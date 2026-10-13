Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ब्रांड वायरअमिताभ बच्चन के 84वें जन्मदिन पर दिल्ली में लॉन्च हुई ‘ए फॉर अमिताभ’ पुस्तक

अमिताभ बच्चन के 84वें जन्मदिन पर दिल्ली में लॉन्च हुई ‘ए फॉर अमिताभ’ पुस्तक

दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम से पहले, जुलाई माह में अमिताभ बच्चन ने स्वयं मुंबई स्थित अपने निवास ‘जलसा’ में इस पुस्तक के प्रथम प्रारूप को पढ़ा था.

Written By : एबीपी लाइव फोकस |  Updated at : 13 Oct 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के 84वें जन्मदिन के अवसर पर डॉ. विनीत चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक ‘ए फॉर अमिताभ’ का 11 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में भव्य विमोचन किया गया. यह पुस्तक पाँच दशकों से भी अधिक समय में फैले अमिताभ बच्चन के शानदार फिल्मी सफर, उनकी उपलब्धियों और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को समर्पित है.

दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम से पहले, जुलाई माह में अमिताभ बच्चन ने स्वयं मुंबई स्थित अपने निवास ‘जलसा’ में इस पुस्तक के प्रथम प्रारूप को पढ़ा था. उन्होंने पुस्तक की सराहना करते हुए इसे अपनी स्वीकृति भी प्रदान की थी.

इस अवसर पर ‘ए फॉर अमिताभ’ के लेखक डॉ. विनीत चौधरी ने कहा, “ ‘ए फॉर अमिताभ’ महज़ एक सुपरस्टार पर लिखी गई किताब नहीं, बल्कि उस महान शख्सियत को मेरी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि है, जिसने बचपन से ही मुझे प्रेरित किया है. अमिताभ बच्चन के प्रति मेरा आकर्षण तब शुरू हुआ, जब पाँच साल की उम्र में मेरे पिता ने मुझे पहली फिल्म पत्रिका लाकर दी थी. इस किताब के माध्यम से मैं उन महान रचनाकारों को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को एक किंवदंती बनाने में अहम भूमिका निभाई. सलीम-जावेद, जिनकी सशक्त लेखनी ने ‘एंग्री यंग मैन’ को जन्म दिया, और ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्होंने पर्दे पर अमिताभ के व्यक्तित्व को गहराई, संवेदनशीलता और आत्मा दी. यह किताब उन सभी के प्रति मेरा आभार व्यक्त करने का एक प्रयास है, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के जादू को रचा और उन्हें हमारी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा बना दिया.”

राजधानी में आयोजित इस भव्य पुस्तक विमोचन समारोह में अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी. लोकप्रिय एफएम रेडियो प्रस्तोता सायमा रहमान ने पुस्तक का विमोचन किया. उन्होंने इसे ‘बिग बी’ के प्रशंसकों के लिए एक अनमोल संग्रह और सिनेमा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संदर्भ बताया. उनके अनुसार, यह पुस्तक महानायक के जीवन के संघर्षों और सफलताओं को सटीक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है.

पुस्तक विमोचन के साथ ही अमिताभ बच्चन के सम्मान में ‘ए फॉर अमिताभ’ शीर्षक से एक रंगारंग संगीतमय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. अपने प्रशंसकों के बीच ‘स्टेज का बच्चन’ के नाम से लोकप्रिय डॉ. विनीत चौधरी पिछले 12 वर्षों से हर साल अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर दिल्ली में इस विशेष संगीत समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं.

मंच पर डॉ. चौधरी के प्रवेश करते ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट, सीटियों और ‘बच्चन-बच्चन’ के नारों से गूँज उठा. ‘मैं हूँ डॉन’, ‘सारा ज़माना हसीनों का दीवाना’ जैसे सदाबहार गीतों और विशेष रेट्रो मेडले पर उनकी जोशीली प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. दर्शकों ने सभागार की गलियारों में भी जमकर नृत्य किया. इस संगीतमय शाम में डॉ. चौधरी के साथ डॉ. मानवी, मोहित, शालू सिंह, माया, नीरज गोस्वामी, गीतिका और अरविंद शर्मा ने भी अपनी शानदार प्रस्तुतियाँ दीं.

इस अवसर पर कई विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित भी किया गया, जिनमें पूर्व एनएसजी कमांडो दिनेश हुड्डा, एम्स के पूर्व प्रोफेसर डॉ. भल्ला और नोएडा इंडस्ट्री के अध्यक्ष दलजीत सिंह प्रमुख रूप से शामिल थे.

डिस्क्लेमर : यह स्पॉन्सर्ड आर्टिकल है. एबीपी नेटवर्क प्रा. लि. और/या एबीपी लाइव इस लेख के कंटेंट या इसमें व्यक्त विचारों का किसी भी रूप में समर्थन या अनुमोदन नहीं करता है. पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी समझ से निर्णय लें.

Published at : 13 Oct 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan INDIA
और पढ़ें
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस और पाकिस्तान की बढ़ी दोस्ती, अब पुतिन ने किसे भेजा, भारत के लिए टेंशन?
रूस और पाकिस्तान की बढ़ी दोस्ती, अब पुतिन ने किसे भेजा, भारत के लिए टेंशन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा शर्मा मर्डर: हर साल बदल जाता था नंबर, दोस्त की मदद से नेपाल भागी आरोपी श्रद्धा
शिवा शर्मा मर्डर: हर साल बदल जाता था नंबर, दोस्त की मदद से नेपाल भागी आरोपी श्रद्धा
विश्व
एक महल से दूसरे महल क्यों भागे फिर रहे सऊदी क्राउन प्रिंस? खालिद एयरपोर्ट बंद
एक महल से दूसरे महल क्यों भागे फिर रहे सऊदी क्राउन प्रिंस? खालिद एयरपोर्ट बंद
बॉलीवुड
जब शूटिंग करते-करते कार से कहीं और चले गए किशोर कुमार, घर में लगा रखी थी खोपड़ी और हड्डियां
जब शूटिंग करते-करते कहीं और चले गए किशोर कुमार, घर में लगा रखी थी खोपड़ी और हड्डियां
क्रिकेट
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
जमानत पर रिहा होकर जड़ा शतक, मैदान पर निकले आंसू; अभिषेक पोरेल ने सुनाई जेल की कहानी
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदला हुआ है मौसम का मिजाज, साफ हुई हवा, जानें आज का मौसम
दिल्ली में बदला हुआ है मौसम का मिजाज, साफ हुई हवा, जानें आज का मौसम
इंडिया
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
गांधी परिवार की संपत्तियों पर रोक लगाने से HC का इनकार, ED को नहीं मिली राहत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बारिश के बाद बढ़ी ठंडक, अगले 3 दिनों के लिए भी अलर्ट जारी
यूपी में बारिश के बाद बढ़ी ठंडक, अगले 3 दिनों के लिए भी अलर्ट जारी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget