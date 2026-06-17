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हिंदी न्यूज़ब्लॉगकरनाल की जिला जेल लिखने जा रही आवाज की दुनिया में नई इबारत, 20 कैदियों को RJ की ट्रेनिंग

करनाल की जिला जेल लिखने जा रही आवाज की दुनिया में नई इबारत, 20 कैदियों को RJ की ट्रेनिंग

Reported By : डॉ. वर्तिका नन्दा |  Updated at : 17 Jun 2026 12:45 AM (IST)
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करनाल जिला जेल में सुधार और पुनर्वास की दिशा में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है. यहां के 20 जेल बंदियों ने 'तिनका जेल रेडियो' के लिए रेडियो जॉकी (RJ) बनने का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है. इस विशेष बैच में तीन महिला कैदी भी शामिल हैं, जिनके लिए यह अपनी रचनात्मक सोच को आवाज देने और जेल जीवन में सार्थक योगदान करने का एक अनूठा अवसर है. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों को न केवल प्रसारण, संचार और तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगा, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करेगा. इस कार्यक्रम का संचालन पत्रकारिता विभाग, लेडी श्रीराम कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) की प्रमुख और 'तिनका तिनका फाउंडेशन' की संस्थापक प्रोफेसर (डॉ.) वर्तिका नंदा की ओर से किया जा रहा है, जिन्होंने साल 2020 में हरियाणा में जेल रेडियो की परिकल्पना की थी.

हरियाणा कारागार के डीजी आलोक मित्तल (IPS) के सहयोग और 'तिनका तिनका फाउंडेशन' के प्रयासों से हरियाणा साल 2020 में एक संरचित जेल रेडियो प्रणाली स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना था. इसकी शुरुआत सबसे पहले जिला जेल, पानीपत से हुई थी. कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में इस पहल ने कैदियों को सही जानकारी, उम्मीद और आपसी जुड़ाव प्रदान करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. आज यह अनूठा मॉडल राज्य की कई अन्य जेलों में भी सफलतापूर्वक काम कर रहा है, जहां कैदियों द्वारा संचालित रेडियो स्टेशन स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और पुनर्वास से जुड़े सकारात्मक कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं. इसे देश-दुनिया में जेल सुधार और सुधारात्मक दर्शन के एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में देखा जाता है.

जेल रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि बंदियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का एक मजबूत माध्यम साबित हुआ है. इसने कैदियों को नए कौशल सिखाने के साथ-साथ उनमें एक उद्देश्य की भावना जगाई है, जिससे उन्हें अकेलेपन और अवसाद से लड़ने में काफी मदद मिली है. इस संबंध में करनाल जेल के अधीक्षक लखबीर सिंह बरार का कहना है कि जेल रेडियो ने बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य और जेल परिसर के समग्र वातावरण को बेहतर बनाने में अपनी उपयोगिता साबित की है. अब कैदी हर दिन इन कल्याकारी प्रसारणों का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

हरियाणा के इस सुधारात्मक मॉडल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है और इसे जेल सुधारों से जुड़े कई वैश्विक सम्मेलनों में प्रस्तुत किया जा चुका है. इस पहल की अभूतपूर्व सफलता को नेशनल बुक ट्रस्ट (NBT) द्वारा प्रकाशित पुस्तक “रेडियो इन प्रिजन” में भी दर्ज किया गया है. इस पुस्तक में उन कैदियों की संघर्षपूर्ण और प्रेरक कहानियां शामिल हैं, जिन्होंने रेडियो जॉकी बनकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी.

करनाल जिला जेल में शुरू हुआ यह रेडियो जॉकी प्रशिक्षण केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बंदियों के सुधार, पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्यधारा से दोबारा जोड़ने का एक जीवंत आंदोलन है. कैदियों को रचनात्मक अभिव्यक्ति की आजादी देकर हरियाणा का जेल प्रशासन सजा की पारंपरिक परिभाषा को 'दंड से परिवर्तन' की ओर ले जा रहा है. आने वाले दिनों में जब ये 20 कैदी प्रसारण की दुनिया में कदम रखेंगे, तो वे जेल की दीवारों के भीतर से आशा, सृजनात्मकता और नवजीवन का एक नया संदेश प्रसारित करेंगे.

[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखिका के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखिका ही ज़िम्मेदार है.]

Published at : 17 Jun 2026 12:45 AM (IST)
Tags :
KARNAL Vartika Nanda HARYANA
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