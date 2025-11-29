छोटी सैलरी, बड़ा सपना! सिर्फ 4,000 के निवेश से बन सकता है 1.38 करोड़ का कॉर्पस

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Financial Planning For Low Income: कई बार छोटे-छोटे निवेश भी आपको बड़ा कॉर्पस बनाकर दे सकते हैं. अक्सर लोगों को लगता है कि, अगर उनकी इनकम या सैलरी बहुत कम है तो, वे करोड़ रुपए का कॉपर्स नहीं बना सकते हैं. पर इस बात में उतनी सच्चाई नहीं है.

अगर आप नियमित तौर पर सही निवेश विकल्प का चयन करते हैं तो, आप एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं. उदाहरण के लिए अगर आपकी सैलरी केवल 20,000 रुपए हैं तो, आप 50-30-20 के फार्मूले का इस्तेमाल करके करोड़पति बन सकते हैं. आइए जानते हैं, यह फॉर्मूला आपको कैसे करोड़पति बना सकता हैं....

क्या है 50-30-20 फॉर्मूला ?

50-30-20 फॉर्मूला में आपको अपनी सैलरी या इनकम को खर्च के आधार पर बांटना होता हैं. सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा घर किराया, खाने का बिल और दूसरे अन्य जरूरतों को पूरा करने में खर्च किया जाता है. बचे हुए 50 प्रतिशत में से 30 प्रतिशत मनोरंजन और शौक पूरे करने के लिए खर्च करना होता है.

वहीं, बचे हुए 20 फीसदी का निवेश करना. उदाहरण के लिए अगर आपकी सैलरी 20 हजार रुपए हैं तो, इसका 20 प्रतिशत 4000 रुपए होते हैं. ऐसे में आप इस 4 हजार रुपए से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) में अपनी निवेश जर्नी शुरु कर सकते हैं.

4 हजार की SIP से कैसे बन सकते हैं करोड़पति ?

अगर आपने मासिक तौर पर 4 हजार रुपए की एसआईपी शुरु की और उसपर औसतन 12 फीसदी वार्षिक रिटर्न मिलता है, तो 28 साल बाद यह छोटा सा निवेश लगभग 1.38 करोड़ रुपये बन सकता है. हालांकि, एसआईपी में निवेश बाजार पर निर्भर करता है. इसलिए रिटर्न में बदलाव भी संभव है.

