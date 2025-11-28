हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ब्रांड वायरसिंगर मीका सिंह बोले- अगर सिंगर नहीं बनता, तो क्रिकेट ही मेरा करियर होता

सिंगर मीका सिंह बोले- अगर सिंगर नहीं बनता, तो क्रिकेट ही मेरा करियर होता

मीका सिंह ने खुलासा किया कि वह क्रिकेटर बनना चाहते थे, संगीतकार नहीं. वह घंटों क्रिकेट खेलते थे और उन्हें आउट करना मुश्किल था. हालांकि पारिवारिक माहौल और पिता की प्रेरणा से वे संगीत की ओर आकर्षित हुए.

By : एबीपी लाइव फोकस | Updated at : 28 Nov 2025 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

पंजाबी और बॉलीवुड म्यूजिक के जाने-माने सिंगर मीका सिंह ने अपने करियर को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने उनके फैंस को चौंका दिया है. मीका ने बताया कि बचपन में उनका मन संगीत में नहीं, बल्कि क्रिकेट में रमता था. उन्हें बैट पकड़ते ही जैसे एक अलग ही ऊर्जा मिलती थी. दोस्तों और परिवारवाले तक मानते थे कि मीका बड़े होकर क्रिकेट की दुनिया में ही अपना नाम बनाएंगे.

घंटों बैटिंग प्रैक्टिस और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने का जुनून

मीका ने बताया, “मैं बचपन से ही क्रिकेट का पागलपन लेकर बड़ा हुआ हूं. सुबह से शाम तक बैटिंग करता था. मेरा ध्यान सिर्फ यही होता था कि गेंद को कहां मारना है और कितने रन बनाने हैं.” वे हंसते हुए याद करते हैं, ''मोहल्ले के बच्चे मेरे साथ मैच खेलने से पहले ही सोच लेते थे कि आज आउट करना मुश्किल होगा. सच यह है कि मुझे कोई आउट ही नहीं कर पाता था. कई बार बॉलर्स खुद कहते थे, पाजी एक बार आउट हो जाओ, मैच आगे बढ़े.”

क्रिकेटर बनने का सपना, पर किस्मत का रास्ता अलग

हालांकि क्रिकेट ही उनका पहला प्यार था, लेकिन वक्त ने उन्हें एक अलग दिशा में मोड़ दिया. घर में होने वाले संगीत कार्यक्रम, पिता की प्रेरणा और बड़े भाई के साथ संगीत का माहौल उन्हें धीरे-धीरे स्टेज की तरफ ले गया. मीका कहते हैं, “क्रिकेट और म्यूजिक, दोनों में ही बहुत जुनून चाहिए. फर्क बस इतना है कि क्रिकेट के मैदान की जगह स्टेज ने मुझे अपनी ओर बुला लिया और मैं उसी सफर पर आगे बढ़ता गया.”

स्टेज पर मिला नया मैदान और नई पहचान

जैसे-जैसे मीका म्यूजिक में आगे बढ़ते गए, उन्हें एहसास होने लगा कि यही उनकी सही जगह है. स्टेज पर दर्शकों की तालियां, लोगों का प्यार और उनकी आवाज़ का असर सब मिलकर उन्हें एक अलग ही संतुष्टि देते थे. मीका मानते हैं कि जिस तरह क्रिकेट में शॉट की टाइमिंग अहम है, म्यूजिक में भी सुर की टाइमिंग और ताल उतनी ही जरूरी है. वे कहते हैं, “दोनों ही दुनिया में तालमेल ही असली जीत है.” 

सोशल मीडिया पर फैन्स की गर्मजोशी से भरी प्रतिक्रियाएं

उनके इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक फैन ने मजाक में लिखा, “मीका पाजी पहले पिच पर आग लगाते थे और फिर ‘सावन में आग लगाई’.” एक अन्य ने कहा, “अगर क्रिकेट चुनते तो टीम इंडिया के ‘नॉट आउट स्पेशलिस्ट’ बनते. लेकिन अच्छा हुआ आप सिंगिंग में आए, वरना हमारे प्लेलिस्ट अधूरे रह जाते.”

आज भी क्रिकेट के मैच देखकर लौट आता है वही जुनून

हालांकि संगीत ने उन्हें सुपरस्टार बनने का मौका दिया, लेकिन क्रिकेट आज भी उनके दिल के बहुत करीब है. मीका कहते हैं कि जब भी टीवी पर कोई बड़ा मैच आता है, तो उनके भीतर वही पुराना जोश और उत्साह जीवित हो जाता है. वे मानते हैं कि अगर वे सिंगर न बनते, तो संभवत: आज किसी आईपीएल टीम का हिस्सा होते या देश के लिए खेल रहे होते. 

Disclaimer: This is a sponsored article. ABP Network Pvt. Ltd. and/or ABP Live does not in any manner whatsoever endorse/subscribe to the contents of this article and/or views expressed herein. Reader discretion is advised.
Published at : 28 Nov 2025 09:51 AM (IST)
Tags :
Mika Singh Bollywood CRICKET
और पढ़ें
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Imran Khan Jail Controversy: अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा! इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा- 'पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं...'
अदियाला जेल के बाहर देर रात हुआ ड्रामा! इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा- 'पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की '120 बहादुर', अब इतने रुपये में मिलेगा टिकट
विश्व
Nepal Currency Controversy: नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
नेपाल ने जारी किया 100 रुपये का नया विवादित नोट, भारत के तीन क्षेत्रों को उसपर छाप दिया, फिर मचेगा बवाल?
स्पोर्ट्स
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठे सवाल, मनोज तिवारी बोले, 'अब BCCI को आगे देखना होगा कि...'
बॉलीवुड
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह, बोलें- 'वे हिंदी हीरो को हमेशा...'
सुनील शेट्टी क्यों ठुकरा देते हैं साउथ की फिल्मों के ऑफर? एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह
जनरल नॉलेज
दुनिया का ऐसा देश जहां न है कोई जेल और न ही कोई अपराधी
दुनिया का ऐसा देश जहां न है कोई जेल और न ही कोई अपराधी
यूटिलिटी
पोस्ट ऑफिस की 3 दमदार स्कीम, मिलेगा बैंक FD से ज्यादा ब्याज
पोस्ट ऑफिस की 3 दमदार स्कीम, मिलेगा बैंक FD से ज्यादा ब्याज
यूटिलिटी
इस स्कीम में महज 115 महीने में ही पैसा हो जाता है डबल, इस तरह करें अप्लाई
इस स्कीम में महज 115 महीने में ही पैसा हो जाता है डबल, इस तरह करें अप्लाई
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget