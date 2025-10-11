GST कटौती का असर: सस्ती हुई Hunter 350 की टक्कर वाली स्टाइलिश बाइक, जानें नई कीमत

भारत की नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल कैटेगरी में TVS Ronin तेजी से पॉपुलर हो रही है. इसका सीधा मुकाबला Royal Enfield Hunter 350 और Honda CB350RS जैसी बाइक्स से होता है. GST 2.0 लागू होने के बाद इस बाइक की कीमतों में कमी आई है, जिससे यह अब मिडिल-क्लास ग्राहकों के बजट में फिट बैठती है. Ronin का स्टाइलिश डिजाइन, स्मूथ इंजन और हाई माइलेज इसे हर राइडर के लिए एक बेहतर विकल्प बनाते हैं.

GST कट के बाद TVS Ronin की नई कीमत

GST दरों में कटौती के बाद ग्राहकों को अब बाइक की कीमतों में सीधा फायदा मिल रहा है. TVS Ronin की नई एक्स-शोरूम कीमत 1,24,790 से शुरू होती है. पहले इसकी कीमत थोड़ी अधिक थी, लेकिन टैक्स रेट घटने के बाद यह अब और भी सस्ती और वैल्यू-फॉर-मनी बाइक बन गई है. कंपनी इस मॉडल को कई वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस में पेश करती है, जिनमें Nimbus Grey, Magma Red, Charcoal Amber, Midnight Blue, Glacier Silver और Lightning Black जैसे बेहतर शेड शामिल हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

TVS Ronin में 225.9cc का सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 20.4 PS की पावर और 19.93 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन फ्यूल-इंजेक्शन तकनीक से लैस है और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है. इसमें असिस्ट एंड स्लिपर क्लच दिया गया है, जो गियर शिफ्टिंग को बेहद स्मूथ बनाता है और सिटी राइड को आसान करता है. बाइक की टॉप स्पीड 120 km/h है और यह 0 से 100 km/h की रफ्तार सिर्फ 14.59 सेकंड में पकड़ लेती है. सस्पेंशन के लिए, फ्रंट में 41mm USD फोर्क्स और रियर में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक दिया गया है, जिससे यह बाइक सिटी और हाईवे दोनों राइड्स के लिए बेहतर साबित होती है.

माइलेज

TVS Ronin अपने सेगमेंट में बेहतरीन माइलेज देने के लिए जानी जाती है. कंपनी के अनुसार, इसका ARAI सर्टिफाइड माइलेज 42.95 kmpl है. सिटी राइड में यह करीब 42 kmpl, जबकि हाईवे पर लगभग 40.77 kmpl तक का माइलेज देती है. इसमें 14 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो लंबे सफर के लिए काफी है

फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी

TVS Ronin फीचर्स के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है. इसमें कई प्रीमियम और स्मार्ट फीचर्स शामिल हैं जो इसे अपने राइवल्स से अलग बनाते हैं. इसमें डिजिटल LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज, और ट्रिप मीटर जैसी जरूरी जानकारी एक ही स्क्रीन पर दिखाई देती है. साथ ही इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, USB चार्जिंग पोर्ट, और हेजर्ड वार्निंग सिस्टम जैसी मॉडर्न सुविधाएं दी गई हैं.

