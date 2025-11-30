हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसRun4OurSoldiers: देश की सेना को अहमदाबाद का सलाम, अडानी ग्रुप के आयोजित मैराथन में 24000 से ज्यादा धावक शामिल

Run4OurSoldiers: देश की सेना को अहमदाबाद का सलाम, अडानी ग्रुप के आयोजित मैराथन में 24000 से ज्यादा धावक शामिल

Adani Ahmedabad Marathon: 'ऑपरेशन सिंदूर' में शहीद हुए जवानों और भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में अडानी अहमदाबाद मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें गजब की एकजुटता देखी गई.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 30 Nov 2025 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

Adani Ahmedabad Marathon: गुजरात के अहमदाबाद शहर में रविवार, 30 नवंबर 2025 को अडानी अहमदाबाद मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 24,000 से अधिक की संख्या में लोगों ने भाग लिया. मैराथन का थीम 'ऑपरेशन सिंदूर' के आधार पर #Run4OurSoldiers रखा गया. भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मैराथन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उनमें गजब का उत्साह दिखा. 

कार्यक्रम में कई बड़े हस्ती हुए शामिल

इस इवेंट को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के डायरेक्टर प्रणव अडानी, एयर मार्शल नागेश कपूर, मेजर जनरल गौरव बग्गा, फिटनेस एंबेसडर और एक्टर-प्रेजेंटर मंदिरा बेदी, ओलंपिक मेडलिस्ट और पद्म श्री अवार्डी गगन नारंग, एक्टर-प्रोड्यूसर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट प्रीति झंगियानी और मशहूर डिजाइनर आकिब वानी के साथ-साथ अडानी ग्रुप की स्पोर्ट्स ब्रांच अडानी स्पोर्ट्सलाइन के सीनियर लीडर्स ने हरी झंडी दिखाई.

इस मौके पर इंडिया की क्रिकेटर और गुजरात जायंट्स की नई साइनी यस्तिका भाटिया भी मौजूद थीं. इनके अलावा, 4,000 से ज्यादा सेना के जवानों और पुलिस अधिकारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया, जिससे मैराथन का देश की सेवा करने वालों के लिए सम्मान और एकजुटता का संदेश और मजबूत हुआ.

रनर्स को मिले कई कैटेगरीज में इनाम

रनर्स ने फुल मैराथन, हाफ मैराथन, 10 km और 5 km कैटेगरी में हिस्सा लिया. इस दौरान अहमदाबाद के कुछ सबसे मशहूर लैंडमार्क कवर किए गए, जिनमें गांधी आश्रम, अटल ब्रिज और एलिस ब्रिज शामिल रहे. ऑफिशियल मैराथन जर्सी—जिसे अवॉर्ड-विनिंग क्रिएटर आकिब वानी ने डिजाइन किया था—में इवेंट की भावना और सैनिकों को श्रद्धांजलि दिखाई गई. फुल मैराथन, हाफ मैराथन और 10 km कैटेगरी में 40 लाख से ज्यादा के प्राइज पूल के साथ विजेताओं को कई कॉम्पिटिटिव और एज-ग्रुप डिवीजन में इनाम दिया गया.

एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) से मान्यता प्राप्त और एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेस (AIMS) ग्लोबल मैराथन इवेंट लिस्ट में लिस्टेड अडानी अहमदाबाद मैराथन भारत के सबसे सम्मानित डिस्टेंस-रनिंग इवेंट्स में से एक बन गया है. अडानी स्पोर्ट्सलाइन भारत में बड़े पैमाने पर स्पोर्टिंग कल्चर को बनाने और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो.

2024 में 20000 से ज्यादा हुए थे शामिल

यह मैराथन अडानी ग्रुप की एक पहल है, जो भारत की सेना के बहादुर जवानों के प्रति एकजुटता दिखाती है. मैराथन ने नवंबर 2017 में अपनी शुरुआत की और नवंबर 2021 में अपना पांचवां लैप पूरा किया. आज रेस के पहले दो एडिशन में लगभग 20,000 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया, तीसरे और चौथे एडिशन में 17,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स शामिल हुए.

2024 में 20,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स #Run4OurSoldiers इवेंट में शामिल हुए थे. #Run4OurSoldiers कैंपेन की खासियत यह है कि यह पार्टिसिपेंट्स को हमारे देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का एक खास मौका देता है. पिछले साल 3,000 से ज्यादा डिफेंस पर्सनल ने इस रन में हिस्सा लिया था. इससे हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा आर्म्ड फोर्सेज की भलाई के लिए जाता है.

 

ये भी पढ़ें:

जॉब पर रखे जाएंगे 15000 लोग, छंटनी के बाद अब टाटा ग्रुप ने दी गुड न्यूज; जानें किस कंपनी में होगी हायरिंग? 

Published at : 30 Nov 2025 05:34 PM (IST)
Tags :
Ahmedabad Adani Group Adani Ahmedabad Marathon Run4OurSoldiers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
बिहार
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
क्रिकेट
'शतकवीर' विराट कोहली के चरणों में लेटा फैन, रांची में मैदान पर आया 'जबरा फैन'; तस्वीर वायरल
'शतकवीर' विराट कोहली के चरणों में लेटा फैन, रांची में मैदान पर आया 'जबरा फैन'; तस्वीर वायरल
इंडिया
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | KFH
Shadab Jakati: '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले शादाब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी |ABPLIVE|
Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE
Parliament Winter Session: शीतकालन सत्र को लेकर विपक्ष ने SIR पर चर्चा करने का फैसला किया |SIR ROW
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
बिहार
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
क्रिकेट
'शतकवीर' विराट कोहली के चरणों में लेटा फैन, रांची में मैदान पर आया 'जबरा फैन'; तस्वीर वायरल
'शतकवीर' विराट कोहली के चरणों में लेटा फैन, रांची में मैदान पर आया 'जबरा फैन'; तस्वीर वायरल
इंडिया
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
'अब सिर्फ मीटिंग नहीं...', दिल्ली की दमघोंटू हवा पर अब क्या बोलीं किरण बेदी? PM मोदी से कर दी ये डिमांड
टेलीविजन
‘भाबीजी घर पर हैं’ पिछले 10 साल में कई बार आया सुर्खियों में, जानें 4 बड़े विवाद
‘भाबीजी घर पर हैं’ पिछले 10 साल में कई बार आया सुर्खियों में, जानें 4 बड़े विवाद
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
जनरल नॉलेज
इस देश में आसमान छूती है अमीरी, फिर पीएम से मंत्री तक साइकिल चलाने पर क्यों हैं मजबूर?
इस देश में आसमान छूती है अमीरी, फिर पीएम से मंत्री तक साइकिल चलाने पर क्यों हैं मजबूर?
यूटिलिटी
1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल
1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget