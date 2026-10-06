8th Pay Commission से कितना बढ़ेगा बैंक बैलेंस? लाखों का तैयार हो रहा एरियर!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा.

आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक, कर्मचारियों को 24 माह एरियर.

₹50,000 मूल वेतन पर 11.34 लाख तक एरियर मिलेगा.

केंद्र सरकार हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है. इससे पहले 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है. इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी.

ऐसे में सरकार जब भी इसे आधिकारिक तौर पर लागू करेगी, तब से लेकर 1 जनवरी 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक का पूरा अंतर कर्मचारियों को एकमुश्त एरियर के रूप में दिया जाएगा. चलिए आपकाे बताते हैं कि 50000 की बेसिक सैलरी पर एरियर कैलकुलेशन कितना और किस हिसाब से होगा.

कितने महीने का मिलेगा एरियर?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है. फिलहाल आयोग अलग-अलग राज्यों का दौरा कर कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोगियों से मिलकर जमीनी हकीकत का पता लगा रहा है. उनसे उनके काम को लेकर सुझाव लिए जा रहे हैं. आयोग को इस आधार पर बनाई गई अपनी फाइनल रिपोर्ट 18 महीने में देनी होगी.

चूंकि आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था इसलिए 18 महीने की यह अवधि मई 2027 में समाप्त होगी. इसका मतलब है कि आयोग मई 2027 के आसपास अपनी अंतिम सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा. फिर सरकार मंत्रियों के एक समूह का गठन करेगी, जो इन सिफारिशों की समीक्षा करेगा. आखिर में इसे केंद्रीय कैबिनेट के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इस पूरे प्रॉसेस में 3-6 महीने का अतिरिक्त समय लग सकता है.

हालांकि, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आयोग भले ही रिपोर्ट मई 2027 में सौंप दे और सरकार इसे 2027 के अंत में लागू करे, लेकिन यह प्रभावी 1 जनवरी 2026 से ही माना जाएगा. मतलब साफ है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के प्रभावी होने की तारीख से लेकर 2027 के अंत तक लगभग 20 से 24 महीनों का एकमुश्त मोटा एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा.

50000 की सैलरी पर कितना मिलेगा एरियर?

मान लीजिए कि केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50000 रुपये है, तो अभी मिल रहे 60% DA के आधार पर सैलरी 30000 रुपये और बढ़ जाएगी. यानी कि टोटल सैलरी की रकम 80000 रुपये होगी. अगर सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर चुनती है, तो बेसिक सैलरी बढ़कर 1,28,500 (50,000 × 2.57) हो जाएगी.

हालांकि, 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाले 60% डीए के आधार पर सैलरी का कुल अंतर 48,500 रुपये (1,28,500 - 80,000) बैठता है. इस हिसाब से आयोग के लागू होने में 12 महीने की देरी पर आपको एक साथ 5,82,000 (5.82 लाख) रुपये एरियर के तौर पर मिलेंगे. वहीं, 18 महीने की देरी का मतलब आपको 18 महीनों का बकाया मिलेगा, जो बढ़कर 8,73,000 (8.73 lakh) हो जाएगा.

अगर 2.86 हुआ फिटमेंट फैक्टर तो...?

2.86 का फिटमेंट फैक्टर नई बेसिक सैलरी को 1,43,000 तक बढ़ा देगा, तब डीए के साथ मासिक अंतर 63,000 हो जाएगा.

12 महीने का एरियर- 63,000 × 12 = 7.56 लाख रुपये

18 महीने का एरियर- 63,000 × 18 = 11.34 लाख रुपये

CAAICxAD" data-complete="true" data-sae="">

ये भी पढ़ें:

एशिया के लिए तेल हुआ सस्ता, यूरोप के लिए बढ़ीं कीमतें, सऊदी अरब का बड़ा फैसला