एशिया के लिए तेल हुआ सस्ता, यूरोप के लिए बढ़ीं कीमतें, सऊदी अरब का बड़ा फैसला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सऊदी ने एशिया के लिए नवंबर में कच्चे तेल के दाम घटाए.

'अरब लाइट क्रूड' पर $5/बैरल की बड़ी छूट दी गई.

इससे भारत को सस्ता तेल मिलेगा, कीमतें स्थिर रहेंगी.

बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने को एशिया को यह छूट मिली.

सऊदी अरब ने एशिया के लिए नवंबर में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक कटौती की है, जबकि उत्तर-पश्चिम यूरोप और भूमध्यसागरीय क्षेत्रों के लिए कीमतें बढ़ाई हैं. सोमवार को जारी एक प्राइसिंग डॉक्यूमेंट में इसका खुलासा हुआ है.

पश्चिम एशिया में क्रूड ऑयल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर सऊदी ने नवंबर में अपने 'अरब लाइट क्रूड' (Arab Light Crude) की आधिकारिक बिक्री कीमत (OSP) में 3 डॉलर प्रति बैरल की कटौती की है. अब यह ओमान और दुबई के औसत बेंचमार्क से 5 डॉलर प्रति बैरल नीचे (डिस्काउंट पर) मिलेगा, जो जून 2020 के बाद की सबसे बड़ी छूट है.

सऊदी के तेल की कीमतों में कटौती का यह फैसला रॉयटर्स के उस सर्वे के नतीजों के उलट है, जिसमें पश्चिम एशियाई बेंचमार्क में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए नवंबर OSP में 3 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई थी. सऊदी की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने एशिया को बेचे जाने वाले भारी ग्रेड के तेल - अरब मीडियम और अरब हैवी - के नवंबर OSP में 5 डॉलर प्रति बैरल की और कटौती की है.

भारत पर क्या होगा असर?

सऊदी अरब ने चालू महीने यानी कि अक्टूबर की डिलीवरी के लिए एशियाई देशों को अपने अरब लाइट क्रूड पर पहले से ही 2 डॉलर प्रति बैरल का डिस्काउंट दे रखा है. अब नवंबर की डिलीवरी के लिए इसे 3% और बढ़ा दिया गया है. भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल आयात करता है और सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है.

ऐसे में रेट कम होंगे, तो Indian Oil (IOCL) और BPCL जैसी भारतीय सरकारी तेल कंपनियों के लिए कच्चा माल खरीदना बहुत सस्ता हो जाएगा, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा. वैश्विक तनाव के चलते भले ही ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 डॉलर के ऊपर बनी हुई है, लेकिन अब सऊदी से मिलने वाले 5 डॉलर के इस भारी-भरकम डिस्काउंट के बाद भारत में रिटेल स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर होंगी और इसके बढ़ने की संभावनाएं भी काफी कम हो जाएंगी.

एशिया पर क्यों मेहरबान अरामको?

अमेरिका और ईरान में जंग और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के चलते समुद्र के रास्ते तेल ले जाने वाले बड़े जहाजों (VLCC) के किराए में रिकॉर्ड स्तर पर इजाफा हुआ है.

फारस की खाड़ी से चीन तक तेल टैंकर बुक करने की लागत पिछले साल के 80,000 डॉलर प्रति दिन से बढ़कर अब 12 लाख डॉलर प्रति दिन तक पहुंच चुकी है. IOC, BPCL जैसे एशियाई रिफाइनियों पर इसी बढ़े हुए मालभाड़े का बोझ कम करने के लिए अरामको ने यह कटौती की है ताकि ये सऊदी से तेल खरीदना बंद न करें.

सऊदी को यह डर इसलिए भी है क्योंकि रूस और ईरान जैसे देश पहले से ही भारत और चीन जैसे बड़े तेल खरीदारों को भारी छूट पर तेल की सप्लाई कर रहे हैं. ऐसे में सऊदी को डर है कि कहीं इन सबके बीच उनकी बाजार हिस्सेदारी कम न हो जाए. ऐसे में कीमत में कटौती एक अछा उपाय है.

तेल की कीमतों में अचानक उछाल क्यों?

शनिवार, 3 अक्टूबर 2026 को हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद और खुरैस इलाके में स्थित अरामको के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स से ताबड़तोड़ हमले किए. यही वजह है कि आज कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. ब्रेंट क्रूड 0.79% की तेजी के साथ 103.06 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. जबकि WTI क्रूड भी 0.50% उछलकर 91.57 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है.

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