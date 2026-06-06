5 लाख या 14 लाख? 8वें वेतन आयोग में कितना मिलेगा एरियर, जानिए पूरा कैलकुलेशन फॉर्मूला

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission:: 5 लाख या 14 लाख? जानिए कितना मिलेगा एरियर और पूरा कैलकुलेशन फॉर्मूला

8th Pay Commission:: 5 लाख या 14 लाख? जानिए कितना मिलेगा एरियर और पूरा कैलकुलेशन फॉर्मूला

8th Pay Commission: अगर संशोधित वेतन अप्रैल 2027 से शुरू होता है लेकिन जनवरी 2026 से लागू माना जाता है, तो कर्मचारियों को 15 महीने तक का एरियर मिल सकता है.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 06 Jun 2026 12:18 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ने की उम्मीद.
  • जनवरी 2026 से लागू होने पर 15 माह का एरियर संभव.
  • 3.68 फिटमेंट फैक्टर से 5 से 14 लाख एरियर.

8th Pay Commission Updates: केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. हालांकि सरकार ने आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, लेकिन इसकी विस्तृत सिफारिशें और इसे लागू करने की समय-सीमा अभी सार्वजनिक नहीं की गई है.

ऐसे में कर्मचारियों के मन में सबसे बड़े सवालों में से एक यह है कि अगर संशोधित वेतन ढांचा लागू होने में देरी होती है, तो उन्हें कितना एरियर (बकाया राशि) मिल सकता है? सोशल मीडिया पर आठवें वेतन आयोग के गठन और इसके तहत मिलने वाले एरियर को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं. बताया जा रहा है एरियर के रूप में मिलने वाली रकम 5 लाख से 14 लाख रुपये तक होगी. 

कितने महीने का मिलेगा बकाया?

आमतौर पर, हर 10 साल में एक नया केंद्रीय वेतन आयोग लागू किया जाता है. 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 को लागू हुआ था. इसी क्रम को देखते हुए, कई कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा.

हालांकि, इसे लागू करने की तारीख के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अगर सरकार नए वेतनमान को जनवरी 2026 से लागू करने का फैसला करती है, लेकिन संशोधित वेतन का भुगतान अप्रैल 2027 से शुरू करती है, तो कर्मचारी लगभग 15 महीने के एरियर (बकाया वेतन) के हकदार हो सकते हैं. हालांकि, अंतिम राशि सरकार द्वारा मंजूर किए गए फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी.

एरियर का पूरा कैलकुलेशन मॉडल? 

कर्मचारी संगठनों द्वारा केंद्र सरकार से 1.92 या 2.51 के फिटमेंट फैक्टर के बजाय 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है. यदि सरकार इस मांग को मान लेती है, तो न्यूनतम और अधिकतम वेतन स्तर पर एरियर कुछ इस प्रकार होगा-

न्यूनतम बेसिक पे (लेवल 1) के लिए :-

वर्तमान न्यूनतम बेसिक पे- 18000 रुपये

3.68 फिटमेंट फैक्टर के बाद नई बेसिक पे- 66240 रुपये

बेसिक पे में मासिक अंतर- 48240 रुपये

10 महीने का अनुमानित एरियर (बिना DA जोड़े)- लगभग 4,82,400 रुपये. यानी 5 लाख के करीब

अधिकतम बेसिक पे (कैबिनेट सचिव स्तर) के लिए कैलकुलेशन

वर्तमान अधिकतम बेसिक पे- 2,50,000 रुपये

3.68 फिटमेंट फैक्टर के बाद नई बेसिक पे- 9,20,000 रुपये

बेसिक पे में मासिक अंतर- 6,70,000 रुपये

2 महीने से अधिक का एरियर आराम से 14,000,00 रुपये को पार कर जाएगा.

ये भी पढ़ें:

DA में 2% बढ़ोतरी का हुआ ऐलान, जानें जुलाई से किन कर्मचारियों की बढ़कर आएगी सैलरी?  

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 06 Jun 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
8th Pay Commission 8th Pay Commission News 8th Pay Commission Updates
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
8th Pay Commission:: 5 लाख या 14 लाख? जानिए कितना मिलेगा एरियर और पूरा कैलकुलेशन फॉर्मूला
5 लाख या 14 लाख? 8वें वेतन आयोग में कितना मिलेगा एरियर, जानिए पूरा कैलकुलेशन फॉर्मूला
बिजनेस
BHEL और SAIL को सरकार ने दे दिया अल्टीमेटम, छिन सकता है महारत्न का ताज; जानें मामला
BHEL और SAIL को सरकार ने दे दिया अल्टीमेटम, छिन सकता है महारत्न का ताज; जानें मामला
बिजनेस
रेपो रेट पर RBI के फैसले के बाद देश के लिए आई 'गुड न्यूज', दो हफ्ते के बाद सरकारी खजाने में बंपर उछाल
रेपो रेट पर RBI के फैसले के बाद देश के लिए आई 'गुड न्यूज', दो हफ्ते के बाद सरकारी खजाने में बंपर उछाल
बिजनेस
DA में 2% बढ़ोतरी का हुआ ऐलान, जानें जुलाई से किन कर्मचारियों की बढ़कर आएगी सैलरी?
DA में 2% बढ़ोतरी का हुआ ऐलान, जानें जुलाई से किन कर्मचारियों की बढ़कर आएगी सैलरी?
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे खान सर? | Patna Coaching Firing
Khan Sir Controversy: खान सर की होने वाली है गिरफ्तारी? | Patna Coaching Firing | Breaking | Bihar
US Iran War Updates: Hormuz पर बड़ी कार्रवाई के बाद Trump का बयान | Khamenei | Breaking |Latest News
Sansani: ब्रेकअप का खूनी दरिंदा ! | Mohali Punjab | Crime News
Khan Sir Controversy: 'गोली कांड' में खान सर फंस गए! | Roshan Anand | Coaching Firing | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को धमकी देने वाले अमेरिका-यूरोप को पुतिन की दो टूक, कहा- 'PM मोदी के राज में प्रतिबंधों...'
भारत को धमकी देने वाले अमेरिका-यूरोप को पुतिन की दो टूक, कहा- 'PM मोदी के राज में प्रतिबंधों...'
दिल्ली NCR
दिल्ली: मालवीय नगर अग्निकांड में एक और गिरफ्तारी, शेफ केशव नेगी गिरफ्तार; अब तक दो आरोपी दबोचे
दिल्ली: मालवीय नगर अग्निकांड में एक और गिरफ्तारी, शेफ केशव नेगी गिरफ्तार; अब तक दो आरोपी दबोचे
इंडिया
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किन नेताओं को सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किसे सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
टेलीविजन
झूठे आरोपों का कबूलनामा कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, अब होगी कार्रवाई? AICWA ने महाराष्ट्र के सीएम से कर दी है अपील
झूठे आरोपों के खिलाफ शिल्पा शिंदे पर अब होगी कार्रवाई? एआईसीडब्ल्यूए ने की ये तैयारी
क्रिकेट
IND vs AFG Live Streaming: आज कितने बजे से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
आज कितने बजे से शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
बिहार
बिहार MLC चुनाव: चिराग पासवान की पार्टी ने घोषित किया प्रत्याशी, अशरफ अंसारी को बनाया उम्मीदवार
बिहार MLC चुनाव: चिराग पासवान की पार्टी ने घोषित किया प्रत्याशी, अशरफ अंसारी को बनाया उम्मीदवार
इंडिया
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
Cockroach Janta Party Protest: क्या कोई भी कर सकता है जंतर मंतर पर आंदोलन? जानें, कैसे मिलती है इसके लिए इजाजत
क्या कोई भी कर सकता है जंतर मंतर पर आंदोलन? जानें, कैसे मिलती है इसके लिए इजाजत
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget