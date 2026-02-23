हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोनई Tata Punch EV के कौन से वेरिएंट में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

नई Tata Punch EV के कौन से वेरिएंट में मिलेंगे ज्यादा फीचर्स? खरीदने से पहले जानें सबकुछ

2026 Tata Punch EV फेसलिफ्ट कई वेरिएंट में आती है और हर वेरिएंट में अलग फीचर्स मिलते हैं. अगर आप कम कीमत में ज्यादा सेफ्टी चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि किस वेरिएंट में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 23 Feb 2026 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

टाटा मोटर्स ने 2026 Tata Punch EV फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया है. यह इलेक्ट्रिक माइक्रो SUV अब नए लुक और अपडेटेड फीचर्स के साथ आई है. इसकी शुरुआती कीमत 9.69 लाख रुपये एक्स-शोरूम है और टॉप वेरिएंट की कीमत 12.59 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक जाती है. कंपनी ने इसे बैटरी सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ भी पेश किया है. इस प्लान में गाड़ी की कीमत 6.49 लाख रुपये से शुरू होती है, लेकिन ग्राहकों को बैटरी के लिए 2.60 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा. यह विकल्प उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो कम शुरुआती कीमत में इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं. आइए जानते हैं किस वेरिएंट में ज्यादा फीचर्स  मिलते हैं.

बेस वेरिएंट स्मार्ट में क्या मिलता है?

2026 Tata Punch EV का बेस वेरिएंट स्मार्ट नाम से आता है. इस वेरिएंट में सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है. इसमें छह एयरबैग दिए गए हैं, जो इस सेगमेंट में बड़ी बात है. इसके साथ हिल होल्ड असिस्ट, हाई बीम असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एबीएस के साथ ईबीडी जैसे फीचर्स मिलते हैं. यानी बेस मॉडल भी सुरक्षा के मामले में मजबूत है. जो लोग बजट में सुरक्षित इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं, उनके लिए यह वेरिएंट अच्छा विकल्प हो सकता है.

एडवेंचर और एम्पावर्ड ट्रिम में क्या है खास?

स्मार्ट Plus वेरिएंट में कुछ Extra फीचर्स मिलते हैं. इसमें डे और नाइट आईआरवीएम, रियर व्यू पार्किंग कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं. हालांकि कुछ फीचर्स केवल 40 किलोवाट घंटे बैटरी वाले मॉडल में मिलते हैं. एडवेंचर ट्रिम में हिल डिसेंट कंट्रोल दिया गया है, जो ढलान पर गाड़ी चलाते समय मदद करता है. एम्पावर्ड ट्रिम में रेन सेंसिंग वाइपर, रियर वाइपर, डिफॉगर और 360 डिग्री कैमरा मिलता है. टॉप मॉडल एम्पावर्ड+ एस में ऑटो डिमिंग आईआरवीएम भी दिया गया है. अगर आप ज्यादा फीचर्स और आराम चाहते हैं तो Top वेरिएंट बेहतर साबित हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Fortuner या MG Majestor: साइज और पावर में कौन-सी SUV है ज्यादा दमदार? खरीदने से पहले जानें अंतर

ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
