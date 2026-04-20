Startup Story: आज के दौर में जहां लोग नौकरी को तवज्जो देते हैं और उसे सिक्योर करने में लगे रहेत हैं. वहीं एक 24 साल के लड़के ने इसके उलट नौकरी को छोड़कर स्टार्टअप करने का रिस्क लिया. इस लड़के ने ना केवल ये रिस्क लिया बल्कि अपनी अलग पहचान भी बनाई. जिसके बारे में इस लड़के ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया.

वीडियो शेयर कर बताया स्ट्रगल

दरअसल सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक 24साल के लड़के ने बताया कि कैसे उसने अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का फैसला किया. महज 4 महीने में ही इस लड़के ने करीब 1 करोड़ रुपये का सफल कारोबार खड़ा कर सबको हैरान कर दिया है. इस वीडियो को शेयर कर लड़के ने कैप्शन में लिखा, 'मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और सपना बनाया, 2026 में मैंने भारत का बेस्ट इंस्टाग्राम ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म बनाया है क्रिएटर्स के लिए.'

View this post on Instagram A post shared by Ujjwal N (@heyujjwal)

डिजिटल क्रिटिव्स की परेशानी की हल

इस वीडियो में उज्जवल ने बताया है कि उन्होंने और उनके को-फाउंडर ने एक आसान लक्ष्य के साथ अपना ये सफर शुरू किया, डिजिटल क्रिएटिव्स की उस वास्तविक समस्या का समाधान किया जिसका वो अक्सर सामना करते हैं. उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स के सामने आने वाली चुनौतियों की बारीकी से जांच परख के साथ इसकी शुरुआत की.

क्या बोले उज्जवल

उज्जवल वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि, क्रिएटर्स लगातार हाई क्वलिटी वाला कंटेंट बना रहे थे, लेकिन उनमें से कई डायरेक्ट मैसेज और ऑडियंस एंगेजमेंट की बढ़ती तादाद को मैनेज करने के लिए संघर्ष कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'क्रिएटर्स बेहतरीन कंटेंट पोस्ट कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट मैसेज को हैंडल न कर पाने के कारण उनकी ग्रोथ धीमी हो रही थी, और यहीं से हमें एहसास हुआ कि एक बड़ा बाजार मौजूद है'. उन्होंने इस समस्या को समझा और क्रिएटर ऑटोमेशन के काम में घुस गए.

हालांकि उज्जवल ने ये भी बताया कि उनकी शुरुआत आसान नहीं थी. शुरुआती दिनों में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे फंड की कमी, सही रणनीति बनाना और ग्राहकों तक पहुंच बनाना. यहां तक कि तन्मय भट्ट ने भी उनका आईडिया रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपने काम पर फोकस बनाए रखा. महज 4 महीने में ही उन्होंने 1 करोड़ का कारोबार खड़ा कर लिया है.