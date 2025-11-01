अडानी डिफेंस को SIDM चैंपियन अवॉर्ड 2025, कानपुर एम्युनिशन कॉम्प्लैक्स को मिली वैश्विक पहचान

Adani Defence Wins SIDM Award: अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस (Adani Defence & Aerospace) को Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM) की ओर से Champion Award 2025 से सम्मानित किया गया है. ये पुरस्कार कंपनी के कानपुर एम्युनिशन कॉम्प्लेक्स को डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग उत्कृष्टता के लिए दिया गया.

कानपुर एम्युनिशन कॉम्प्लेक्स

500 एकड़ में फैला अडानी का कानपुर कॉम्प्लेक्स भारत के सबसे उन्नत इंटीग्रेटेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स में से एक है. ये इंडस्ट्री 4.0 ऑटोमेशन सिस्टम्स से लैस है और यहां छोटे, मध्यम और बड़े सभी प्रकार के कैलिबर की गोला-बारूद का प्रोडक्शन होता है. यह प्लांट सुरक्षा, सटीकता और गुणवत्ता पर विशेष फोकस करता देता है.

कंपनी की तरफ से बताया गया कि यह अवॉर्ड भारत की डिफेंस प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने में उसकी भूमिका को रेखांकित करता है. इसके साथ ही, सरकार की 'मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड' पहल के अनुरूप है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से यह सम्मान दिया गया, जबकि इस अवसर पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे.

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम

इस मौके पर अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के सीईओ आशीष राजवंशी ने कहा कि SIDM Champion Award हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि हम एक स्वदेशी, तकनीक-आधारित रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर रहे हैं, जो देश की आत्मनिर्भरता और सामरिक क्षमता को मजबूत करता है. उन्होंने ये भी कहा कि कानपुर एम्युनिशन कॉम्प्लेक्स इस बात का उदाहरण है कि इंडस्ट्री 4.0 तकनीक और नवाचार के माध्यम से भारत को कैसे एक वैश्विक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब में बदला जा सकता है.

अडानी डिफेंस का ये प्लांट सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की उसकी रणनीति का हिस्सा है. कंपनी ने कहा कि वह उन्नत प्रौद्योगिकी, आधुनिक अवसंरचना और रणनीतिक साझेदारियों में निवेश जारी रखेगी ताकि भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को और मजबूती मिल सके.

