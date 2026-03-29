देश की सबसे सस्ती डीजल ऑटोमैटिक SUV कौन-सी हैं? खरीदने से पहले यहां जानिए डिटेल्स
Cheapest Diesel SUVs: अगर आप किसी सस्ती डीजल SUV की तलाश में हैं तो यहां हम आपको कुछ बेस्ट ऑप्शन्स के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.
आज के समय में ऑटोमैटिक कारें लोगों में काफी पॉपुलर हो रही हैं. इसके पीछे वजह यह है कि इन्हें ट्रैफिक में ड्राइव करना आसान होता है. वहीं डीजल ऑटोमैटिक SUV उन लोगों के लिए बेहतर होती हैं जो लंबी ड्राइव और कम फ्यूल खर्च चाहते हैं. अगर आप डीजल ऑटोमैटिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि 15 लाख रुपये के बजट में आपको कौन-सी गाड़ियां मिल जाएंगी?
Kia Sonet
इस लिस्ट में पहला नाम Kia Sonet का है, जो कि एक पॉपुलर सब-4 मीटर SUV है. इसमें 1.5‑लीटर डीजल इंजन मिलता है और यह 6‑स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है. गाड़ी में बड़ा टचस्क्रीन, आरामदायक सीटें और स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं. इस गाड़ी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.78 लाख रुपये एक्स-शोरूम है.
Hyundai Venue
दूसरी डीजल ऑटोमैटिक कार Hyundai Venue है. यह गाड़ी 1.5‑लीटर डीजल और ऑटोमैटिक वर्जन के साथ आती है. Venue को मॉडर्न डिजाइन, बेहतर इंटीरियर और शानदार फीचर्स जैसे बड़ी स्क्रीन, ADAS और अच्छी सेफ्टी के साथ पेश किया गया है. गाड़ी की कीमत 11.81 लाख से शुरू होती है.
Tata Nexon
आपके लिए तीसरा ऑप्शन Tata Nexon है. यह भारत में सबसे पसंद की जाने वाली SUV है. डीज़ल + AMT ऑप्शन के साथ Nexon में मजबूत बॉडी, बड़ा केबिन, 360° कैमरा और सेफ ड्राइविंग जैसे फीचर्स मिलते हैं. इस गाड़ी की कीमत 10.54 लाख रुपये से शुरू होती है.
Mahindra XUV 3XO
आपके लिए Mahindra XUV 3XO भी एक अच्छा ऑप्शन है. इसमें पावरफुल 1.5‑लीटर डीज़ल इंजन और AMT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, और यह SUV बड़े केबिन और फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसकी कीमत 10.85 लाख रुपये से शुरू होती है.
Kia Seltos
इसके अलावा अगर आप थोड़ा प्रीमियम फील चाहते हैं तो Kia Seltos भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है. इसमें भी डीजल + ऑटोमैटिक ऑप्शन है और यह दिखने में स्टाइलिश और प्रीमियम फीचर्स के साथ आती है.
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Source: IOCL