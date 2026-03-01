हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पेट्रोल की टेंशन खत्म! 1 लाख की डाउन पेमेंट पर MG Comet EV खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?

पेट्रोल की टेंशन खत्म! 1 लाख की डाउन पेमेंट पर MG Comet EV खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?

MG Comet EV on EMI: अगर आप एमजी कॉमेट ईवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि हर महीने ये गाड़ी आपको कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 01 Mar 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

देश की सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कार MG Comet EV अब पहले से ज्यादा सेफ और फीचर-लोडेड हो गई है. 7.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत वाली यह इलेक्ट्रिक कार कम बजट में EV खरीदने वालों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है. अगर आप महीने में 30 हजार रुपये कमाते हैं, तो भी आप MG Comet EV को EMI पर आसानी से खरीद सकते हैं. आइए इस गाड़ी की ऑन-रोड कीमत, EMI और फाइनेंस प्लान के बारे में जान लेते हैं.

नई MG Comet EV की ऑन-रोड कीमत करीब 7.82 लाख रुपये से शुरू होती है. अगर आप 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं, तो आपको 6.82 लाख रुपये का लोन लेना होगा. इस लोन की इंटरेस्ट रेट अनुमानित रूप से 9.8% प्रति वर्ष होगी और इसे चुकाने की अवधि 5 साल होगी.

क्या रहेगा EMI का हिसाब? 

इस हिसाब से हर महीने आपको 14,425 रुपये की EMI भरनी होगी. कुल मिलाकर, 5 साल में आपका कुल भुगतान करीब 8.65 लाख रुपये होगा, जिसमें मूल लोन राशि और ब्याज दोनों शामिल हैं. हालांकि, अलग-अलग शहरों में MG Comet EV की ऑन-रोड कीमत में भी थोड़ा अंतर हो सकता है. 

MG Comet EV के शानदार फीचर्स

MG Comet EV फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी शानदार है. यह एक कॉम्पैक्ट 4-सीटर इलेक्ट्रिक कार है, जिसे खासतौर पर शहरों में चलाने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 17.3 kWh की लीथियम-आयन बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर 230 किमी तक चलती है. यह कार एसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

गाड़ी की सेफ्टी और टेक्नोलॉजी

सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से यह कार डुअल एयरबैग्स और रियर पार्किंग कैमरा से लैस है. इसमें पावर-फोल्डिंग ORVMs, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और डिस्क ब्रेक्स के साथ ABS + EBD जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं, जो इसे और सुरक्षित बनाती हैं.

Published at : 01 Mar 2026 01:10 PM (IST)
MG Motors MG Comet EV MG Comet EV On EMI MG Comet Finance Plan
