हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसUS में 4% के पार हुई इन्फ्लेशन, इस महंगाई से भारतीय शेयर बाजार और RBI पर क्या होगा असर?

US में 4% के पार हुई इन्फ्लेशन, इस महंगाई से भारतीय शेयर बाजार और RBI पर क्या होगा असर?

US inflation Effects On India: अमेरिका में बढ़ती महंगाई सिर्फ फेड की परेशानी नहीं है. इसका असर भारतीय शेयर बाजार, रुपये की चाल और RBI की भविष्य की नीतियों पर भी पड़ सकता है.

By : सृष्टि | Updated at : 11 Jun 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources

US inflation Effects On India: दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में महंगाई एक बार फिर 4% के पार पहुंच गई है. इससे अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की चिंता बढ़ गई है. अब सवाल यह है कि अमेरिका की बढ़ती महंगाई का असर भारत पर कितना पड़ेगा और आरबीआई को इससे क्या चुनौतियां मिल सकती हैं. इसके बारे में आप डिटेल में यहां से समझ सकते हैं.

क्यों अहम है अमेरिका की महंगाई?

अमेरिका की अर्थव्यवस्था का असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है. जब वहां महंगाई बढ़ती है तो फेड ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रख सकता है. इससे वैश्विक निवेशकों की रणनीति बदल जाती है और उभरते बाजारों, जैसे भारत, पर भी असर पड़ता है.

लोन लेने में कौन आगे, Gen Z, मिलेनियल्स या बुजुर्ग? रिपोर्ट में भारत के सबसे बड़े कर्जदारों का खुलासा

भारतीय शेयर बाजार पर क्या होगा असर?

अगर अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती हैं तो विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड और अन्य सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में भारतीय शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है. खासकर बैंकिंग, आईटी और मेटल सेक्टर के शेयरों पर दबाव देखने को मिल सकता है.

रुपये पर भी बढ़ सकता है दबाव

अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों का एक असर डॉलर पर भी पड़ता है. डॉलर मजबूत होने पर भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है. कमजोर रुपये से कच्चे तेल समेत कई आयातित सामान महंगे हो जाते हैं, जिससे भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है.

RBI के लिए क्यों बढ़ेगी चुनौती?

अगर अमेरिका में महंगाई ऊंची बनी रहती है और डॉलर मजबूत होता है तो RBI के लिए ब्याज दरों में कटौती करना आसान नहीं होगा. केंद्रीय बैंक को महंगाई और रुपये दोनों पर नजर रखनी पड़ेगी. यानी अगर भारत में महंगाई नियंत्रण में भी रहे, तब भी वैश्विक परिस्थितियां RBI के फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं.

खुशखबरी! पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म, जानें 1 लीटर पर आपको होगा कितने रुपये का फायदा

आम लोगों पर क्या होगा असर?

अमेरिकी महंगाई का असर सीधे भारतीय उपभोक्ताओं पर नहीं दिखता, लेकिन इसके प्रभाव जरूर पड़ सकते हैं. रुपये में कमजोरी आने पर पेट्रोल-डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य आयातित वस्तुएं महंगी हो सकती हैं. वहीं शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ने से निवेशकों की चिंता भी बढ़ सकती है.

निवेशकों को क्या करना चाहिए?

विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों को वैश्विक घटनाक्रम पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन छोटी अवधि के उतार-चढ़ाव से घबराने की जरूरत नहीं है. मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि का निवेश जारी रखना बेहतर रणनीति हो सकती है. अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर अमेरिका में महंगाई लंबे समय तक ऊंची रहती है तो फेड ब्याज दरों में कटौती टाल सकता है. इसका असर दुनिया भर के बाजारों, विदेशी निवेश और उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है. भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 11 Jun 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
Business News United States RBI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
US में 4% के पार हुई इन्फ्लेशन, इस महंगाई से भारतीय शेयर बाजार और RBI पर क्या होगा असर?
US में 4% के पार हुई इन्फ्लेशन, इस महंगाई से भारतीय शेयर बाजार और RBI पर क्या होगा असर?
बिजनेस
लोन लेने में कौन आगे, Gen Z, मिलेनियल्स या बुजुर्ग? रिपोर्ट में भारत के सबसे बड़े कर्जदारों का खुलासा
लोन लेने में कौन आगे, Gen Z, मिलेनियल्स या बुजुर्ग? रिपोर्ट में भारत के सबसे बड़े कर्जदारों का खुलासा
बिजनेस
Share Market Today: बाजार खुलते ही बिकवाली हावी, मिडिल ईस्ट तनाव से शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स टूटा
Share Market Today: बाजार खुलते ही बिकवाली हावी, मिडिल ईस्ट तनाव से शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स टूटा
बिजनेस
Petrol News: खुशखबरी! पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म, जानें 1 लीटर पर आपको होगा कितने रुपये का फायदा
Petrol News: खुशखबरी! पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म, जानें 1 लीटर पर आपको होगा कितने रुपये का फायदा
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: डांस की महफिल में मनचले की घुसपैठ! | Haryana Dancer
12 Years Of PM Modi | Longest Serving PM: नेहरू का रिकॉर्ड टूटा, PM Modi के नाम नया कीर्तिमान!
TMC-Congress Merger | Sonia Gandhi | Mamata | Janhit:दीदी का सबसे कठिन फैसला! पार्टी विलय करेंगी?
Sandeep Chaudhary | Iran-US War: फिर भड़की जंग! भारत में पेट्रोल, डीजल और खाद का बड़ा संकट?
TMC Merger With Congress: ममता को मंजूर 'विलय ऑफर'! | TMC | Congress | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी ममता के साथ 'खेला', एक और विकेट गिरा, अब कितनी पावर
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी ममता के साथ 'खेला', एक और विकेट गिरा, अब कितनी पावर
बिहार
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
नीतीश कुमार के लिए लाखों में बना शौचालय? 'रेड कार्पेट' वाले टॉयलेट पर भड़के तेजस्वी यादव
विश्व
भारत के दोस्तों को धमका रहा पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड तुर्किए, कहा- 'आग भड़काई तो...'
भारत के दोस्तों को धमका रहा पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड तुर्किए, कहा- 'आग भड़काई तो...'
स्पोर्ट्स
FIFA 2026 OPENING CEREMONY: शकीरा और केटी पेरी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा फीफा विश्व कप 2026, जानिए A टू Z
शकीरा और केटी पेरी की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ शुरू होगा फीफा विश्व कप 2026, जानिए A टू Z
बॉलीवुड
Tanu Weds Manu 3: फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी कंगना-माधवन की जोड़ी, 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
कंगना-माधवन की 'तनु वेड्स मनु 3’ हुई अनाउंस, जानें-कब से शुरू होगी शूटिंग
विश्व
Explained: 61% इजरायली और ट्रंप चाहते नेतन्याहू राजनीति छोडे़ं! फिर भी दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों, क्या जीत पाएंगे?
61% इजरायली और ट्रंप चाहते नेतन्याहू राजनीति छोडे़ं! फिर भी दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों?
शिक्षा
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
UP Police Constable की Cut Off कितनी जा सकती है? इतने नंबर हैं तो फिजिकल का चांस
एग्रीकल्चर
हल्दी, अदरक या धनिया... कम बारिश में कौन सा मसाला देगा ज्यादा मुनाफा?
हल्दी, अदरक या धनिया... कम बारिश में कौन सा मसाला देगा ज्यादा मुनाफा?
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget