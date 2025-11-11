Upcoming Cars In November 2025: भारतीय ऑटो बाजार में शनिवार, 15 नवंबर का दिन काफी खास रहने वाला है. इस दिन टाटा से लेकर मारुति और फॉक्सवैगन से लेकर बीएमडब्ल्यू तक कई कार कंपनी अपनी गाड़ियों के नए मॉडल मार्केट में लाने वाली हैं. टाटा मोटर्स 15 नवंबर को हैरियर और सफारी के न्यू वेरिएंट मार्केट में लॉन्च कर सकती है. वहीं मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट भी इस दिन इंडियन मार्केट में उतारी जा सकती है.

टाटा हैरियर (Tata Harrier)

टाटा हैरियर एक 5-सीटर कार है. इस गाड़ी को ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली हुई है. टाटा इस गाड़ी का न्यू वेरिएंट 15 नवंबर को मार्केट में लॉन्च कर सकती है. इस एसयूवी के नए वेरिएंट की कीमत 14 लाख रुपये से 25.25 लाख रुपये के बीच रह सकती है.

टाटा सफारी (Tata Safari)

टाटा सफारी 6 और 7-सीटर वेरिएंट में आती है. टाटा की इस कार को भी ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है. ये कार 16.3 kmpl की माइलेज देने का दावा करती है. टाटा मोटर्स 15 नवंबर को हैरियर के साथ ही सफारी के भी न्यू वेरिएंट को मार्केट में लॉन्च कर सकती है. टाटा सफारी के न्यू वेरिएंट की कीमत 14.66 लाख रुपये से 25.96 लाख रुपये के बीच रह सकती है.

2025 मारुति ब्रेजा (2025 Maruti Brezza)

मारुति की मोस्ट सेलिंग कार में ब्रेजा (Brezza) का नाम शामिल है. 15 नवंबर के दिन इस गाड़ी का फेसलिफ्ट मॉडल मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है. मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की कीमत 8.50 लाख रुपये के करीब हो सकती है.

मारुति ग्रैंड विटारा (3-row Maruti Grand Vitara)

मारुति ग्रैंड विटारा 3-row ऑप्शन के साथ मार्केट में आने के लिए तैयार है. इस गाड़ी में 1490 cc का 4-सिलेंडर इंजन लगा मिल सकता है. ये एसयूवी पेट्रोल वेरिएंट में मार्केट में लाई जाएगी, जिसके इंजन के साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन जुड़ा होगा. इस कार की कीमत 14 लाख रुपये के करीब रखी जा सकती है.

फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron)

फॉक्सवैगन टेरॉन भी 15 नवंबर के दिन ही मार्केट में लॉन्च हो सकती है. ये कार 1984 cc इंजन के साथ पेट्रोल वेरिएंट में लॉन्च की जा सकती है. इस एसयूवी के इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जुड़ा मिल सकता है. फॉक्सवैगन की ये कार 50 लाख की प्राइस-रेंज में लॉन्च की जा सकती है.

