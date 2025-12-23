हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक पर चलती है 700 KM, हर महीने कितनी EMI पर मिल जाएगी TVS Radeon? जानें कीमत

फुल टैंक पर चलती है 700 KM, हर महीने कितनी EMI पर मिल जाएगी TVS Radeon? जानें कीमत

TVS Radeon on EMI: अगर आप टीवीएस की ये बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको ये बाइक कितनी EMI पर मिल जाएगी. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 23 Dec 2025 12:55 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में टू-व्हीलर्स की डिमांड काफी ज्यादा रहती है. इसी कड़ी में टीवीएस मोटर की बाइक्स और स्कूटर को देशभर में खूब पसंद किया जाता है. कंपनी की Radeon 110 मोटरसाइकिल अपने स्टाइलिश डिजाइन और दमदार माइलेज के लिए काफी पॉपुलर है. टीवीएस रेडियन के ऑल-ब्लैक एडिशन वाली मोटरसाइकिल की कीमत 59 हजार 880 रुपये एक्स-शोरूम है. 

अगर आप घर से ऑफिस या फिर रोजाना सफर के लिए किसी अच्छी माइलेज देने वाली बाइक की तलाश में हैं तो TVS Radeon 110 आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. टीवीएस इस बाइक को चार अलग-अलग वैरिएंट्स में बेचती है. आइए जानते हैं कि TVS Radeon के ऑल-ब्लैक एडिशन को कितनी डाउन पेमेंट और EMI पर खरीदा जा सकता है. 

क्या है बाइक की ऑन-रोड कीमत? 

दिल्ली में TVS Radeon 110 ऑल-ब्लैक एडिशन की ऑन-रोड कीमत करीब 67 हजार रुपये के करीब है. इसमें 3 हजार रुपये RTO और 2 हजार रुपये का इंश्योरेंस अमाउंट शामिल है. इसके साथ ही अगर आप 10 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं और 55 हजार रुपये का बाइक लोन लेते हैं तो फीसदी ब्याज दर से आपको 3 साल तक हर महीने 1800 रुपये की EMI देनी होगी. 

TVS Radeon में 109.7 cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. इस इंजन से 7,350 rpm पर 8.08 bhp की पावर मिलती है और 4,500 rpm पर 8.7 Nm का पीक टॉर्क जनरेट होता है. बाइक का इंजन 4-स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है. भारतीय बाजार में TVS Radeon को मुख्य तौर पर Hero Splendor, Bajaj CT 100, Honda CD 110 Dream और Bajaj Platina जैसी बाइक्स टक्कर देती हैं.

कितना माइलेज देती है TVS बाइक? 

टीवीएस की इस बाइक के टैंक की फ्यूल कैपेसिटी 10 लीटर है. माइलेज की बात की जाए तो इसका ARAI कलेम्ड माइलेज 73 kmpl है. एक बार टैंक फुल करने के बाद बाइक को आसानी से 700 से ज्यादा किलोमीटर तक चलाया जा सकता है. रेडियन 110 के सभी वेरिएंट में 18-इंच के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है. बाइक में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी लगा है.

यह भी पढ़ें:-

Delhi में बदलेगा ट्रैफिक सिस्टम, Ola-Uber ई-बसें और ई-रिक्शा के लिए अलग रूट, जानें क्या है सरकार का प्लान?

Published at : 23 Dec 2025 12:55 PM (IST)
Tags :
TVS Radeon TVS Motors TVS Radeon On EMI TVS Radeon Fuel Capacity
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
Asia Cup में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
एशिया कप में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
Advertisement

वीडियोज

Top News: देखिए 8 बजे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
Muskan से भी 4 कदम आगे निकला ये कपल, प्रेमी संग पहले पति को मारा फिर ग्राइंडर में डाल .... । Sambhal
Weather Update: घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत के कई शहर, हवाई और रेल यात्राओं में आ रही परेशानी|
Bhopal के रानी कमलापति ब्रिज पर चढ़ गया युवक, प्रशासन मनाने में जुटा । Breaking News
BMC चुनाव के लिए AAP के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी | BMC Election | Manish Sisodia | Sanjay Singh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Brutal Dictators: 'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
'ईश्वर का आदेश...', उस मैड मैन की खौफनाक कहानी, जिसने भारतीयों के लिए जारी किया देश छोड़ने का फरमान
महाराष्ट्र
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
अजित पवार के नेता का अपहरण! फिर 7 लोगों ने बेरहमी से की पिटाई, CCTV में वारदात कैद 
विश्व
Trump On Jeffrey Epstein Files: 'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
'मेरी भी फोटो हैं, हर कोई...', एपस्टीन फाइल्स को लेकर बोले ट्रंप, बिल क्लिंटन की तस्वीरों को लेकर क्या कहा
क्रिकेट
Asia Cup में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
एशिया कप में पाकिस्तान से मिली करारी शिकस्त के बाद BCCI सख्त, कोच-कप्तान से मांगा जाएगा जवाब
बॉलीवुड
बॉयफ्रेंड स्टेबिन संग शादी के बंधन में बंधने वाली हैं कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन? आ गई वेडिंग डेट से लेकर वेन्यू की डिटेल!
बॉयफ्रेंड स्टेबिन संग कब और कहां शादी कर रही हैं नूपुर सेनन? आ गई वेडिंग डेट से लेकर वेन्यू की डिटेल!
जनरल नॉलेज
खुदा और अल्लाह में क्या होता है अंतर, जान लीजिए इन दोनों शब्दों का अंतर
खुदा और अल्लाह में क्या होता है अंतर, जान लीजिए इन दोनों शब्दों का अंतर
ट्रेंडिंग
सचिन के साथ डिब्बे में बंद हो गई सीमा हैदर, ठंडे-ठंडे हाथों से छू लिए गाल; बोली- मजा आ गया; देखें वीडियो
सचिन के साथ डिब्बे में बंद हो गई सीमा हैदर, ठंडे-ठंडे हाथों से छू लिए गाल; बोली- मजा आ गया; देखें वीडियो
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget