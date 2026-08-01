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हिंदी न्यूज़बिजनेस200 रुपए सस्ता होने के बाद अब कहां कितने में मिलेगा गैस सिलेंडर? ताजा रेट जानें

200 रुपए सस्ता होने के बाद अब कहां कितने में मिलेगा गैस सिलेंडर? ताजा रेट जानें

LPG News: 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है. जानिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में अब नया रेट कितना हो गया है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 01 Aug 2026 08:44 AM (IST)
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LPG News: महीने की शुरुआत ही खुशखबरी लेकर आई है. आज कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये से अधिक की कटौती कर दी है. अब इस बदलाव का बड़ा फायदा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग जैसे बिजनेस को मिलेगा, क्योंकि इन सभी जगहों पर कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. हालांकि, घरेलू यानी 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

कहां कितनी घटी कीमत?

नई दरों के मुताबिक, दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 202 रुपये, जबकि कोलकाता में 209 रुपये की कटौती की गई है. मुंबई और चेन्नई में भी 200 रुपये के आसपास राहत दी गई है. ये लगातार दूसरा महीना है जब कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता हुआ है. यहां से आप शहर अनुसार, एलपीजी सिलेंडर की पूरी रेट लिस्ट देख सकते हैं. 

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शहर अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर की रेट लिस्ट- 

शहर का नाम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम (रुपए में)
दिल्ली 2738
नोएडा 2738
मुंबई 2691
कोलकाता 2872 
पटना 3018
लखनऊ 2860
बेंगलुरू 2821
चेन्नई 2906
हैदराबाद 2985
गुवाहाटी 2965
अहमदाबाद  2758

घरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्या बदला?

इस बार केवल 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं. 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वे पहले की तरह ही लागू रहेंगी.

किन लोगों को मिलेगा फायदा?

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का उपयोग ज्यादातर तो होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मिठाई की दुकान, कैटरिंग सर्विस, शादी- ब्याह और बिजनेस में ही होता है. ऐसे में कीमतों में आई ये कटौती इन कारोबारों में पैसे कम करने में मदद करेगी. इसका असर आगे चलकर खाने-पीने की कुछ सेवाओं की लागत पर भी देखने को मिल सकता है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 01 Aug 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Business News Gas Cylinder LPG  Commercial LPG
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