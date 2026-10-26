झोपड़ी से डिजिटल क्रांति तक: संजय सर का प्रेरक सफर

कटिहार के नवाबगंज गांव से शुरू हुई संजय कुमार की यात्रा आज डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुकी है. आर्थिक अभावों से जूझते हुए उन्होंने न केवल अपना भविष्य बदला, बल्कि हजारों विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा और सफलता की दिशा दिखाने का प्रयास किया.

कवि दुष्यंत कुमार की पंक्तियां, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, संजय कुमार के जीवन पर सटीक बैठती हैं. आज संजय सर के नाम से पहचाने जाने वाले संजय कुमार ने कठिन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा बनाया.

अभावों से शुरू हुआ संघर्ष

वर्ष 1999 में बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड स्थित नवाबगंज गांव में जन्मे संजय का बचपन आर्थिक तंगी में बीता. परिवार में माता-पिता और आठ भाई-बहन थे. उनके पिता दिल्ली में मजदूरी करते थे. परिवार की मुश्किलें तब और बढ़ गईं, जब गंगा नदी के कटाव में उनका घर बह गया. इसके बाद परिवार सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हो गया.

गरीबी के कारण किताब-कॉपी खरीदना भी कठिन था. पुराने कपड़ों के लिए मजाक और पढ़ाई को लेकर सामाजिक ताने भी सुनने पड़े. लेकिन इन चुनौतियों ने संजय के भीतर शिक्षा के माध्यम से अपनी जिंदगी बदलने का संकल्प मजबूत किया.

चार विद्यार्थियों से दिशा टीचिंग सेंटर तक

संजय की शुरुआती पढ़ाई नवाबगंज के कन्या मध्य विद्यालय और मैट्रिक लहुरू स्मारक उच्च विद्यालय में हुई, जहां वे स्कूल टॉपर बने. इसके बाद उन्होंने कटिहार के दर्शन शाह महाविद्यालय से इंटरमीडिएट और स्नातक की पढ़ाई पूरी की.

शिक्षण की शुरुआत में उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा. एक मित्र के घर ट्यूशन पढ़ाने के बाद जब उनसे पढ़ाना बंद करने और 15 दिनों का मेहनताना लेने को कहा गया, तो उन्होंने स्वाभिमान के साथ पैसे लेने से इनकार कर दिया.

वर्ष 2015 में उन्होंने घर के पास केवल चार बच्चों को पढ़ाना शुरू किया. विद्यार्थी सूरज से मिली 150 रुपये की पहली फीस उनके लिए शिक्षक के रूप में पहली कमाई थी. वर्ष 2016 में उन्होंने अपने संस्थान का नाम दिशा टीचिंग सेंटर रखा. यही छोटी पहल आगे चलकर Disha Online Classes के रूप में विकसित हुई, जिसका ध्येय वाक्य Direction to Success है.

कोरोना काल में डिजिटल शिक्षा की ओर कदम

वर्ष 2020 की कोरोना महामारी ने शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया, लेकिन संजय सर ने इसे नई शुरुआत का अवसर बनाया. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने व्हाइटबोर्ड और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से Facebook और YouTube पर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कीं. कक्षा 10 के हिंदी पाठ दही वाली मंगम्मा पर उनका वीडियो विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय हुआ और धीरे-धीरे ऑनलाइन शिक्षा का दायरा बढ़ता गया.

वर्ष 2022 में उन्होंने लगभग चार लाख रुपये के डिजिटल सेटअप के लिए विद्यार्थियों से सहयोग मांगा. शेष राशि जुटाने के लिए उन्होंने ब्याज पर कर्ज भी लिया. गांव में इंटरनेट की समस्या दूर करने और नियमित लाइव कक्षाएं चलाने के लिए टावर की व्यवस्था की. वर्ष 2023 में विद्यार्थियों को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने का अवसर मिला.

पढ़ाई को प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने Learn, Write, Revise, Test और Repeat पर आधारित अध्ययन पद्धति अपनाई, जिसमें समझने, लिखने, दोहराने और नियमित परीक्षा के माध्यम से तैयारी मजबूत करने पर जोर दिया जाता है.

बिहार बोर्ड में सफलता और भविष्य का लक्ष्य

संस्थान के अनुसार, वर्ष 2023 की बिहार बोर्ड परीक्षा में इसके 20 से अधिक विद्यार्थी टॉप-10 में शामिल हुए. वर्ष 2024 में शिवांकर कुमार ने मैट्रिक परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया. वर्ष 2025 में साक्षी कुमारी और अंशु कुमारी ने मैट्रिक में तथा शाकिब शाह ने इंटरमीडिएट में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया. संस्थान ने वर्ष 2026 में भी मैट्रिक टॉप-10 में 40 और इंटरमीडिएट टॉप-5 में तीन विद्यार्थियों के शामिल होने की जानकारी दी है.

वर्तमान में संजय कुमार Sanjay Kumar’s Educational Classes Private Limited के निदेशक हैं. संस्थान के मुताबिक, यहां 25 से अधिक शिक्षक और 100 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं तथा इसकी पहुंच 30 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक बनी है.

संजय सर का सपना बिहार में 100 से अधिक ऐसे योग्य शिक्षक तैयार करना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सही मार्गदर्शन दे सकें. सड़क किनारे चार बच्चों को पढ़ाने से शुरू हुआ उनका सफर आज डिजिटल शिक्षा के विस्तार का उदाहरण है. उनकी कहानी बताती है कि परिस्थितियां शुरुआत कठिन बना सकती हैं, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति और शिक्षा के प्रति समर्पण से बदलाव की राह बनाई जा सकती है.

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