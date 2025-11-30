Adani Ahmedabad Marathon: गुजरात के अहमदाबाद शहर में रविवार, 30 नवंबर 2025 को अडानी अहमदाबाद मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 24,000 से अधिक की संख्या में लोगों ने भाग लिया. मैराथन का थीम 'ऑपरेशन सिंदूर' के आधार पर #Run4OurSoldiers रखा गया. भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मैराथन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उनमें गजब का उत्साह दिखा.

कार्यक्रम में कई बड़े हस्ती हुए शामिल

इस इवेंट को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणव अडानी, एयर मार्शल नागेश कपूर, मेजर जनरल गौरव बग्गा, फिटनेस एंबेसडर और एक्टर-प्रेजेंटर मंदिरा बेदी, ओलंपिक मेडलिस्ट और पद्म श्री अवार्डी गगन नारंग, एक्टर-प्रोड्यूसर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट प्रीति झंगियानी और मशहूर डिजाइनर आकिब वानी के साथ-साथ अडानी ग्रुप की स्पोर्ट्स ब्रांच अडानी स्पोर्ट्सलाइन के सीनियर लीडर्स ने हरी झंडी दिखाई.

इस मौके पर इंडिया की क्रिकेटर और गुजरात जायंट्स की नई साइनी यस्तिका भाटिया भी मौजूद थीं. इनके अलावा, 4,000 से ज्यादा सेना के जवानों और पुलिस अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया, जिससे मैराथन का देश की सेवा करने वालों के लिए सम्मान और एकजुटता का संदेश और मजबूत हुआ.

रनर्स को मिले कई कैटेगरीज में इनाम

रनर्स ने फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 km और 5 km कैटेगरी में हिस्सा लिया. इस दौरान अहमदाबाद के कुछ सबसे मशहूर लैंडमार्क कवर किए गए, जिनमें गांधी आश्रम, अटल ब्रिज और एलिस ब्रिज शामिल रहे. ऑफिशियल मैराथन जर्सी—जिसे अवॉर्ड-विनिंग क्रिएटर आकिब वानी ने डिजाइन किया था—में इवेंट की भावना और सैनिकों को श्रद्धांजलि दिखाई गई. फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 10 km कैटेगरी में 40 लाख से ज्यादा के प्राइज पूल के साथ विजेताओं को कई कॉम्पिटिटिव और एज-ग्रुप डिवीजन में इनाम दिया गया.

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) से मान्यता प्राप्त और एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेस (AIMS) ग्लोबल मैराथन इवेंट लिस्ट में लिस्टेड अडानी अहमदाबाद मैराथन भारत के सबसे सम्मानित डिस्टेंस-रनिंग इवेंट्स में से एक बन गया है. अडानी स्पोर्ट्सलाइन भारत में बड़े पैमाने पर स्पोर्टिंग कल्चर को बनाने और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो.

2024 में 20000 से ज्यादा हुए थे शामिल

यह मैराथन अडानी ग्रुप की एक पहल है, जो भारत की सेना के बहादुर जवानों के प्रति एकजुटता दिखाती है. मैराथन ने नवंबर 2017 में अपनी शुरुआत की और नवंबर 2021 में अपना पांचवां लैप पूरा किया. आज रेस के पहले दो एडिशन में लगभग 20,000 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया, तीसरे और चौथे एडिशन में 17,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए.

2024 में 20,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स #Run4OurSoldiers इवेंट में शामिल हुए थे. #Run4OurSoldiers कैंपेन की खासियत यह है कि यह पार्टिसिपेंट्स को हमारे देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का एक खास मौका देता है. पिछले साल 3,000 से ज्यादा डिफेंस पर्सनल ने इस रन में हिस्सा लिया था. इससे हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा आर्म्ड फोर्सेज की भलाई के लिए जाता है.

