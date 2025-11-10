Mahindra XEV 9e या Tata Harrier EV: कौन है भारत की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV?

भारत का ऑटो बाजार अब तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बढ़ रहा है. इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल दो भारतीय कंपनियां Mahindra और Tata Motors हैं. दोनों ने अपनी नई इलेक्ट्रिक SUVs-Mahindra XEV 9e और Tata Harrier EV लॉन्च की हैं. दोनों SUVs दिखने में खूबसूरत हैं, चलाने में दमदार हैं और फीचर्स के मामले में लग्जरी कारों को टक्कर देती हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

Mahindra XEV 9e

महिंद्रा की नई XEV 9e को देखकर ही लगता है कि यह भविष्य की SUV है. इसका कूप-स्टाइल डिजाइन, बड़ी बॉडी और आकर्षक लाइटिंग इसे सड़क पर बेहद प्रीमियम लुक देती है. अंदर से यह SUV पूरी तरह हाई-टेक है. इसमें तीन डिस्प्ले लगे हैं जो ड्राइवर, सेंटर और पैसेंजर के लिए अलग-अलग जानकारी दिखाते हैं. साथ ही, इसका इंटीरियर ग्लास-रूफ लाइटिंग और मिनिमलिस्ट डैशबोर्ड के कारण बेहद फ्यूचरिस्टिक लगता है.



ड्राइविंग के मामले में XEV 9e बेहद स्मूद और रिफाइंड है. इसमें सिंगल मोटर सेटअप दिया गया है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस किसी डुअल मोटर SUV से कम नहीं लगता. हल्का स्टीयरिंग और सेमी-एक्टिव सस्पेंशन इसे सिटी और हाइवे दोनों ड्राइविंग के लिए आरामदायक बनाता है. एक बार चार्ज करने पर यह SUV 450 से 500 किलोमीटर तक की रेंज देती है. इसके अलावा, फ्रंट में स्टोरेज स्पेस (फ्रंक) दिया गया है जो प्रैक्टिकलिटी बढ़ाता है.



Tata Harrier EV

Tata Harrier EV टाटा मोटर्स की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV है, जो मजबूत डिजाइन और शानदार ऑफ-रोड क्षमताओं के लिए जानी जाती है. बाहर से यह पुराने Harrier जैसी दिखती है, लेकिन इसका इंटीरियर पूरी तरह नया और तकनीकी रूप से एडवांस्ड है. इसमें डिजिटल मिरर, 540-डिग्री कैमरा और ज्यादा फिजिकल कंट्रोल बटन दिए गए हैं, जो ड्राइविंग के दौरान आसान कंट्रोल देते हैं.



हैरियर EV का डुअल मोटर (AWD) सिस्टम इसे हर तरह के रास्ते पर बेहतरीन ट्रैक्शन और पावर देता है. यह SUV 400 से 430 किलोमीटर तक की रेंज देती है, और इसका सस्पेंशन रग्ड टेरेन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है. ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और मजबूत अंडरबॉडी इसे ऑफ-रोडिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं. अगर आप ऐसी इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं जो लग्जरी के साथ-साथ दमदार परफॉर्मेंस भी दे, तो Harrier EV आपके लिए सही विकल्प है.



कौन सी SUV ज्यादा वैल्यू देती है?