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हिंदी न्यूज़बिजनेसMutual Funds: म्यूचुअल फंड में नए युग की शुरुआत, SEBI लाया 'लाइफ साइकिल फंड्स', जानें इसके फायदे

Mutual Funds: म्यूचुअल फंड में नए युग की शुरुआत, SEBI लाया 'लाइफ साइकिल फंड्स', जानें इसके फायदे

Life Cycle Funds: म्यूचुअल फंड में नए युग की शुरुआत हो गई है. ICICI प्रू और ज़ेरोधा SEBI के पास देश के पहले लाइफ साइकिल फंड के ड्राफ्ट जमा कर दिए हैं. जानें इसके फायदे.

By : दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल | Updated at : 10 Jun 2026 10:03 PM (IST)
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SEBI introduces Life Cycle Funds: भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग अब एक नए युग की ओर बढ़ रहा है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 26 फरवरी, 2026 को 'लाइफ साइकिल फंड्स' नामक एक नए प्रकार के म्यूचुअल फंड के साथ कदम बढ़ाया. फंड हाउसों ने इस नियमावली परिवर्तन पर तेजी से प्रतिक्रिया दी है. जून 2026 के पहले सप्ताह में दो परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों ने SEBI के साथ अपने ड्राफ्ट दायर किए. इन ड्राफ्टों के दाखिल होने के साथ, पुराने समाधान-आधारित योजनाओं का अंत हो गया है. SEBI ने उन्हें एक अधिक गतिशील संरचना से बदल दिया है. निवेशकों को अब एक विशेष समय सीमा के अनुसार अनुकूलित स्वचालित परिसंपत्ति आवंटन का लाभ मिलेगा.

नए दाखिलों से पता चलता है कि फंड हाउस इस लक्ष्य-आधारित निवेश मार्ग के माध्यम से दीर्घकालिक खुदरा पूंजी को आकर्षित करना चाहते हैं. लाइफ साइकिल फंड क्या है? लाइफ साइकिल फंड एक ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड है जिसमें पूर्व-निर्धारित परिपक्वता वर्ष होता है. एक पारंपरिक हाइब्रिड फंड के विपरीत, परिसंपत्ति आवंटन स्थिर नहीं रहता है.

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इसके बजाय, फंड एक "ग्लाइड पथ" का अनुसरण करता है. इसका मतलब है कि पोर्टफोलियो धीरे-धीरे अधिक रूढ़िवादी हो जाता है जैसे-जैसे यह परिपक्वता के करीब आता है. प्रारंभिक अवधि में, पोर्टफोलियो में वृद्धि प्राप्त करने के लिए इक्विटी निवेश का बड़ा हिस्सा हो सकता है. लक्षित तिथि के करीब आते ही, निवेश ऋण या अन्य निश्चित-आय निवेशों में वृद्धि के माध्यम से अधिक रूढ़िवादी हो जाता है.

SEBI ने यह श्रेणी क्यों पेश की?

यह नई श्रेणी तब उभरी जब SEBI ने समाधान उन्मुख योजनाओं को बंद करने का निर्णय लिया, जिसमें सेवानिवृत्ति फंड और बच्चों के फंड शामिल थे. SEBI को लगा कि एक अधिक संरचित लक्ष्य-आधारित उत्पाद की आवश्यकता है.

परिणामस्वरूप, जीवन चक्र फंडों को म्यूचुअल फंड ढांचे के भीतर एक अलग श्रेणी के रूप में पेश किया गया. विनियमों के तहत, इन फंडों की पूर्व-निर्धारित परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. योजना के नाम में परिपक्वता वर्ष का भी खुलासा किया जाना चाहिए. भारतीय खुदरा निवेशकों के लिए एक वैश्विक समाधान यह अवधारणा वित्तीय दुनिया के लिए पूरी तरह से नई नहीं है. इन उत्पादों ने टारगेट डेट फंड के ब्रांड नाम के तहत पश्चिमी निवेशकों के बीच बड़ी लोकप्रियता हासिल की है. यह प्रवृत्ति पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका में काफी लोकप्रिय हो चुकी है.

उपलब्ध उद्योग रिपोर्टों के अनुसार, लक्षित तिथि फंडों के माध्यम से प्रबंधित संपत्तियाँ 2025 में $4.8 ट्रिलियन तक बढ़ गईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.3% की वृद्धि है. पिछले दशक में, इस क्षेत्र में वार्षिक रूप से 11.9% की वृद्धि हुई है.लाइफ साइकल फंड्स की शुरुआत के माध्यम से, सेबी का उद्देश्य भारतीय निवेशकों के लिए एक समान लक्ष्योन्मुख निवेश ढांचा लाना है. पहली सेबी फाइलिंग के अंदर आधिकारिक सेबी वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि प्रस्ताव दस्तावेजों के पांच ड्राफ्ट प्रस्तुत किए गए हैं.

ज़ेरोधा म्यूचुअल फंड ने सबसे पहले कदम उठाया, 05 जून, 2026 को दो योजनाओं के लिए ड्राफ्ट दस्तावेज दाखिल किए. इनमें ज़ेरोधा लाइफ साइकल फंड 2036 और ज़ेरोधा लाइफ साइकल फंड 2041 शामिल हैं. कुछ दिन बाद, 08 जून, 2026 को, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने तीन योजनाओं के लिए ड्राफ्ट पेपर प्रस्तुत किए. प्रस्तावित पेशकशों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकल फंड 2031, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकल फंड 2036, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकल फंड 2041 शामिल हैं.

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5 व्यक्तिगत योजनाओं पर एक करीबी नजर

1. ज़ेरोधा लाइफ साइकल फंड 2036 यह फंड अपनी फाइलिंग के समय से 10 साल के निवेश क्षितिज को लक्षित करता है. इसे उन निवेशकों के लिए बनाया गया है जिनके महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य अगले दशक के मध्य में आने वाले हैं. इसे निष्क्रिय दृष्टिकोण का उपयोग करके इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करके कम संचालन लागत सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा. बेंचमार्क पोर्टफोलियो में 50% निफ्टी 200 टीआरआई, 40% क्रिसिल 10-वर्षीय गिल्ट इंडेक्स, और भारतीय सोने और चांदी के सूचकांकों का 5% प्रत्येक शामिल होगा.

2. ज़ेरोधा लाइफ साइकल फंड 2041 यह योजना निवेशकों को अपने पूंजी को बढ़ाने के लिए 15 वर्षों की लंबी समयावधि देती है. क्योंकि लक्ष्य वर्ष आगे है, फंड एक अधिक आक्रामक रुख से शुरू होता है. इसका बेंचमार्क वृद्धि की ओर भारी झुकाव रखता है, जिसमें 65% निफ्टी 200 TRI, 25% क्रिसिल 10-वर्षीय गिल्ट इंडेक्स, और 5% शारीरिक सोने और चांदी में होता है. यदि आप एक युवा निवेशक हैं जो दीर्घकालिक धन सृजन की योजना बना रहे हैं, तो यह लंबा ग्लाइड पाथ फंड मैनेजर को पहले कुछ वर्षों के दौरान इक्विटी एक्सपोजर को अधिकतम करने की अनुमति देता है.

3. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकिल फंड 2031 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकिल फंड 2031 उन निवेशकों के लिए लक्षित है जो एक विविधीकृत पोर्टफोलियो के माध्यम से दीर्घकालिक धन सृजन की तलाश कर रहे हैं. यह ओपन-एंडेड योजना 2031 के लक्ष्य परिपक्वता वर्ष के साथ आती है और एक ग्लाइड पाथ रणनीति का पालन करती है. इस योजना में, परिसंपत्ति आवंटन समय के साथ धीरे-धीरे बदलता है. फंड को 'बहुत उच्च' जोखिम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है. इसका बेंचमार्क निफ्टी 200 TRI के साथ 50% भार, निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स के साथ 45% भार, घरेलू सोने की कीमतों के साथ 3% भार, और घरेलू चांदी की कीमतों के साथ 2% भार के साथ बनाया गया है.

4. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकिल फंड 2036 यह मध्यवर्ती योजना ज़ेरोधा 2036 फंड की 10-वर्षीय समयावधि से मेल खाती है, लेकिन यह एक सक्रिय प्रबंधन शैली का उपयोग करेगी. इसका बेंचमार्क निफ्टी 200 TRI के साथ 65% भार, निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स के साथ 30% भार, घरेलू सोने की कीमतों के साथ 3% भार, और घरेलू चांदी की कीमतों के साथ 2% भार के साथ बनाया गया है.

5. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ साइकिल फंड 2041 यह अंतिम योजना सक्रिय प्रबंधन छत्र के तहत 15-वर्षीय निवेश विंडो प्रदान करती है. यह उन निवेशकों के लिए एक लंबा रनवे प्रदान करती है जो पेशेवर फंड मैनेजरों को अगले डेढ़ दशक तक सक्रिय रूप से अपने परिसंपत्तियों का व्यापार और पुनर्संतुलन करना चाहते हैं. ड्राफ्ट फाइलिंग के अनुसार, योजना इक्विटी, ऋण उपकरण, InvITs, REITs, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ में निवेश कर सकती है.

फंड को 'बहुत उच्च' जोखिम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है. इसका बेंचमार्क एक मिश्रित सूचकांक है जिसमें निफ्टी 200 टीआरआई का 65% वजन, निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स का 30% वजन, घरेलू सोने की कीमतों का 3% वजन और घरेलू चांदी की कीमतों का 2% वजन शामिल है. निवेशकों के लिए आगे क्या है ज़ेरोधा और आईसीआईसीआई प्रू कंपनी का प्रवेश केवल शुरुआत है. कई अन्य परिसंपत्ति प्रबंधन फर्मों के आने वाले महीनों में अपने ड्राफ्ट दस्तावेज़ दाखिल करने की उम्मीद है.

निवेशकों के पास जल्द ही 2031 से 2056 तक की विभिन्न लक्ष्य वर्षों को चुनने के लिए एक विस्तृत श्रेणी होगी. जब ये फंड सार्वजनिक सदस्यता के लिए खुलेंगे, तो आपको उन्हें अपने वित्तीय समयरेखा के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए. अपने अंतिम लक्ष्य को देखें, शेष वर्षों की गणना करें, और संबंधित फंड चुनें. यह आम निवेशक के लिए एक सच्चा वित्तीय ऑटोपायलट अनुभव प्रदान करता है. अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह नहीं है. 

About the author दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल

Dalal Street Investment Journal भारत की प्रमुख वित्तीय और निवेश संबंधी पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है. यह शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, अर्थव्यवस्था और निवेश रणनीतियों पर विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करती है. निवेशकों और बाजार से जुड़े पाठकों के बीच इसकी पहचान भरोसेमंद वित्तीय कंटेंट और विशेषज्ञ राय के लिए है.
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Published at : 10 Jun 2026 10:02 PM (IST)
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