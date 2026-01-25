हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फुल टैंक में चलती है 700 KM, क्या 10 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी TVS Radeon?

फुल टैंक में चलती है 700 KM, क्या 10 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी TVS Radeon?

TVS Radeon on EMI: अगर आप टीवीएस रेडियन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप इसे फुल पेमेंट देकर खरीदें. आप हर महीने EMI पर भी इस बाइक को खरीद सकते हैं. आइए जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 25 Jan 2026 10:07 AM (IST)
भारतीय बाजार में टू-व्हीलर्स की डिमांड काफी ज्यादा रहती है. इसी कड़ी में टीवीएस मोटर की बाइक्स और स्कूटर को देशभर में खूब पसंद किया जाता है. कंपनी की Radeon 110 मोटरसाइकिल अपने स्टाइलिश डिजाइन और दमदार माइलेज के लिए काफी पॉपुलर है. टीवीएस रेडियन के ऑल-ब्लैक एडिशन की कीमत 55 हजार 400 रुपये एक्स-शोरूम है. 

अगर आप घर से ऑफिस या फिर रोजाना सफर के लिए किसी अच्छी माइलेज देने वाली बाइक की तलाश में हैं तो TVS Radeon 110 आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. टीवीएस इस बाइक को चार अलग-अलग वैरिएंट्स में बेचती है. आइए जानते हैं कि TVS Radeon के ऑल-ब्लैक एडिशन को कितनी डाउन पेमेंट और EMI पर खरीदा जा सकता है. 

क्या है बाइक की ऑन-रोड कीमत? 

दिल्ली में TVS Radeon 110 ऑल-ब्लैक एडिशन की ऑन-रोड कीमत करीब 67 हजार रुपये के करीब है. इसमें 3 हजार रुपये RTO और 6 हजार रुपये का इंश्योरेंस अमाउंट शामिल है. इसके साथ ही अगर आप 10 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं और 55 हजार रुपये का बाइक लोन लेते हैं तो फीसदी ब्याज दर से आपको 3 साल तक हर महीने 1800 रुपये की EMI देनी होगी. 

TVS Radeon में 109.7 cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है. इस इंजन से 7,350 rpm पर 8.08 bhp की पावर मिलती है और 4,500 rpm पर 8.7 Nm का पीक टॉर्क जनरेट होता है. बाइक का इंजन 4-स्पीड गियर बॉक्स के साथ जोड़ा गया है. भारतीय बाजार में TVS Radeon को मुख्य तौर पर Hero Splendor, Bajaj CT 100, Honda CD 110 Dream और Bajaj Platina जैसी बाइक्स टक्कर देती हैं.

कितना माइलेज देती है TVS बाइक? 

टीवीएस की इस बाइक के टैंक की फ्यूल कैपेसिटी 10 लीटर है. माइलेज की बात की जाए तो इसका ARAI कलेम्ड माइलेज 73 kmpl है. एक बार टैंक फुल करने के बाद बाइक को आसानी से 700 से ज्यादा किलोमीटर तक चलाया जा सकता है. रेडियन 110 के सभी वेरिएंट में 18-इंच के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है. बाइक में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी लगा है.

फेसलिफ्ट अवतार में लौटेगी Skoda Slavia, सेडान सेगमेंट में बढ़ेगी टक्कर, जानें कब तक होगी लॉन्च 

Published at : 25 Jan 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
TVS Radeon TVS Motors TVS Radeon On EMI
