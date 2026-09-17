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हिंदी न्यूज़बिजनेससीट नहीं, फिर भी देने होंगे 3000, इंडिगो की उड़ानों में बच्चों का सफर हुआ महंगा

सीट नहीं, फिर भी देने होंगे 3000, इंडिगो की उड़ानों में बच्चों का सफर हुआ महंगा

अगर आप फ्लाइट में 2 साल तक के बच्चों के साथ सफर करते हैं तो अब आपकी जेब से ज्यादा पैसे खर्च होने वाले हैं. Indigo ने घरेलू उड़ानों में 2 साल तक के बच्चों की Infant Fee बढ़ा दी है.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 17 Sep 2026 04:22 PM (IST)
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  • इससे परिवारों का यात्रा बजट बढ़ेगा, अतिरिक्त खर्च होगा।

अगर आप छोटे बच्चे के साथ IndiGo की घरेलू उड़ान में सफर करने वाले हैं तो अब आपकी जेब पर थोड़ा ज्यादा बोझ पड़ेगा. एयरलाइन ने घरेलू उड़ानों में दो साल तक की उम्र वाले शिशुओं यानी infants का शुल्क बढ़ाकर ₹3,000 कर दिया है.

IndiGo की आधिकारिक फीस लिस्ट में फिलहाल घरेलू Infant fee ₹3,000 दर्ज है. यानी जिस बच्चे को विमान में अलग सीट तक नहीं मिलती और वह अपने माता-पिता की गोद में सफर करता है उसके लिए भी अलग से ₹3,000 का शुल्क देना होगा. IndiGo के नियमों के मुताबिक infant के लिए अलग सीट बुक नहीं की जा सकती और वह वयस्क यात्री की गोद में ही यात्रा करता है. एक वयस्क के साथ एक infant की अनुमति है.

पहले कितना देना पड़ता था चार्ज?

IndiGo ने घरेलू उड़ानों में दो साल से कम उम्र के बच्चों यानी infants का शुल्क ₹1,000 बढ़ा दिया है. पहले ₹2,000 देने पड़ते थे.  अब ₹3,000 देने होंगे यानी हर यात्रा पर माता-पिता की जेब से सीधे ₹1,000 ज्यादा जाएंगे. खास बात यह है कि बच्चे को विमान में अलग सीट नहीं मिलती वह माता-पिता की गोद में ही सफर करता है 

बच्चे की सीट नहीं - फिर भी ₹3,000 फीस

फ्लाइट में दो साल से कम उम्र के बच्चे को सामान्य तौर पर अलग सीट नहीं दी जाती. इसके बावजूद टिकट बुक करते समय infant की जानकारी देना जरूरी है और उसके लिए निर्धारित शुल्क देना पड़ता है. यात्रा के दौरान बच्चे की उम्र का प्रमाण भी साथ रखना होता है. IndiGo के मुताबिक तीन दिन से ज्यादा और दो साल तक की उम्र के बच्चों को infant माना जाता है.

₹90 करोड़ की अतिरिक्त कमाई का दावा कितना सही?

इस किराया बढ़ोतरी के बाद सोशल मीडिया और रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि इससे IndiGo को सालाना करीब ₹90 करोड़ तक की अतिरिक्त कमाई हो सकती है. इसकी वास्तविक अतिरिक्त कमाई इस बात पर निर्भर करेगी कि साल में IndiGo के कितने infant passengers इस शुल्क के दायरे में आते हैं.

अकेले यात्रा करने वाले बच्चों की फीस भी ₹5,999

IndiGo ने अकेले यात्रा करने वाले नाबालिग बच्चों के लिए Flying Solo/Unaccompanied Minor service की घरेलू फीस ₹5,999 रखी है. जानकारी के मुताबिक 5 से 12 साल के बच्चे इस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चे अकेले यात्रा नहीं कर सकते यानी छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए सिर्फ टिकट की कीमत ही मायने नहीं रखती बल्कि infant fee और दूसरी ancillary services भी कुल यात्रा खर्च को बढ़ा सकती हैं.

IndiGo की फीस लिस्ट में कई तरह के अलग-अलग चार्ज

एयरलाइन की वेबसाइट पर infant fee के अलावा baggage और दूसरी add-on services के लिए भी अलग-अलग शुल्क निर्धारित हैं. उदाहरण के लिए अतिरिक्त baggage और अन्य सेवाओं की फीस यात्रा और सेवा के प्रकार के हिसाब से अलग होती है. यही वजह है कि यात्रियों के लिए सिर्फ बेस टिकट कीमत देखना पर्याप्त नहीं है. टिकट के साथ जुड़ी अतिरिक्त सेवाओं की लागत भी कुल किराए को प्रभावित कर सकती है.

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परिवारों के लिए बढ़ेगा ट्रैवल बजट

एक बच्चे के साथ यात्रा करने वाले परिवार के लिए ₹1,000 की बढ़ोतरी छोटी लग सकती है लेकिन अगर परिवार साल में कई बार हवाई सफर करता है तो इसका असर सीधे यात्रा बजट पर पड़ेगा.

खासकर उन यात्रियों के लिए जो छोटे बच्चों के साथ घरेलू उड़ानों पर नियमित सफर करते हैं टिकट बुक करते समय अब infant fee को भी कुल यात्रा खर्च में जोड़ना होगा यानी बच्चा गोद में रहेगा सीट अलग नहीं मिलेगी, लेकिन टिकट बुक करते वक्त 3,000 का खर्च जरूर जुड़ेगा. 

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 17 Sep 2026 04:22 PM (IST)
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