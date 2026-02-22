मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में इस समय मुकाबला काफी तेज है. एक तरफ Volkswagen Taigun है, जो अपनी दमदार परफॉर्मेंस और जर्मन इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है. दूसरी तरफ मारुति सुजुकी की नई Maruti Victoris है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है. अगर आप नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं, तो इंजन, फीचर्स और कीमत के आधार पर यह तुलना आपके लिए मददगार साबित हो सकती है.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

Volkswagen Taigun में दो पेट्रोल इंजन विकल्प मिलते हैं. पहला 1.5 लीटर TSI इंजन है, जो 150 पीएस की पावर और 250 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. दूसरा 1.0 लीटर TSI इंजन है, जो 115 पीएस पावर और 178 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. वहीं Maruti Victoris में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 75.8 किलोवाट पावर और 139 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. इसके अलावा यह SUV स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG विकल्प के साथ भी आती है. अगर आप ज्यादा पावर और तेज ड्राइविंग पसंद करते हैं, तो Taigun आगे नजर आती है. लेकिन अगर माइलेज और कम खर्च प्राथमिकता है, तो Victoris बेहतर विकल्प हो सकती है.

फीचर्स में कौन ज्यादा Modern?

Volkswagen Taigun में 17 इंच अलॉय व्हील्स, एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8 इंच डिजिटल क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर और सिंगल पेन सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके साथ एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिलता है. Maruti Victoris में पैनोरमिक सनरूफ, 26.03 सेमी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम, जेस्चर कंट्रोल टेलगेट, एलेक्सा वॉयस असिस्टेंट और 35 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं. फीचर्स की बात करें तो Victoris टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा एडवांस लगती है.

कीमत में कौन किफायती?

Volkswagen Taigun की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.42 लाख रुपये है और टॉप वेरिएंट की कीमत 19.19 लाख रुपये तक जाती है. Maruti Victoris की शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपये है, जबकि टॉप वेरिएंट 19.99 लाख रुपये तक जाता है. यानी बेस वेरिएंट में Victoris थोड़ी सस्ती है, लेकिन टॉप मॉडल में इसकी कीमत ज्यादा हो जाती है.

यह भी पढ़ें:- 5 हजार की डाउन पेमेंट पर Honda Activa खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? जानिए डिटेल्स