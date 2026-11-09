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हिंदी न्यूज़बिजनेसदिल्ली में बिके 300 करोड़ के पटाखे, दिवाली से पहले ही खत्म हुआ स्टॉक

दिल्ली में बिके 300 करोड़ के पटाखे, दिवाली से पहले ही खत्म हुआ स्टॉक

दिल्ली में इस साल जमकर पटाखों की बिक्री हुई है, दिवाली से पहले ही राजधानी में करीब 300 करोड़ रुपये के पटाखों की बिक्री हो गई है. ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले करीब 30% ज्यादा है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 09 Nov 2026 08:38 PM (IST)
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बीते दिन देशभर में दीपावली का त्यौहार मनाया गया. इस खास मौके पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की. जिसके लिए लोगों ने खूब पटाखे भी खरीदे. खासकर देश की राजधानी दिल्ली में पटाखों की जमकर बिक्री हुई. दिल्ली के वायापारियों का कहना है कि दिवाली के दौरान राजधानी में करीब 300 करोड़ रुपये के पटाखे बिके.

चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के अनुसार, पिछले साल के मुकाबले इस बार पटाखों की बिक्री में लगभग 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिवाली से एक दिन पहले ही ज्यादातर दुकानों पर पटाखों का स्टॉक खत्म हो गया था.

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पटाखों की बढ़ी बिक्री
CTI के मुताबिक, इस साल दिवाली के समय में पटाखों की बिक्री में अच्छी तेजी देखने को मिली. बाजार में ग्राहकों की भीड़ और बढ़ती मांग के कारण कारोबारियों को अच्छा मुनाफा हुआ. व्यापारियों का कहना है कि दिवाली से पहले ही पटाखों की खरीदारी शुरू हो गई थी. त्यौहार नजदीक आने के साथ ही दुकानों पर ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई. इसके चलते कई दुकानदारों का सामान समय से पहले ही बिक गया.

दिवाली से पहले ही खत्म हुआ स्टॉक
पटाखा कारोबारियों के मुताबिक, इस साल मांग इतनी ज्यादा रही कि दिवाली से एक दिन पहले ही ज्यादातर दुकानों का स्टॉक खत्म हो गया. दुकानदारों को उम्मीद से ज्यादा बिक्री हुई. करीब 300 करोड़ रुपये के कारोबार और बिक्री में 30% की बढ़ोतरी से पटाखा व्यापारियों के लिए इस साल की दिवाली अच्छी रही. हालांकि, पटाखों की बिक्री के साथ प्रदूषण को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

राजधानी में बढ़ा प्रदूषण
पटाखों का कारोबार तो ताबड़तोड़ हुआ लेकिन इसी के साथ दिवाली के महज एक दिन बाद ही शहर की हवा जहर की तरह बन गई है. दिल्ली शहर का AQI इस समय देशभर में चर्चा का विषय बन गया है. क्योंकि पटाखों के धुएं के कारण राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है.

ये भी पढ़ें: ATM कभी चालू ही नहीं किया, फिर भी SBI के खाते से उड़ गए 1.59 लाख

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 09 Nov 2026 08:38 PM (IST)
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