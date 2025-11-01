हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसअडानी डिफेंस को SIDM चैंपियन अवॉर्ड 2025, कानपुर एम्युनिशन कॉम्प्लैक्स को मिली वैश्विक पहचान

अडानी डिफेंस को SIDM चैंपियन अवॉर्ड 2025, कानपुर एम्युनिशन कॉम्प्लैक्स को मिली वैश्विक पहचान

Adani Defence: कंपनी की तरफ से बताया गया कि ये अवॉर्ड भारत की डिफेंस प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने में उसकी भूमिका को रेखांकित करता है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 01 Nov 2025 11:06 PM (IST)
Preferred Sources

Adani Defence Wins SIDM Award: अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस (Adani Defence & Aerospace) को Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM) की ओर से Champion Award 2025 से सम्मानित किया गया है. ये पुरस्कार कंपनी के कानपुर एम्युनिशन कॉम्प्लेक्स को डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग उत्कृष्टता के लिए दिया गया.

कानपुर एम्युनिशन कॉम्प्लेक्स

500 एकड़ में फैला अडानी का कानपुर कॉम्प्लेक्स भारत के सबसे उन्नत इंटीग्रेटेड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब्स में से एक है. ये इंडस्ट्री 4.0 ऑटोमेशन सिस्टम्स से लैस है और यहां छोटे, मध्यम और बड़े सभी प्रकार के कैलिबर की गोला-बारूद का प्रोडक्शन होता है. यह प्लांट सुरक्षा, सटीकता और गुणवत्ता पर विशेष फोकस करता देता है.

कंपनी की तरफ से बताया गया कि यह अवॉर्ड भारत की डिफेंस प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाने में उसकी भूमिका को रेखांकित करता है. इसके साथ ही, सरकार की 'मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड' पहल के अनुरूप है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से यह सम्मान दिया गया, जबकि इस अवसर पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे.

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम

इस मौके पर अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के सीईओ आशीष राजवंशी ने कहा कि SIDM Champion Award हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि हम एक स्वदेशी, तकनीक-आधारित रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर रहे हैं, जो देश की आत्मनिर्भरता और सामरिक क्षमता को मजबूत करता है. उन्होंने ये भी कहा कि कानपुर एम्युनिशन कॉम्प्लेक्स इस बात का उदाहरण है कि इंडस्ट्री 4.0 तकनीक और नवाचार के माध्यम से भारत को कैसे एक वैश्विक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब में बदला जा सकता है.

अडानी डिफेंस का ये प्लांट सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत घरेलू डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा देने की उसकी रणनीति का हिस्सा है. कंपनी ने कहा कि वह उन्नत प्रौद्योगिकी, आधुनिक अवसंरचना और रणनीतिक साझेदारियों में निवेश जारी रखेगी ताकि भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को और मजबूती मिल सके.

ये भी पढ़ें: डिफेंस कंपनी को इंडियन एयरफोर्स से मिला 285 करोड़ का ऑर्डर, 11 महीनों में पूरा करना होगा काम

Published at : 01 Nov 2025 10:55 PM (IST)
Tags :
Adani Defence Kanpur Ammunition Complex
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Diana Penty Birthday: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

Dularchand Yadav हत्याकांड पर बोले Surajbhan Singh, 'Anant Singh पर एक्शन हो'
BOLLYWOOD NEWS: कपूर फैम्ली पर बना नया शो.... सामने आई रिलीज डेट |KFH
Jhanak:कॉलेज प्रोटेस्ट में दिखा Jhanak-Rishi का Romance #sbs
Ravi Kishan Death Threat: जान से मारने की आई धमकी के बाद ऑन कैमरा गरजे रवि किशन | Breaking
Dularchand Case: दुलारचंद हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे के बाद भी कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
'मुझे जेडी वेंस में अपने पति की झलक...', एरिका किर्क ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को लगाया कसके गले, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
चंद्रशेखर आजाद को बड़ी राहत, यौन उत्पीड़न केस में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लिया ये फैसला
बॉलीवुड
Diana Penty Birthday: जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाकर छाईं डायना पेंटी, बर्थडे पर जानें कैसा रहा करियर
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
लादेन के अल-कायदा का इस देश पर हो सकता है शासन, बदल जाएगा 40 साल का इतिहास
राजस्थान
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जयपुर: टीचर की डांट से बच्ची ने बिल्डिंग से लगाई छलांग? मौत पर सस्पेंस! प्रिंसिपल-मैनेजर फरार
जनरल नॉलेज
India SIR: SIR द्वारा कैसे तैयार की जाती है सटीक मतदाता सूची, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया
SIR द्वारा कैसे तैयार की जाती है सटीक मतदाता सूची, जानें क्या होती है पूरी प्रक्रिया
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, शादी करने जा रहे हैं तो पढ़ लें खबर
इन लोगों को नहीं बनता है मैरिज सर्टिफिकेट, शादी करने जा रहे हैं तो पढ़ लें खबर
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget