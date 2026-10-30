गोवा को पर्यटन के साथ निवेश और कारोबार का भी वैश्विक केंद्र बनाने की जरूरत : सुनील कुमार गुप्ता

गोवा की पहचान दुनिया भर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में है, लेकिन अब राज्य को दीर्घकालिक निवेश, उद्यमिता और सतत आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी स्थापित करने की जरूरत है. SARC के चेयरमैन सुनील कुमार गुप्ता ने गोवा की आर्थिक संभावनाओं पर जोर देते हुए कहा कि राज्य में निवेश और कारोबार के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं. इसके लिए निवेशकों को अनुकूल माहौल, पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था और स्पष्ट नीतिगत जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है.

वाइब्रेंट गोवा ग्लोबल बिजनेस समिट 2026 के अवसर पर गुप्ता ने ‘समुद्र तटों के लिए आएं, कारोबार के लिए ठहरें’ का संदेश देते हुए कहा कि गोवा को केवल पर्यटन तक सीमित रखने के बजाय विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर विकसित करने चाहिए. इससे स्थानीय उद्यमों को मजबूती मिलेगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को अधिक विविधतापूर्ण बनाया जा सकेगा.

निवेशकों के लिए बेहतर माहौल जरूरी

सुनील कुमार गुप्ता ने कहा कि किसी भी राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरल और पारदर्शी होना भी महत्वपूर्ण है. निवेशकों को सरकारी मंजूरियों, उपलब्ध प्रोत्साहनों और कारोबार शुरू करने की प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए. उन्होंने निवेश संबंधी प्रक्रियाओं को आसान बनाने, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और डिजिटल माध्यमों से सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. उनके अनुसार, निवेशकों का समय बचाने और निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी बनाने से राज्य में दीर्घकालिक कारोबारी विश्वास मजबूत हो सकता है.

पर्यटन से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों पर ध्यान

गोवा की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पर्यटन के साथ उद्यमिता, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में अवसर तलाशने की जरूरत है. इन क्षेत्रों में निवेश से नए व्यवसायों के विकास के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को बेहतर अवसर मिल सकते हैं. गुप्ता ने गोवा के विकास को वर्ष 2037 के राज्य विजन और विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ते हुए कहा कि सरकार, उद्योग जगत, निवेशकों और उद्यमियों के बीच बेहतर सहयोग से विकास की योजनाओं को ठोस परिणामों में बदला जा सकता है.

निवेशकों के लिए हैंडबुक भी महत्वपूर्ण पहल

निवेशकों और स्टार्टअप्स तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से ‘Invest in Goa: Handbook for Investors and Startups 2026’ को भी समिट में प्रमुखता दी गई. सुनील कुमार गुप्ता और चंचल सोनी द्वारा तैयार की गई यह हैंडबुक राज्य में निवेश के अवसरों, आवश्यक मंजूरियों, संबंधित नियमों और सरकारी प्रोत्साहनों को समझने में मदद करने के लिए तैयार की गई है. इसके अलावा, गुप्ता की पुस्तक Make in India के चौथे संस्करण का भी उल्लेख किया गया, जो भारत में निवेश और कारोबार स्थापित करने की संभावनाओं पर जानकारी उपलब्ध कराता है. SARC की पहल का उद्देश्य निवेशकों, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के बीच संवाद को मजबूत करना तथा गोवा की आर्थिक क्षमताओं को व्यावहारिक कारोबारी अवसरों में बदलने की दिशा में सहयोग बढ़ाना है.

सुनील कुमार गुप्ता के अनुसार, गोवा का अगला आर्थिक चरण केवल पर्यटकों को आकर्षित करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा कारोबारी वातावरण तैयार करना चाहिए, जहां निवेशक अपने उद्यम स्थापित कर सकें, उनका विस्तार कर सकें और राज्य के दीर्घकालिक विकास में योगदान दे सकें.

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