Old Monk को बनाने वाली कंपनी मोहन मीकिन लिमिटेड को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने कंपनी की iQ जिन को मौजूदा बोतल और लेबल के डिजाइन में बेचने पर रोक लगा दी है. कंपनी का कहना है कि iQ जिन की मौजूदा पैकेजिंग काफी हद तक 'ग्रेटर दैन' जिन जैसी दिखती है, जिससे ग्राहकों के बीच शक पैसा हो सकता है.

26 नवंबर को दिए अंतरिम आदेश में कोर्ट ने कंपनी को मौजूदा स्टॉक को बेचने के लिए 30 दिन का समय दिया है. इसके बाद बचे हुए पुराने डिजाइन वाली बोतलों को दुकानों की शेल्फ से हटाना होगा. हालांकि, कंपनी को अपना iQ ब्रांड इस्तेमाल करने और अलग डिजाइन में जिन बेचने की इजाजत है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 'ग्रेटर दैन' जिन बनाने वाली कंपनी नाओ स्पिरिट्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत से जुड़ा है. कंपनी का दावा है कि उसकी जिन की बोतल का आकार, काले-सफेद रंगों का इस्तेमाल, काली ढक्कन और लेबल का डिजाइन iQ जिन से मिलता-जुलता है.

नाओ स्पिरिट्स के मुताबिक, 'ग्रेटर दैन' जिन को भारत में 2016 में पेश किया गया था और कंपनी ने इसी पैकेजिंग के जरिए बाजार में अपनी पहचान बनाई है. वहीं, मोहन मीकिन ने अगस्त 2023 में iQ जिन लॉन्च की थी.

कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि पहली नजर में iQ जिन की मौजूदा पैकेजिंग से ग्राहकों को दोनों ब्रांड के बीच संबंध या जुड़ाव होने का शक हो सकता है. कोर्ट ने माना कि नाओ स्पिरिट्स ने अपने उत्पाद की पैकेजिंग की नकल किए जाने का मजबूत शुरुआती मामला पेश किया है.

हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मोहन मीकिन को 'IQ' नाम या ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने से नहीं रोका गया है. कंपनी अपनी जिन बेच सकती है, लेकिन उसे बोतल का आकार, लेबल, रंगों की व्यवस्था और लिखावट का डिजाइन बदलना होगा, ताकि वह 'ग्रेटर दैन' जैसी न दिखे.

पुराने स्टॉक के लिए मिला 30 दिन का समय

कोर्ट ने मोहन मीकिन को दो हफ्ते के भीतर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है. इसमें कंपनी को मौजूदा पैकेजिंग वाली iQ जिन के स्टॉक की जानकारी देनी होगी, चाहे वह उसके पास हो, डिस्ट्रीब्यूटर के पास हो या रास्ते में हो. कंपनी को पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए 30 दिन दिए गए हैं.

हालांकि, कंपनी को इस डिजाइन में नया स्टॉक बनाने, बोतलबंदी करने या नए ऑर्डर देने से भी रोक दिया गया है. हालांकि, पुराने स्टॉक को दोबारा बोतल में भरने और नया लेबल लगाने की अनुमति दी गई है, ताकि कंपनी कोर्ट के आदेश का पालन कर सके.

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