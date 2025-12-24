हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोVerna Facelift से लेकर Virtus facelift तक, नए साल में लॉन्च होंगी 5 नई सेडान कारें, देखें लिस्ट

Verna Facelift से लेकर Virtus facelift तक, नए साल में लॉन्च होंगी 5 नई सेडान कारें, देखें लिस्ट

नए साल 2026 में भारत में कई नई सेडान कारें लॉन्च होंगी. Verna, City, Slavia और Virtus के फेसलिफ्ट मॉडल नए डिजाइन के साथ आएंगे. आइए इन कारों के फीचर्स और इंजन ऑप्शन पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 24 Dec 2025 04:43 PM (IST)
भारतीय बाजार में SUV गाड़ियों की मांग भले ही ज्यादा हो गई है, लेकिन सेडान कारों का क्रेज अभी भी बना हुआ है. साल 2026 मिड साइज सेडान पसंद करने वालों के लिए खास रहने वाला है. इस साल कई पॉपुलर सेडान कारें नए फेसलिफ्ट अवतार में लॉन्च होंगी. इनमें Hyundai Verna, Honda City, Skoda Slavia और Volkswagen Virtus शामिल हैं. इन कारों में नए डिजाइन, बेहतर इंटीरियर और एडवांस फीचर्स देखने को मिलेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.

Hyundai Verna Facelift होगी और भी स्टाइलिश

  • Hyundai Verna का मौजूदा मॉडल 2023 में आया था और अब 2026 में इसका फेसलिफ्ट देखने को मिलेगा. नई वर्ना में आगे और पीछे के डिजाइन में बदलाव होंगे. इसमें नई ग्रिल, बदले हुए हेडलैंप और नए टेललैंप मिल सकते हैं. अंदर की तरफ बड़ी स्क्रीन और ज्यादा प्रीमियम लुक मिलने की उम्मीद है. फीचर्स के तौर पर सेफ्टी सिस्टम और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे ऑप्शन मिल सकते हैं. इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रहेंगे.

Honda City Facelift में मिलेगा नया लुक

  • Honda City भारतीय ग्राहकों की भरोसेमंद सेडान रही है. 2026 में इसका नया फेसलिफ्ट आएगा, जो मौजूदा जनरेशन का आखिरी बड़ा अपडेट हो सकता है. इसमें बाहर से नया डिजाइन और अंदर से बेहतर इंटीरियर मिलेगा. इंजन में पेट्रोल और हाइब्रिड विकल्प बने रहेंगे. अच्छी माइलेज और स्मूथ ड्राइव इसकी पहचान बनी रहेगी.

Skoda Slavia Facelift में बढ़ेगा सेफ्टी 

  • Skoda Slavia को भी 2026 में नया रूप मिलेगा. इसके लुक में हल्के बदलाव किए जाएंगे और इसमें कुछ नए फीचर्स जोड़े जाएंगे. इस बार कंपनी सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान दे सकती है. अंदर से केबिन को भी थोड़ा अपडेट किया जाएगा. इंजन वही टर्बो पेट्रोल विकल्प होंगे, जो ड्राइविंग के शौकीनों को पसंद आते हैं.

Volkswagen Virtus Facelift

  • Volkswagen Virtus इस सेगमेंट की मजबूत कार मानी जाती है. 2026 में इसका फेसलिफ्ट मॉडल आएगा, जिसमें नया डिजाइन और ज्यादा फीचर्स मिल सकते हैं. बेहतर सेफ्टी और आरामदायक इंटीरियर इसे और खास बनाएगा. इंजन पहले जैसा ही रहेगा, जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है.

Published at : 24 Dec 2025 04:43 PM (IST)
Tags :
Honda City Facelift 2026 New Sedan Cars Verna Facelift 2026 Virtus Facelift Mid-size Sedans
Embed widget