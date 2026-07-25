Bank Holiday Today 25 July 2026: अगर आज आपका बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो घर से निकलने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें. आज 25 जुलाई 2026, दिन शनिवार को देशभर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इसकी वजह यह है कि आज महीने का चौथा शनिवार है और RBI के नियमों के अनुसार हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहते हैं.

आज बैंक क्यों बंद हैं?

RBI के बैंक अवकाश नियमों के मुताबिक देशभर में बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं. चूंकि आज 25 जुलाई चौथा शनिवार है, इसलिए सभी बैंक शाखाओं में अवकाश रहेगा. इसके बाद रविवार होने के कारण 26 जुलाई को भी बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा 27 जुलाई से 1 अगस्त के बीच किसी राज्य के लिए कोई अलग बैंक हॉलिडे नहीं है.

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किन बैंकों पर लागू होगी छुट्टी?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

पंजाब नेशनल बैंक

बैंक ऑफ बड़ौदा

केनरा बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

इंडियन बैंक

एचडीएफसी बैंक

आईसीआईसीआई बैंक

एक्सीस बैंक

कोटक महिंद्रा बैंक

IndusInd बैंक

यश बैंक

क्या ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी?

भले ही बैंक शाखाएं बंद रहें, लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी. ग्राहक UPI से भुगतान करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM से नकदी निकासी, NEFT और IMPS और बैलेंस चेक और फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. हालांकि, शाखा में जाकर किए जाने वाले काम जैसे नकद जमा, चेक क्लियरेंस, डिमांड ड्राफ्ट या पासबुक अपडेट अगले कार्य दिवस पर ही होंगे.

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अगला बैंकिंग कार्य दिवस कब होगा?

आज चौथा शनिवार और कल रविवार होने के कारण बैंक लगातार दो दिन बंद रहेंगे. ऐसे में अधिकांश राज्यों में बैंक शाखाएं सोमवार, 27 जुलाई 2026 को दोबारा खुलेंगी.