” ने काशी की महिलाओं को नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम के तहत आत्मनिर्भर एग्री-एंटरप्रन्योर बना दिया.

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हर उदाहरण से साबित होता है कि दृष्टि और धैर्य से असंभव भी संभव बनाया जा सकता है. इस मौके पर गौतम अडानी ने घोषणा की कि ग्रीन टॉक्स अब भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों तक अपना विस्तार करेगा, क्योंकि असली brilliance अक्सर अप्रत्याशित कोनों से निकलकर आती है. 

गांव से उठी चिंगारी को भी जोड़ने की कोशिश

गौतम अडानी ने कहा कि लक्ष्य है कि ग्रीन टॉक्स को वैश्विक सहयोग का मंच बनाया जाए, जहां ओडिशा या लद्दाख के गांव से उठी चिंगारी साओ पाउलो या नैरोबी के इनोवेटर्स से जुड़ सके. उन्होंने अपने भाषण में ज़ोर दिया कि ग्रीन टॉक्स संभावनाओं के बारे में है- उन हरे अंकुरों के बारे में, जो कठोर ज़मीन को तोड़कर नई उम्मीद और आज़ादी का संदेश देते हैं. यह भारत की दूसरी आज़ादी की जंग का निमंत्रण है- असमानता, जड़ता और उदासीनता से मुक्त समाज बनाने की जंग.

अडानी ग्रुप की तरफ से गुरुवार यानी 25 सितंबर 2025 को अडानी ग्रीन टॉक्स के चौथा संस्करण का आयोजन किया गया. इसमें समाज के हर वर्ग के उन लोगों को शामिल किया गया, जो अपने योगदान से समावेशी भविष्य का निर्माण करने में मदद कर रहे हैं, जिनमें समाज में बदलाव लाने वाले लोगों, सोशल एंटरप्रन्योर्स और इनोवेटर्स को एक मंच पर लाया गया.

Published at : 25 Sep 2025 05:30 PM (IST)
