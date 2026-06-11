Dividend News: अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और डिविडेंड से कमाई करना चाहते हैं, तो अडानी और टाटा ग्रुप की कई कंपनियां आपके रडार पर हो सकती हैं. इन दोनों बड़े कारोबारी समूहों की कई कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए डिविडेंड का ऐलान किया है, जिससे निवेशकों को एक्सट्रा कमाई का मौका मिलेगा.

क्या होता है डिविडेंड?

डिविडेंड वह रकम होती है जो कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा शेयरधारकों को देती हैं. जिन निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट तक कंपनी के शेयर होते हैं, उन्हें डिविडेंड का लाभ मिलता है.

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अडानी ग्रुप की इन कंपनियों ने किया ऐलान

अडानी समूह की कई कंपनियों ने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड घोषित किया है. इनमें प्रमुख रूप से Adani Ports, Adani Enterprises, Adani Total Gas, Adani Energy Solutions और Ambuja Cements का नाम शामिल है.

टाटा ग्रुप की कंपनियां भी नहीं हैं पीछे

टाटा समूह की कई दिग्गज कंपनियां भी इस बार निवेशकों को अच्छा डिविडेंड दे रही हैं. इनमें TCS, Tata Steel, Tata Elxsi और Tata Chemicals का नाम शामिल है.

क्या सिर्फ डिविडेंड के लिए शेयर खरीदना सही है?

केवल डिविडेंड पाने के लिए किसी शेयर में निवेश करना सही रणनीति नहीं होती. निवेशकों को कंपनी के बिजनेस, वित्तीय स्थिति, भविष्य की संभावनाओं और वैल्यूएशन को भी ध्यान में रखना चाहिए. कई बार डिविडेंड मिलने के बाद शेयर की कीमत में उतनी ही गिरावट भी आ सकती है, इसलिए सिर्फ डिविडेंड देखकर निवेश का फैसला नहीं लेना चाहिए.

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रिकॉर्ड डेट पर रखें नजर

डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए निवेशकों को कंपनी की रिकॉर्ड डेट और एक्स-डिविडेंड डेट पर विशेष ध्यान देना चाहिए. रिकॉर्ड डेट तक शेयरधारक रहने वाले निवेशकों को ही डिविडेंड का लाभ मिलता है.

निवेशकों के लिए क्या है सलाह?

अगर आप डिविडेंड के साथ-साथ लंबी अवधि में संपत्ति बनाना चाहते हैं, तो मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों को ही प्रॉयरिटी दें. अडानी और टाटा ग्रुप की कई कंपनियां अपने-अपने सेक्टर में मजबूत स्थिति रखती हैं, लेकिन निवेश से पहले खुद रिसर्च करना जरूरी है.

कमाई का डबल मौका

डिविडेंड देने वाले शेयरों में निवेशकों को दोहरा फायदा मिल सकता है. पहला, शेयर की कीमत बढ़ने पर कैपिटल गेन और दूसरा, कंपनी की ओर से मिलने वाला डिविडेंड. यही वजह है कि कई निवेशक ऐसे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना पसंद करते हैं. कुल मिलाकर, अडानी और टाटा ग्रुप की कई कंपनियां इस समय डिविडेंड के जरिए निवेशकों को कमाई का मौका दे रही हैं. हालांकि, निवेश का फैसला करने से पहले कंपनी की पूरी जानकारी और जोखिम को समझना जरूरी है.