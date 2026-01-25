हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफेसलिफ्ट अवतार में लौटेगी Skoda Slavia, सेडान सेगमेंट में बढ़ेगी टक्कर, जानें कब तक होगी लॉन्च

फेसलिफ्ट अवतार में लौटेगी Skoda Slavia, सेडान सेगमेंट में बढ़ेगी टक्कर, जानें कब तक होगी लॉन्च

Skoda Slavia फेसलिफ्ट जल्द ही भारत में लॉन्च हो सकती है. आइए जानते हैं कि इसमें क्या बड़े बदलाव होंगे साथ ही इसके नए डिजाइन, फीचर्स, इंजन ऑप्शन पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Jan 2026 09:27 AM (IST)
Preferred Sources

स्कोडा ऑटो इंडिया ने हाल ही में कुशाक फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में उतारा है और अब कंपनी अपनी लोकप्रिय सेडान Skoda Slavia को अपडेट करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्लाविया का फेसलिफ्ट वर्जन साल 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च से पहले इस कार को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आई हैं.

सेडान सेगमेंट में बढ़ेगी टक्कर

  • Skoda Slavia कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. यह Volkswagen Virtus, Hyundai Verna और Honda City जैसी सेडान कारों को कड़ी टक्कर देती है. आने वाले समय में इस सेगमेंट में मुकाबला और भी तेज होने वाला है, क्योंकि Honda City का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल 2027 में आने की उम्मीद है. ऐसे में स्लाविया फेसलिफ्ट स्कोडा के लिए काफी अहम साबित हो सकती है.

फ्रंट और रियर डिजाइन में होंगे बदलाव

  • टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों के आधार पर Skoda Slavia के फ्रंट डिजाइन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें नई वर्टिकल स्लैटेड ग्रिल, अपडेटेड हेडलाइट्स और फॉग लैंप दिए जाने की उम्मीद है. इसके साथ ही बंपर को भी नया लुक मिलेगा, जिसमें वेब-जैसे डिजाइन वाला एयर डैम नजर आ सकता है. कार के पिछले हिस्से में भी नई टेल लाइट्स और रीडिजाइन किया गया रियर बंपर दिया जा सकता है, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम लगेगा.

फीचर्स होंगे और भी ज्यादा प्रीमियम

  • केबिन के अंदर Skoda Slavia फेसलिफ्ट में कई नए और एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें बेहतर सीटिंग कम्फर्ट, नया और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हो सकते हैं. टॉप वेरिएंट्स में पीछे बैठने वालों के लिए मसाज फंक्शन जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

इंजन में होगा या नहीं बदलाव?

  • चूंकि यह एक फेसलिफ्ट मॉडल है, इसलिए इंजन ऑप्शन में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है. इसमें मौजूदा 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 115 हॉर्सपावर की ताकत देता है, साथ ही 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी जारी रह सकता है, जो 150 हॉर्सपावर जनरेट करता है. हालांकि, कंपनी कुशाक की तरह इसमें 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ सकती है.

यह भी पढ़ें:-

Kia Syros या Mahindra XUV 3XO: फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर 

Published at : 25 Jan 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Skoda Slavia Facelift Skoda Slavia 2026 Skoda Slavia Design Skoda Slavia Engine
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
बॉलीवुड
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
Advertisement

वीडियोज

Avimukteshwaranand Controversy: शंकराचार्य के शिविर के बाहर पहुंचे लोग, हो गया बड़ा बवाल! | Magh Mela
HP Weather: Manali में बर्फ में फिसली गाड़ी, खाई में जाकर गिरी कार, ड्राइवर हुआ घायल | Breaking
हर तरफ बिछी सफेद चादर..रास्ते बंद और सांसों पर संकट!
अदृश्य जल्लाद के खूनी कांड की आंखों-देखी !
'मुंब्रा ही नहीं पूरे महाराष्ट्र को हरा रंग में रंग देंगे', ओवैसी की वायरल गर्ल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
क्या शी जिनपिंग को किसी से है खतरा? जांच के दायरे में चीन के टॉप जनरल, जानें पूरा मामला
बिहार
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
पटना: NEET छात्रा मौत मामले में FSL रिपोर्ट के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, दो थानाध्यक्ष निलंबित
बॉलीवुड
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
IND vs NZ 2nd T20I: पावरप्ले में दिखा टीम इंडिया का दम, 19 साल पुराना रिकॉर्ड भी हिल गया
विश्व
US-Venezuela Tensions: 'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
'हमें जवाब देने के लिए 15 मिनट दिए गए थे, वरना...', मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रीगेज के दावों पर बवाल
राजस्थान
'भूलकर सनातन के सबसे बड़े...', शंकराचार्य विवाद पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु सैयद असगर अली
'भूलकर सनातन के सबसे बड़े...', शंकराचार्य विवाद पर बोले मुस्लिम धर्मगुरु सैयद असगर अली
हेल्थ
60 के बाद शरीर देता है साफ संकेत, जानें दर्द और असहजता में फर्क समझना क्यों है जरूरी?
60 के बाद शरीर देता है साफ संकेत, जानें दर्द और असहजता में फर्क समझना क्यों है जरूरी?
ट्रेंडिंग
हे ऊपर वाले ऐसा जादू चला दे, रील में बोल रहा था मासूम, पीछे उड़ते हुए आया मां का थप्पड़- खूब हंसा रहा वीडियो
हे ऊपर वाले ऐसा जादू चला दे, रील में बोल रहा था मासूम, पीछे उड़ते हुए आया मां का थप्पड़- खूब हंसा रहा वीडियो
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget