5 लाख या 14 लाख? 8वें वेतन आयोग में कितना मिलेगा एरियर, जानिए पूरा कैलकुलेशन फॉर्मूला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ने की उम्मीद.

जनवरी 2026 से लागू होने पर 15 माह का एरियर संभव.

3.68 फिटमेंट फैक्टर से 5 से 14 लाख एरियर.

8th Pay Commission Updates: केंद्र सरकार की तरफ से प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में काफी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. हालांकि सरकार ने आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, लेकिन इसकी विस्तृत सिफारिशें और इसे लागू करने की समय-सीमा अभी सार्वजनिक नहीं की गई है.

ऐसे में कर्मचारियों के मन में सबसे बड़े सवालों में से एक यह है कि अगर संशोधित वेतन ढांचा लागू होने में देरी होती है, तो उन्हें कितना एरियर (बकाया राशि) मिल सकता है? सोशल मीडिया पर आठवें वेतन आयोग के गठन और इसके तहत मिलने वाले एरियर को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं. बताया जा रहा है एरियर के रूप में मिलने वाली रकम 5 लाख से 14 लाख रुपये तक होगी.

कितने महीने का मिलेगा बकाया?

आमतौर पर, हर 10 साल में एक नया केंद्रीय वेतन आयोग लागू किया जाता है. 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 को लागू हुआ था. इसी क्रम को देखते हुए, कई कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा.

हालांकि, इसे लागू करने की तारीख के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अगर सरकार नए वेतनमान को जनवरी 2026 से लागू करने का फैसला करती है, लेकिन संशोधित वेतन का भुगतान अप्रैल 2027 से शुरू करती है, तो कर्मचारी लगभग 15 महीने के एरियर (बकाया वेतन) के हकदार हो सकते हैं. हालांकि, अंतिम राशि सरकार द्वारा मंजूर किए गए फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी.

एरियर का पूरा कैलकुलेशन मॉडल?

कर्मचारी संगठनों द्वारा केंद्र सरकार से 1.92 या 2.51 के फिटमेंट फैक्टर के बजाय 3.68 फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है. यदि सरकार इस मांग को मान लेती है, तो न्यूनतम और अधिकतम वेतन स्तर पर एरियर कुछ इस प्रकार होगा-

न्यूनतम बेसिक पे (लेवल 1) के लिए :-

वर्तमान न्यूनतम बेसिक पे- 18000 रुपये

3.68 फिटमेंट फैक्टर के बाद नई बेसिक पे- 66240 रुपये

बेसिक पे में मासिक अंतर- 48240 रुपये

10 महीने का अनुमानित एरियर (बिना DA जोड़े)- लगभग 4,82,400 रुपये. यानी 5 लाख के करीब

अधिकतम बेसिक पे (कैबिनेट सचिव स्तर) के लिए कैलकुलेशन

वर्तमान अधिकतम बेसिक पे- 2,50,000 रुपये

3.68 फिटमेंट फैक्टर के बाद नई बेसिक पे- 9,20,000 रुपये

बेसिक पे में मासिक अंतर- 6,70,000 रुपये

2 महीने से अधिक का एरियर आराम से 14,000,00 रुपये को पार कर जाएगा.

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