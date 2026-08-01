200 रुपए सस्ता होने के बाद अब कहां कितने में मिलेगा गैस सिलेंडर? ताजा रेट जानें
LPG News: 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये से ज्यादा की कटौती की गई है. जानिए दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में अब नया रेट कितना हो गया है.
LPG News: महीने की शुरुआत ही खुशखबरी लेकर आई है. आज कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये से अधिक की कटौती कर दी है. अब इस बदलाव का बड़ा फायदा होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग जैसे बिजनेस को मिलेगा, क्योंकि इन सभी जगहों पर कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है. हालांकि, घरेलू यानी 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
कहां कितनी घटी कीमत?
नई दरों के मुताबिक, दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 202 रुपये, जबकि कोलकाता में 209 रुपये की कटौती की गई है. मुंबई और चेन्नई में भी 200 रुपये के आसपास राहत दी गई है. ये लगातार दूसरा महीना है जब कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता हुआ है. यहां से आप शहर अनुसार, एलपीजी सिलेंडर की पूरी रेट लिस्ट देख सकते हैं.
एक नहीं आज से बदलने जा रहे कई बड़े नियम, आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
शहर अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर की रेट लिस्ट-
|शहर का नाम
|कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम (रुपए में)
|दिल्ली
|2738
|नोएडा
|2738
|मुंबई
|2691
|कोलकाता
|2872
|पटना
|3018
|लखनऊ
|2860
|बेंगलुरू
|2821
|चेन्नई
|2906
|हैदराबाद
|2985
|गुवाहाटी
|2965
|अहमदाबाद
|2758
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए क्या बदला?
इस बार केवल 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं. 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और वे पहले की तरह ही लागू रहेंगी.
आज कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये और दिल्ली में 202 रुपये की कटौती की गई है। इस बदलाव के बाद, आज से कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,872.50 रुपये होगी। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है: सूत्र। pic.twitter.com/r0R3ixtOPT— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 1, 2026
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का उपयोग ज्यादातर तो होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मिठाई की दुकान, कैटरिंग सर्विस, शादी- ब्याह और बिजनेस में ही होता है. ऐसे में कीमतों में आई ये कटौती इन कारोबारों में पैसे कम करने में मदद करेगी. इसका असर आगे चलकर खाने-पीने की कुछ सेवाओं की लागत पर भी देखने को मिल सकता है.
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