एक्सप्लोरर
Yamaha और Suzuki समेत ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्द होंगे लॉन्च, जानिए रेंज और कीमत
Upcoming Electric Scooters: भारत में Bajaj से लेकर Simple Energy जैसे ब्रांड्स अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी में हैं. जानिए कौन-कौन से नए मॉडल भारतीय सड़कों पर उतरने वाले हैं.
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की पॉपुलेरिटी तेजी से बढ़ रही है, खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में ग्राहकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है. जहां एक ओर पुराने ब्रांड जैसे Bajaj और Ather अपनी मौजूदा रेंज को अपडेट कर रहे हैं, वहीं Yamaha और Suzuki जैसे जापानी ब्रांड पहली बार भारतीय EV बाजार में उतरने की तैयारी में हैं. आइए जानते हैं उन पांच नए इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बारे में जो जल्द ही भारतीय सड़कों पर नजर आएंगे.
New-Gen Bajaj Chetak
- Bajaj Auto अपने पॉपुलर चेतक स्कूटर का नया जनरेशन मॉडल लाने की तैयारी कर रही है. नई चेतक का डिजाइन पहले जैसा क्लासिक रहेगा, लेकिन इसमें कई मॉडर्न बदलाव किए गए हैं. रियर सेक्शन में नया LED टेललैंप और टर्न इंडिकेटर्स एक ही यूनिट में इंटीग्रेटेड हैं. स्कूटर में नया फ्लैट सीट डिजाइन दिया गया है जिससे राइडर और पिलियन दोनों को आराम मिलेगा. इसमें 3.5 kWh बैटरी पैक होगा जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 150 किलोमीटर की रेंज देगा. नई चेतक को अगले साल लॉन्च किए जाने की संभावना है.
Suzuki e-Access
- Suzuki e-Access कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर होगा जो 2025 में लॉन्च हो सकता है. इसे पहली बार 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था और अब इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है. इसमें 3.07 kWh बैटरी पैक और 4.1 kW इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो करीब 95 किमी की रेंज और 15 Nm टॉर्क देगी. इसका डिजाइन पुराने Access स्कूटर से इंस्पायर्ड है, लेकिन ज्यादा फ्यूचरिस्टिक रूप में तैयार किया गया है. यह स्कूटर शहरी यात्राओं के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है.
Yamaha RY01
- Yamaha भारत में अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर RY01 लॉन्च करने की तैयारी में है. इसका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक और आकर्षक होगा. यह 4 kWh बैटरी पैक से लैस होगा जो लगभग 100 किलोमीटर की रेंज देगा. RY01 को 2026 में पेश किए जाने की संभावना है और यह जापानी इंजीनियरिंग की सटीकता और विश्वसनीयता का उदाहरण बनेगा.
Ather EL Platform
- Ather Energy ने अपना नया EL प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो आने वाले वर्षों में कई नए मॉडलों की नींव बनेगा. इसमें स्केलेबल चेसिस, नया पावरट्रेन और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शामिल है. इसके साथ पेश किया गया AtherStack 7.0 सॉफ्टवेयर AI असिस्टेंट, वॉइस कमांड और क्रैश अलर्ट जैसे फीचर्स के साथ आएगा, जिससे राइडिंग एक्सपीरियंस और स्मार्ट बनेगा.
Simple Energy Family Scooter
- Simple Energy अपने अगले फैमिली स्कूटर पर काम कर रही है जिसे नए डिजाइन पेटेंट के साथ तैयार किया जा रहा है. स्कूटर में स्लीक LED हेडलैंप, इंटीग्रेटेड DRL और लंबी आरामदायक सीट होगी. यह स्कूटर लंबी दूरी और फैमिली यूज के लिए एक भरोसेमंद विकल्प साबित हो सकता है.
ये भी पढ़ें:-
सिर्फ 77 हजार में मिल रही Splendor और Platina को टक्कर देने वाली ये बाइक, जानें माइलेज
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, ऑटो और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
कितने कुत्ते स्टेरलाइज किए और कितने एबीसी सेंटर बनाए, हलफनामों में कहां? सिंघवी की दलील पर SC बोला- बात तो सही है...
क्रिकेट
कौन हैं टीम इंडिया के कोच अमोल मजूमदार? फाइनल में जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने छुए पैर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'UP जैसी सड़कें बनेंगी...500 रुपये में गैस सिलेंडर', बिहार की जनता से अखिलेश यादव का वादा
विश्व
एसिड की झीलें, नमक के पहाड़ और जला देने वाली गर्मी.... जानें कहां है दुनिया के नरक का दरवाजा?
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ / litre
New Delhi
Source: IOCL