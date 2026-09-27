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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितना है सोना- चांदी का भाव? जानें 24K, 22K और 18K गोल्ड- सिल्वर की कीमत

आज कितना है सोना- चांदी का भाव? जानें 24K, 22K और 18K गोल्ड- सिल्वर की कीमत

27 सितंबर 2026 को 24, 22 और 18 कैरेट सोना और चांदी का भाव क्या है? जानें अलग- अलग शहरों में आज का सोना और चांदी का रेट क्या है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 27 Sep 2026 12:16 PM (IST)
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सोना खरीदने वालों के लिए आज यानी 27 सितंबर 2026 का दिन भी खास है. सोने की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. आज 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1.52 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है, जबकि 22 कैरेट सोना करीब 1.40 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है.

वहीं चांदी की कीमत भी 2.45 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बनी हुई है. अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के हिसाब से सोने-चांदी के भाव में थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है. यहां से आप सोना और चांदी का भाव डिटेल में जान सकते हैं. 

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आज 24 कैरेट सोने का क्या भाव है?
27 सितंबर को भारत में 24 कैरेट सोने का भाव 15,268 रुपए प्रति ग्राम है. यानी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,52,680 रुपए है.

22 कैरेट सोने की कीमत 13,995 रुपए प्रति ग्राम यानी 10 ग्राम के लिए करीब 1,39,950 रुपए है. वहीं 18 कैरेट सोना 11,451 रुपए प्रति ग्राम और 10 ग्राम के लिए 1,14,510 रुपए के आसपास है.  

चांदी का आज क्या भाव है? 
सोने के साथ चांदी की कीमत भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है. 27 सितंबर को भारत में चांदी का भाव करीब 2,45,000 रुपए प्रति किलोग्राम है. यानी 10 ग्राम चांदी करीब 2,450 रुपए और 100 ग्राम चांदी 24,500 रुपए की है.  

शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, वडोदरा और अहमदाबाद में चांदी करीब 2,45,000 रुपए प्रति किलो है. चेन्नई, हैदराबाद और केरल में ये करीब 2,50,000 रुपए प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा है.  

सोना- चांदी की खरीदारी के समय क्या रखें ध्यान?
सोना खरीदते समय उस पर बीआईएस हॉलमार्क और कैरेट (जैसे 22k या 18k) की जांच जरूर करें. साथ ही चांदी पर भी शुद्धता के निशान (जैसे 99.9% शुद्ध या 92.5% स्टर्लिंग सिल्वर) देख सकते हैं. हमेशा पक्का जीएसटी बिल जरूर लें, जिसमें सोने की दर, वजन, मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी का अलग-अलग लिखा हुआ हो.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 27 Sep 2026 12:16 PM (IST)
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