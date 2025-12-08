CLAT 2026 परीक्षा विश्लेषण

CLAT 2026 परीक्षा, जो देशभर के केंद्रों पर आयोजित की गई, समग्र रूप से मध्यम स्तर की रही. पिछले वर्ष की अत्यंत आसान परीक्षा और उसके बाद के विवादों के कारण अभ्यर्थियों में स्वाभाविक रूप से चिंता और अनिश्चितता थी. इस बार का प्रश्नपत्र 2025 की तुलना में अधिक संतुलित, संरचित और चुनौतीपूर्ण था. कुल मिलाकर, 105+ सही प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमुख राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) में प्रवेश की अच्छी संभावना बनती है.

अंग्रेज़ी : इस वर्ष अंग्रेज़ी भाषा खंड में स्पष्ट रूप से एक थेमैटिक बदलाव देखने को मिला.

अधिकांश गद्यांश साहित्यिक प्रकृति के थे, जैसे इतिहास एवं उपन्यासों पर आधारित अंश.

समाचार–आधारित विषयों की तुलना में साहित्यिक और विश्लेषणात्मक शैली अधिक हावी रही.

गद्यांश मध्यम जटिलता के थे, परंतु भाषा सरल और पढ़ने योग्य थी.

शब्द–संपदा पर आधारित प्रश्न इस बार अधिक दिखाई दिए, और कई प्रश्नों में संदर्भानुसार अर्थ निकालने की आवश्यकता थी.

कुल मिलाकर, यह खंड सरल से मध्यम स्तर का रहा और सावधानीपूर्वक पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छा स्कोरिंग अवसर प्रदान करता था.

लॉजिकल रीजनिंग: इस वर्ष का सबसे कठिन और निर्णायक खंड रहा.

इस बार पारंपरिक Critical Reasoning के बजाय Analytical Reasoning पर अधिक जोर था.

लीगल रीजनिंग: खंड इस वर्ष अपेक्षाकृत सरल और अनुमान योग्य रहा.

प्रश्न contemporary legal issues और बुनियादी कानूनी सिद्धांतों पर आधारित थे

करेंट अफेयर्स खंड इस वर्ष सबसे आसान और सबसे अधिक अंक दिलाने वाला रहा.

सवाल सीधे, तथ्य–आधारित और पिछले वर्षों के मुकाबले कहीं अधिक स्पष्ट थे

क्वांटिटेटिव टेक्निक्स सेक्शन इस वर्ष आसान लेकिन गणनात्मक रहा.

अधिकांश प्रश्न Ratio, Percentage, Proportion और बुनियादी Arithmetic पर आधारित थे.

डेटा साफ़ था और प्रश्न सीधे थे — किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं थी.

हल्की–फुल्की गणनाएँ समय ले सकती थीं, लेकिन खंड को कुल मिलाकर easy माना जा सकता है.

समग्र निष्कर्ष

CLAT 2026 एक संतुलित और मध्यम स्तर की परीक्षा रही.

लॉजिकल रीजनिंग ने परीक्षा की कठिनाई को परिभाषित किया.

लीगल रीजनिंग और करेंट अफेयर्स ने सबसे अधिक अंक दिलाए.

English Language में साहित्यिक passages और vocabulary आधारित प्रश्नों का रुझान देखने को मिला.

Quantitative Techniques साफ़, सरल और अनुमान योग्य रहा.

CLAT 2025 की तुलना में अस्थिरता कम रही और पेपर अधिक न्यायपूर्ण और संरचित था.

Best CLAT Online Coaching Classes: https://www.toprankers.com/clat-online-coaching

Website: https://www.toprankers.com/