Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आठवें वेतन आयोग की घोषणा जून-जुलाई 2027 में संभव.

विभिन्न सुझावों के कारण आयोग अपनी रिपोर्ट 2027 तक देगा.

फिटमेंट फैक्टर 2.64-2.86; सैलरी 15-25% तक बढ़ने की उम्मीद.

नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी, एरियर भी मिलेगा.

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर इस वक्त चर्चाएं तेज हो रही हैं. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस वक्त 'फिटमेंट फैक्टर' पर है, जो सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी तय करने में अहम भूमिका निभाता है.

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका ऐलान कब किया जाएगा? बता दें कि आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर और सैलरी हाइक का ऐलान अगले साल जून या जुलाई के आसपास होने की संभावना है.

आयोग कब तक देगा रिपोर्ट?

इतिहास बताता है कि केंद्र सरकार जब भी नया वेतन आयोग गठित करती है, तो उसकी समीक्षा, हितधारकों के साथ बातचीत और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 18-24 महीने का समय लगता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर, 2025 को किया था. इसके बाद सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए शुरुआती तौर पर 18 महीने का समय दिया.

हालांकि, हाल ही में विभिन्न विभागों और कर्मचारी यूनियनों से सुझाव व ज्ञापन स्वीकार करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जून, 2026 कर दिया गया. आयोग द्वारा सभी सुझावों का विश्लेषण करने के बाद शुरुआती 2027 तक अपनी अतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने की उम्मीद है.

कैबिनेट की मंजूरी

आयोग से रिपोर्ट मिलने के बाद वित्त मंत्रालय इसका मूल्याकंन करेगा. पुराने ट्रेंड्स को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा फिटमेंट फैक्टर और नए सैलरी स्ट्रक्चर का आधिकारिक ऐलान जून या जुलाई 2027 में होने की प्रबल संभावना है. बताया जा रहा है कि आयोग 2.64 से 2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर तय कर सकता है. इस हिसाब से मिनिमम बेसिक सैलरी में 47500 रुपये से 51500 के दायरे में बढ़ोतरी हो सकती है. इससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में सीधे तौर पर 15-25% तक की शुद्ध बढ़ोतरी दर्ज होगी.

एरियर को लेकर क्या है नियम?

कर्मचारियों के मन में यह भी सवाल आ सकता है कि अगर ऐलान 2027 में होगा, तो 1 जनवरी 2026 से लेकर घोषणा की तारीख तक के समय का क्या होगा?

केंद्र सरकार का नियम है कि नया वेतन आयोग हमेशा अपनी तय तिथि (इस बार 1 जनवरी 2026) से ही प्रभावी माना जाएगा. यानी कि जून या जुलाई में जब कैबिनेट की इस पर मुहर लग जाएगी, तब से बढ़ी हुर्द सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी. इसके साथ ही, 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने वोल महीने तक की पूरी बढ़ी हुई रकम (Basic Pay+DA) कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर के रूप में एकमुश्त मिलेगी.

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