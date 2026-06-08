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हिंदी न्यूज़बिजनेस8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर पर सबसे नया अपडेट, न्यूनतम बेसिक सैलरी में 92% से 283% तक उछाल की उम्मीद

8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर पर सबसे नया अपडेट, न्यूनतम बेसिक सैलरी में 92% से 283% तक उछाल की उम्मीद

8th Pay Commission: आठवां वेतन आयोग की बैठक में हाल ही में फिटमेंट फैक्टर को लेकर ताजा अपडेट सामने आई है. जिसमें मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाने की बात की जा रही है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 08 Jun 2026 05:49 PM (IST)
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8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार हलचल मची हुई है. लगातार बैठकों का दौर चलने के बाद कर्मचारी संगठनों से उनकी मांगे पूछी जा रही हैं. जिसके लिए आखिर तारीफ 31 मई थी. वहीं अब हाल ही में एक बार फिर से इसके लिए आखिरी तारीख बदल दी गई हैं. अब कर्मचारी अपने सुझाव, ज्ञापन और मांगें 15 जून 2026 तक भेज सकते हैं.

फिटमेंट फैक्टर पर अपडेट
इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में फिटमेंट फैक्टर ही है, क्योंकि इसी के आधार पर कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय होगी. फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को नई बेसिक सैलरी में बदला जाता है.

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8वें वेतन आयोग की मांगें
8वें वेतन आयोग के लिए सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है. हालांकि, कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स के ग्रप्स और एक्सपर्ट्स ने अपनी-अपनी मांगें सरकार के सामने रखी हैं. फिलहाल फिटमेंट फैक्टर को लेकर 1.92 से 3.83 तक के प्रस्ताव सामने आए हैं. इससे साफ है कि कर्मचारियों की अपेक्षाएं काफी ज्यादा हैं, जबकि सरकार को वित्तीय बोझ को भी ध्यान में रखना होगा.

  • नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के कर्मचारी पक्ष ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जो अब तक की सबसे बड़ी मांगों में से एक है.
  • नेशनल पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन (NPO) ने 3.25 और इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ITUC) ने 3.0 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है.
  • जम्मू-कश्मीर के कई कर्मचारी संगठनों ने 2.86 से 3.68 के बीच फिटमेंट फैक्टर की मांग की है.
  • तो वहीं दूसरी तरफ, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का मानना है कि सरकार आकिर में 1.92 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है.

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यानी फिलहाल अलग-अलग पक्षों की अलग-अलग मांगें हैं, लेकिन अंतिम फैसला सरकार और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा.

यदि इन संगठनों की बात मान ली जाती है तो मिनिमम सैलरी 18000 रुपये पाने वाले कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ेगा, आइये जानते हैं.

फिटमेंट फैक्टर संभावित नई बेसिक सैलरी
1.92 34,560 रुपये
2.57 46,260 रुपये
3.00 54,000 रुपये
3.25 58,500 रुपये
3.83 68,940 रुपये

इसका मतलब है कि मिनिमम बेसिक सैलरी में 92% से 283% तक बढ़ोतरी हो सकती है. जिसका असर पे मैट्रिक्स और भत्तों पर भी पड़ सकता है. 8वां वेतन आयोग मौजूदा पे मैट्रिक्स को बदलकर नया स्ट्रक्चर ला सकता है. सभी पे लेवल की बेसिक सैलरी में बराबरी से बढ़ोतरी होगी.

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
बता दें कि केंद्र सरकार ने 17 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी. इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया है. हालांकि, आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है. इसलिए रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है. इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने पर वास्तविक वेतन वृद्धि का लाभ 2027 के मध्य या 2028 की शुरुआत में मिल सकता है.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 08 Jun 2026 05:49 PM (IST)
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