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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold- Silver Price Today: क्या सावन में सस्ता होगा सोना? जानें आज 25 जुलाई को कितना है सोने- चांदी का भाव

Gold- Silver Price Today: क्या सावन में सस्ता होगा सोना? जानें आज 25 जुलाई को कितना है सोने- चांदी का भाव

Gold- Silver Price Today 25 July 2026: आज 25 जुलाई 2026 को सोने और चांदी का ताजा रेट क्या है? क्या सावन में सोना सस्ता होगा? जानें 22 कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड और सिल्वर के लेटेस्ट भाव.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 25 Jul 2026 11:59 AM (IST)
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Gold- Silver Price Today 25 July 2026: सावन का महीना शुरू होते ही सोने और चांदी की खरीदारी में तेजी देखने को मिलती है. शादी-ब्याह, त्योहारों और धार्मिक अवसरों के कारण इस दौरान ज्वेलरी की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप भी सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले आज का ताजा भाव जान लेना जरूरी है. जान लें कि आज यानी 25 जुलाई 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. बाजार में सोना पिछले कारोबारी सत्र के स्तर पर ही कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी की कीमत भी लगभग स्थिर बनी हुई है. 

आज सोने का भाव- 

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹147420 ₹135150 ₹110610
मुंबई ₹147280 ₹135000 ₹110460
कोलकाता ₹147280 ₹135000 ₹110460
चेन्नई ₹147280 ₹135000 ₹113150
पटना ₹147320 ₹135050 ₹110510
लखनऊ ₹147420 ₹135150 ₹110610
मेरठ ₹147420 ₹135150 ₹110610
अयोध्या ₹147420 ₹135150 ₹110610
कानपुर ₹147420 ₹135150 ₹110610
गाजियाबाद ₹147420 ₹135150 ₹110610
नोएडा ₹147420 ₹135150 ₹110610
गुरुग्राम ₹147420 ₹135150 ₹110610
चंडीगढ़ ₹147420 ₹135150 ₹110610
जयपुर ₹147420 ₹135150 ₹110610
लुधियाना ₹147420 ₹135150 ₹110610
गुवाहाटी ₹147280 ₹135000 ₹110460
जलगांव ₹147280 ₹135000 ₹110460
इंदौर ₹147320 ₹135050 ₹110510
अहमदाबाद ₹147320 ₹135050 ₹110510
वडोदरा ₹147320 ₹135050 ₹110510
सूरत ₹147320 ₹135050 ₹110510
पुणे ₹147280 ₹135000 ₹110460
नागपुर ₹147280 ₹135000 ₹110460
नासिक ₹147310 ₹135030 ₹110490
बैंगलोर ₹147280 ₹135000 ₹110460
भुवनेश्वर ₹147280 ₹135000 ₹110460
रायपुर ₹147280 ₹135000 ₹110460
हैदराबाद ₹147280 ₹135000 ₹110460

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आज चांदी का भाव- 

शहर 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,40,000
मुंबई ₹2,40,000
कोलकाता ₹2,40,000
चेन्नई ₹2,45,000
पटना ₹2,40,000
लखनऊ ₹2,40,000
अयोध्या ₹2,40,000
कानपुर ₹2,40,000
मेरठ ₹2,40,000
गाजियाबाद ₹2,40,000
नोएडा ₹2,40,000
गुरुग्राम ₹2,40,000
चंडीगढ़ ₹2,40,000
जयपुर ₹2,40,000
लुधियाना ₹2,40,000
गुवाहाटी ₹2,40,000
इंदौर ₹2,40,000
अहमदाबाद ₹2,40,000
वडोदरा ₹2,40,000
सूरत ₹2,40,000
पुणे ₹2,40,000
नागपुर ₹2,40,000
नासिक ₹2,40,000
बैंगलोर ₹2,40,000
भुवनेश्वर ₹2,45,000
रायपुर ₹2,40,000
हैदराबाद ₹2,45,000

क्या सावन में सस्ता होगा सोना?

सावन में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना कम रहती है. इसकी वजह इस अवधि में ज्वेलरी की मांग बढ़ना है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत, डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों और भू-राजनीतिक घटनाओं का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है. अगर वैश्विक बाजार में कमजोरी आती है तो सोने की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है. 

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अभी खरीदें या करें इंतजार?

अगर आप शादी, त्योहार या खुद की जरूरत के लिए सोना खरीद रहे हैं तो केवल कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव का इंतजार करना जरूरी नहीं है. वहीं, निवेश के नजरिए से खरीदारी करने वाले निवेशक SIP या किस्तों में निवेश की रणनीति अपना सकते हैं, जिससे कीमतों के उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 25 Jul 2026 11:59 AM (IST)
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