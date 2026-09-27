गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसकल से 3 दिन की बैंक हड़ताल, क्या UPI भी होगा बंद? जानें ATM खुले रहेंगे कि नहीं

कल से 3 दिन की बैंक हड़ताल, क्या UPI भी होगा बंद? जानें ATM खुले रहेंगे कि नहीं

कल से बैंक की हड़ताल शुरू है और ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कल यूपीआई भी नहीं चलने वाला है? और क्या एटीएम से पैसे भी नहीं निकलेंगे? यहां से जानें इस सवाल का सही जवाब.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Sep 2026 03:01 PM (IST)
Preferred Sources

28 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक 3 दिन के लिए देशभर में बैंक हड़ताल होने वाला है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस हड़ताल का ऐलान किया है. ऐसे में देशभर के ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इन तीन दिनों में सिर्फ बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी या फिर यूपीआई, एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग भी काम करना बंद कर देंगे.

अगर आप भी इसी बात को लेकर परेशान हैं तो इस सवाल के जवाब आप यहां से जान सकते हैं. बैंक हड़ताल का असर मुख्य रूप से ब्रांच में होने वाले कामों पर पड़ने की संभावना है. यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी सुविधाएं आम तौर पर चालू रहने की उम्मीद है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
आज कितना है सोना- चांदी का भाव? जानें 24K, 22K और 18K गोल्ड- सिल्वर की कीमत
आज कितना है सोना- चांदी का भाव? जानें 24K, 22K और 18K गोल्ड- सिल्वर की कीमत
बिजनेस
Amazon-Flipkart- JioMart को लगा तगड़ा झटका, हर्बीसाइड बेचने पर 10-10 लाख का जुर्माना
Amazon-Flipkart- JioMart को लगा तगड़ा झटका, हर्बीसाइड बेचने पर 10-10 लाख का जुर्माना
बिजनेस
आज LPG सिलेंडर का रेट क्या है? जानें आपके शहर में कितनी है गैस सिलेंडर की कीमत
आज LPG सिलेंडर का रेट क्या है? जानें आपके शहर में कितनी है गैस सिलेंडर की कीमत
बिजनेस
27 सितंबर को कितने रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल- डीजल? जानें दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों का भाव
27 सितंबर को कितने रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल- डीजल? जानें दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों का भाव

कब से कबतक होगा हड़ताल?
बैंक यूनियनों का हड़ताल 28, 29 और 30 सितंबर को होगा. इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ग्रामीण बैंक बंद रहेंगे. इसका मतलब है कि अगर आपको बैंक की शाखा में जाकर कोई जरूरी काम कराना है, तो उसमें परेशानी हो सकती है. 

क्या यूपीआई बंद हो जाएगा?
नहीं, बैंक हड़ताल का मतलब यूपीआई का बंद होना नहीं है. यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं जारी रहने की उम्मीद है. यानी आप सामान्य तौर पर यूपीआई से पैसे भेजने, क्यूआर कोड से भुगतान करने और ऑनलाइन बिल भरने जैसे काम कर सकेंगे. 

हालांकि, किसी भी डिजिटल सेवा में तकनीकी खराबी या सर्वर से जुड़ी समस्या अलग बात है. इसलिए बहुत जरूरी भुगतान हो तो उसे आखिरी समय तक टालना ठीक नहीं रहेगा.

क्या एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे?
एटीएम सेवाओं के भी चालू रहेंगी. कई बैंक ग्राहकों को हड़ताल के दौरान एटीएम और दूसरी सेल्फ- सर्विस सुविधाओं का इस्तेमाल करने की सलाह दे चुके हैं. 

हालांकि, किसी खास एटीएम में कैश खत्म होने या तकनीकी खराबी होने पर परेशानी हो सकती है. इसलिए अगर आपको नकदी की जरूरत है तो पहले से कुछ कैश निकालकर रखना सही होगा.

कौन से काम नहीं हो पाएंगे?
हड़ताल के दौरान उन कामों में ज्यादा दिक्कत आ सकती है जिनके लिए बैंक कर्मचारी की मदद जरूरी होती है. जैसे बैंक शाखा में जाकर कैश जमा करना, काउंटर से कैश निकालना, चेक से जुड़े काम, केवाईसी से जुड़े कुछ काम, दस्तावेज जमा करना और शाखा में होने वाले दूसरे काउंटर के काम नहीं हो पाएंगे.

आज कितना है सोना- चांदी का भाव? जानें 24K, 22K और 18K गोल्ड- सिल्वर की कीमत

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 27 Sep 2026 02:34 PM (IST)
Tags :
Bank Strike UPI Payment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आज कितना है सोना- चांदी का भाव? जानें 24K, 22K और 18K गोल्ड- सिल्वर की कीमत
आज कितना है सोना- चांदी का भाव? जानें 24K, 22K और 18K गोल्ड- सिल्वर की कीमत
बिजनेस
Amazon-Flipkart- JioMart को लगा तगड़ा झटका, हर्बीसाइड बेचने पर 10-10 लाख का जुर्माना
Amazon-Flipkart- JioMart को लगा तगड़ा झटका, हर्बीसाइड बेचने पर 10-10 लाख का जुर्माना
बिजनेस
आज LPG सिलेंडर का रेट क्या है? जानें आपके शहर में कितनी है गैस सिलेंडर की कीमत
आज LPG सिलेंडर का रेट क्या है? जानें आपके शहर में कितनी है गैस सिलेंडर की कीमत
बिजनेस
27 सितंबर को कितने रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल- डीजल? जानें दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों का भाव
27 सितंबर को कितने रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल- डीजल? जानें दिल्ली-मुंबई जैसे बड़े शहरों का भाव
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Rhiti Tiwari के ₹25 हजार Pocket Money Claim पर Ekam Bawa के सवाल
Amitabh Bachchan-Jaya Bachchan की शादी का राज, एक बातचीत में तय हो गया था रिश्ता
Govinda-Komal Rani Affair Rumours: लालबागचा राजा दर्शन के बाद क्या बोले Govinda?
Rise & Fall 2 House Tour: आलीशान Penthouse से पुराने Basement तक, देखिए पूरा घर
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia की Folklore Horror उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कुणाल घोष पर हमले को लेकर भड़के अभिषेक बनर्जी, बीजेपी से पूछा ये सवाल
कुणाल घोष पर हमले को लेकर भड़के अभिषेक बनर्जी, बीजेपी से पूछा ये सवाल
पंजाब
LPU में रेप मामले में FIR, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, यूनिवर्सिटी ने दी सफाई
LPU में रेप मामले में FIR, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज, यूनिवर्सिटी ने दी सफाई
क्रिकेट
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
'ब्लॉकबस्टर संडे', आज दिखेगा 3 ODI का रोमांच, IND-WI के साथ ये टीम बिखेरेंगी जलवा
बॉलीवुड
'हनुमान अंश' ने 300 Cr का आंकड़ा किया क्रॉस, रविवार को 3 बजे तक ऐसा रहा 'द वन'-'हनुमान अंश' का कलेक्शन
'हनुमान अंश' ने 300 Cr का आंकड़ा किया क्रॉस, रविवार को 3 बजे तक ऐसा रहा 'द वन'-'हनुमान अंश' का कलेक्शन
इंडिया
'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक
'ऐसा क्यों नहीं हुआ', CJP प्रदर्शन का जिक्र कर सरकार पर क्यों भड़के सोनम वांगचुक
इंडिया
'सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल', PM मोदी ने 'मन की बात' में पाक पर क्या कहा
'सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल', PM मोदी ने 'मन की बात' में पाक पर क्या कहा
ट्रेंडिंग
बाइक पर रखे गिटार का कैमरे ने काटा हेलमेट का चालान, हो गई फजीहत
बाइक पर रखे गिटार का कैमरे ने काटा हेलमेट का चालान, हो गई फजीहत
टेक्नोलॉजी
Instagram-Facebook Reels शेयर करना होगा आसान! नहीं पड़ेगी डाउनलोड करने की जरूरत
Instagram-Facebook Reels शेयर करना होगा आसान! नहीं पड़ेगी डाउनलोड करने की जरूरत
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget