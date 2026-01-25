फेसलिफ्ट अवतार में लौटेगी Skoda Slavia, सेडान सेगमेंट में बढ़ेगी टक्कर, जानें कब तक होगी लॉन्च

स्कोडा ऑटो इंडिया ने हाल ही में कुशाक फेसलिफ्ट को भारतीय बाजार में उतारा है और अब कंपनी अपनी लोकप्रिय सेडान Skoda Slavia को अपडेट करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्लाविया का फेसलिफ्ट वर्जन साल 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है. लॉन्च से पहले इस कार को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे इसके डिजाइन और फीचर्स से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आई हैं.

सेडान सेगमेंट में बढ़ेगी टक्कर

Skoda Slavia कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है. यह Volkswagen Virtus, Hyundai Verna और Honda City जैसी सेडान कारों को कड़ी टक्कर देती है. आने वाले समय में इस सेगमेंट में मुकाबला और भी तेज होने वाला है, क्योंकि Honda City का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल 2027 में आने की उम्मीद है. ऐसे में स्लाविया फेसलिफ्ट स्कोडा के लिए काफी अहम साबित हो सकती है.

फ्रंट और रियर डिजाइन में होंगे बदलाव

टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों के आधार पर Skoda Slavia के फ्रंट डिजाइन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इसमें नई वर्टिकल स्लैटेड ग्रिल, अपडेटेड हेडलाइट्स और फॉग लैंप दिए जाने की उम्मीद है. इसके साथ ही बंपर को भी नया लुक मिलेगा, जिसमें वेब-जैसे डिजाइन वाला एयर डैम नजर आ सकता है. कार के पिछले हिस्से में भी नई टेल लाइट्स और रीडिजाइन किया गया रियर बंपर दिया जा सकता है, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा प्रीमियम लगेगा.

फीचर्स होंगे और भी ज्यादा प्रीमियम

केबिन के अंदर Skoda Slavia फेसलिफ्ट में कई नए और एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें बेहतर सीटिंग कम्फर्ट, नया और बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरमिक सनरूफ शामिल हो सकते हैं. टॉप वेरिएंट्स में पीछे बैठने वालों के लिए मसाज फंक्शन जैसे प्रीमियम फीचर्स भी दिए जा सकते हैं.

इंजन में होगा या नहीं बदलाव?

चूंकि यह एक फेसलिफ्ट मॉडल है, इसलिए इंजन ऑप्शन में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है. इसमें मौजूदा 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 115 हॉर्सपावर की ताकत देता है, साथ ही 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी जारी रह सकता है, जो 150 हॉर्सपावर जनरेट करता है. हालांकि, कंपनी कुशाक की तरह इसमें 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ सकती है.

यह भी पढ़ें:-

Kia Syros या Mahindra XUV 3XO: फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है ज्यादा दमदार? यहां जानें अंतर