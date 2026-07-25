Gold- Silver Price Today 25 July 2026: सावन का महीना शुरू होते ही सोने और चांदी की खरीदारी में तेजी देखने को मिलती है. शादी-ब्याह, त्योहारों और धार्मिक अवसरों के कारण इस दौरान ज्वेलरी की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में अगर आप भी सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले आज का ताजा भाव जान लेना जरूरी है. जान लें कि आज यानी 25 जुलाई 2026 को भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. बाजार में सोना पिछले कारोबारी सत्र के स्तर पर ही कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी की कीमत भी लगभग स्थिर बनी हुई है.

आज सोने का भाव-

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) दिल्ली ₹147420 ₹135150 ₹110610 मुंबई ₹147280 ₹135000 ₹110460 कोलकाता ₹147280 ₹135000 ₹110460 चेन्नई ₹147280 ₹135000 ₹113150 पटना ₹147320 ₹135050 ₹110510 लखनऊ ₹147420 ₹135150 ₹110610 मेरठ ₹147420 ₹135150 ₹110610 अयोध्या ₹147420 ₹135150 ₹110610 कानपुर ₹147420 ₹135150 ₹110610 गाजियाबाद ₹147420 ₹135150 ₹110610 नोएडा ₹147420 ₹135150 ₹110610 गुरुग्राम ₹147420 ₹135150 ₹110610 चंडीगढ़ ₹147420 ₹135150 ₹110610 जयपुर ₹147420 ₹135150 ₹110610 लुधियाना ₹147420 ₹135150 ₹110610 गुवाहाटी ₹147280 ₹135000 ₹110460 जलगांव ₹147280 ₹135000 ₹110460 इंदौर ₹147320 ₹135050 ₹110510 अहमदाबाद ₹147320 ₹135050 ₹110510 वडोदरा ₹147320 ₹135050 ₹110510 सूरत ₹147320 ₹135050 ₹110510 पुणे ₹147280 ₹135000 ₹110460 नागपुर ₹147280 ₹135000 ₹110460 नासिक ₹147310 ₹135030 ₹110490 बैंगलोर ₹147280 ₹135000 ₹110460 भुवनेश्वर ₹147280 ₹135000 ₹110460 रायपुर ₹147280 ₹135000 ₹110460 हैदराबाद ₹147280 ₹135000 ₹110460

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आज चांदी का भाव-

क्या सावन में सस्ता होगा सोना?

सावन में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट की संभावना कम रहती है. इसकी वजह इस अवधि में ज्वेलरी की मांग बढ़ना है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत, डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों और भू-राजनीतिक घटनाओं का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ता है. अगर वैश्विक बाजार में कमजोरी आती है तो सोने की कीमतों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है.

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अभी खरीदें या करें इंतजार?

अगर आप शादी, त्योहार या खुद की जरूरत के लिए सोना खरीद रहे हैं तो केवल कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव का इंतजार करना जरूरी नहीं है. वहीं, निवेश के नजरिए से खरीदारी करने वाले निवेशक SIP या किस्तों में निवेश की रणनीति अपना सकते हैं, जिससे कीमतों के उतार-चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है.