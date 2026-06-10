अपराध, सांप्रदायिक कथा और संयम के संवैधानिक कर्तव्य के बीच इंसाफ मांगता सूर्य चौहान मर्डर केस

हत्या सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण मानवीय त्रासदी है और यदि आरोप वास्तव में सत्य साबित होते हैं, तो गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान की हत्या क्रूर हिंसा का एक उदाहरण है, जो आपराधिक कानून के तहत कठोरतम दंड की पात्र है. कोई भी सभ्य समाज किसी किशोर की हत्या के प्रति निष्क्रिय नहीं रह सकता. एक परिवार की पीड़ा, पड़ोस और जनता का आक्रोश तथा प्रतिशोध की मांग- ये सभी इस कृत्य के स्वाभाविक परिणाम हैं.

हत्या की जांच को सांप्रदायिक आख्यान का विषय

दूसरा, इससे भी अधिक गंभीर प्रश्न यह उठता है कि क्या हत्या की जांच को सांप्रदायिक आख्यान का विषय बनने दिया जा सकता है, जबकि तथ्य अभी अदालत में प्रमाणित होना बाकी हैं. आपराधिक न्याय प्रणाली का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत अपराधियों को दंडित करे, न कि पूरे समुदाय को दोषी ठहराए. लोकतंत्र में कानून सर्वोच्च होता है- सजा व्यक्तिगत होनी चाहिए, साक्ष्य सर्वोपरि होना चाहिए और निर्णय केवल अदालत द्वारा ही दिया जाना चाहिए.

कुछ रिपोर्टों के अनुसार, सूर्या चौहान की हत्या खोड़ा में असद और कुछ अन्य युवकों से मिलने के बाद हुई. पुलिस और कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दोनों एक-दूसरे को जानते थे और एक विवाद हुआ, जो हत्या में बदल गया. वहीं परिवार का दावा है कि लड़के को बहला-फुसलाकर वहां बुलाया गया और यह एक पूर्वनियोजित हत्या थी. कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि हत्या धार्मिक कारणों से हुई, क्योंकि घटना ईद/बकरीद के आसपास हुई थी. वहीं अन्य स्रोत इसे व्यक्तिगत विवाद बताते हैं.

यह विरोधाभास गंभीर जांच की मांग करता है. आपराधिक कानून में संदेह कभी भी प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता. हत्या साबित करने के लिए कृत्य और इरादे दोनों को संदेह से परे सिद्ध करना आवश्यक होता है. यदि एक से अधिक व्यक्ति शामिल हों, तो सामूहिक इरादे और षड्यंत्र से संबंधित धाराएं लागू हो सकती हैं. इन अपराधों को गंभीर बनाने के लिए धर्म को जोड़ना आवश्यक नहीं है.

इस मामले का पहला और प्रमुख पहलू पीड़ित के परिवार से जुड़ा है. न्याय पाने का उनका अधिकार सर्वोपरि है. यदि आरोपों की पुष्टि होती है, तो अपराधियों को कठोर दंड मिलना चाहिए. जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित होनी चाहिए. परिवार को समय पर जानकारी और सुरक्षा मिलनी चाहिए.

हालांकि, इस घटना को मीडिया तमाशा नहीं बनाया जाना चाहिए और न ही राजनीतिक लाभ के लिए इसका दुरुपयोग होना चाहिए. कानून का काम है अपराधियों को चिन्हित कर दंडित करना, न कि किसी समुदाय को निशाना बनाना.

आपराधिक आरोप हमेशा व्यक्तिगत होते हैं. आरोपी किसी धर्म का प्रतिनिधि नहीं होता. केवल किसी घटना का धार्मिक समय से जुड़ा होना, उसे सांप्रदायिक नहीं बनाता, जब तक कि धार्मिक मकसद का स्पष्ट प्रमाण न हो. सांप्रदायिक अपराध साबित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक होता है कि अपराध किसी धर्म के कारण या समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने के उद्देश्य से किया गया. केवल अनुमान के आधार पर ऐसे निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते.

खोड़ा में जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं- जैसे घर तोड़ने, सामूहिक सजा देने या किरायेदारों को निकालने की मांग. ये संविधान और कानून के सिद्धांतों के खिलाफ हैं. राज्य के पास अपराधियों को दंडित करने की शक्ति है, लेकिन निर्दोष लोगों को सजा देने का अधिकार नहीं.

सोशल मीडिया और भ्रामक वीडियो इस मामले को और जटिल बना रहे हैं. बिना सत्यापन के फैलती जानकारी समाज में तनाव बढ़ाती है. ऐसे समय में संयम और जिम्मेदारी जरूरी है.

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू पुलिस मुठभेड़ है, जिसमें असद की मौत हुई. यदि पुलिस का दावा सही है कि उसने आत्मरक्षा में कार्रवाई की, तो यह कानून के तहत उचित हो सकता है. लेकिन मुठभेड़ कभी भी न्यायिक प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकती. हर मुठभेड़ की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच आवश्यक है.

संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है—चाहे वह आरोपी ही क्यों न हो. इसलिए मुठभेड़ की वैधता की जांच जरूरी है.

राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि—

हत्या की निष्पक्ष जांच हो

मुठभेड़ की कानूनी जांच हो

सांप्रदायिक उकसावे और गलत सूचना पर नियंत्रण हो

मीडिया की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि पूर्वाग्रहों पर. पीड़ित, पुलिस और गवाह- तीनों पक्षों को संतुलित रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है. न्यायपालिका ने बार-बार कहा है कि न्याय भावना नहीं, बल्कि साक्ष्य पर आधारित होता है. सार्वजनिक आक्रोश न्याय का विकल्प नहीं हो सकता.

इस मामले में जांच एजेंसियों को यह स्पष्ट करना होगा-

विवाद का कारण क्या था

कितने लोग शामिल थे

क्या कोई पूर्व योजना थी

क्या धार्मिक मकसद था

क्या साक्ष्य उपलब्ध हैं

इसी तरह मुठभेड़ की जांच में भी सभी प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए.

तत्काल न्याय की मांग- जैसे बुलडोजर कार्रवाई, सामूहिक दंड या मुठभेड़- कानूनी रूप से खतरनाक है. कानून पहले से ही हत्या के लिए कठोर सजा का प्रावधान करता है. एक जिम्मेदार समाज हर अपराध को सांप्रदायिक संघर्ष में नहीं बदल सकता. यदि हत्या को नारे और नफरत में बदल दिया गया, तो यह न्याय के बजाय अराजकता को जन्म देगा.

इसलिए निष्कर्ष स्पष्ट है—

पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए

आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई मिलनी चाहिए

समाज को सांप्रदायिक उकसावे से बचना चाहिए

न्याय का अर्थ प्रतिशोध नहीं है. सूर्या चौहान के लिए सच्चा न्याय वही होगा जो साक्ष्यों के आधार पर अदालत द्वारा दिया जाए, न कि भीड़ या भावनाओं के आधार पर.

नोट - (उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है)