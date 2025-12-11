एक्सप्लोरर
पहले से कितनी बदल गई है नई Kia Seltos? खरीदने से पहले यहां जान लीजिए सारी डिटेल
नई 2026 Kia Seltos में पुराने मॉडल के मुकाबले बड़ा डिजाइन, ज्यादा स्पेस, नया इंटीरियर और अपडेटेड फीचर्स मिले हैं. आइए जानें पुराने और नए मॉडल के बीच क्या बदलाव किए गए हैं.
नई जनरेशन Kia Seltos 2026 अब लॉन्च के लिए तैयार है और यह पुराने मॉडल से हर तरह से ज्यादा बड़ी, ज्यादा स्टाइलिश और ज्यादा मॉडर्न हो गई है. इसकी बॉडी, इंटीरियर और फीचर्स सबकुछ अपडेट किया गया है, जिससे ये मिड-साइज SUV सेगमेंट में और भी मजबूत दावेदार बन गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि ये SUV पहले से कितनी एडवांस हो गई है.
नई Seltos अब और बड़ी और ज्यादा आरामदायक
- नई Seltos का साइज पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है. यह 100 mm ज्यादा लंबी हो गई है, जिससे इसका लुक और भी दमदार दिखता है. इसका व्हीलबेस भी 80 mm बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से पिछली सीट पर बैठने वालों को ज्यादा पैर रखने की जगह मिलती है. SUV की चौड़ाई बढ़ने से अंदर बैठने पर केबिन अब पहले से ज्यादा खुला और आरामदायक लगता है. इसकी वजह से नई Seltos अब Creta जैसी SUVs से भी ज्यादा बड़ी महसूस होती है.
इंटीरियर पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न
- नई Seltos का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह बदल दिया गया है. नया डैशबोर्ड, बड़े डिजिटल डिस्प्ले और ट्विन-स्क्रीन सेटअप इसे एकदम मॉडर्न लुक देता है. HVAC कंट्रोल भी नए डिजाइन में आता है और केबिन में सॉफ्ट-टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अंदर बैठना पहले से ज्यादा शानदार लगता है. कार में OTA अपडेट की सुविधा भी है, यानी आप घर बैठे ही सिस्टम अपडेट कर सकते हैं. इसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
ड्राइविंग का अनुभव हुआ और भी अच्छा
- SUV में नया स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसमें नए बटन और बेहतर डिजाइन मिलता है. इसे पकड़कर चलाने में अब और भी अच्छा और स्पोर्टी फील आता है. सुरक्षा के लिए ADAS फीचर्स भी बेहतर किए गए हैं, जिससे ड्राइविंग अब पहले से ज्यादा सेफ और आसान हो गई है.
इंजन वही, परफॉर्मेंस अभी भी शानदार
- नई Seltos में वही इंजन दिए गए हैं जो पुराने मॉडल में थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आज भी बेहतरीन है. 1.5L पेट्रोल इंजन स्मूथ ड्राइव देता है, 160 bhp वाला टर्बो पेट्रोल इंजन तेज और स्पोर्टी ड्राइविंग का मजा देता है, और 1.5L डीजल इंजन माइलेज और पावर दोनों में बेहतर प्रदर्शन करता है.
नई Seltos अब एक अलग ही लेवल की SUV
- नया बड़ा साइज, शानदार इंटीरियर, नई टेक्नोलॉजी और अपग्रेडेड फीचर्स—इन सभी वजहों से नई Seltos अब पहले से कहीं ज्यादा एडवांस और हाई-क्लास लगती है. भले ही इंजन पुराना ही है, लेकिन बाकी बदलाव इसे एक नए लेवल की SUV बना देते हैं. अब यह Creta और बाकी मिड-साइज SUVs के लिए और भी बड़ी चुनौती बन चुकी है.
